Короед отступает: в лесах сжигают его жилище, на месте вырубок садят новые деревья

Борьба с короедом, который уничтожает тысячи гектаров соснового леса в Беларуси, продолжается уже четвертое лето. Началось все с 2017 года. Например, в Ветковском районе Гомельщины тогда пришлось срубить около 60 гектаров погибшего леса, а в 2018 году здесь был пик - вырубили уже больше 400 га. В этом году сплошные санитарные рубки провели на площади около 200 га.

Желтые кроны - значит, дерево погубил короедФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Сейчас мы видим затухание вредителя, уменьшаются площади усыхания, поэтому сокращаются и объемы рубок, - объясняет «КП» директор Ветковского спецлесхоза Виталий Судаков, показывая на ветке сосны ходы вершинного короеда.

Мы приехали на участок леса, пораженный усыханием из-за короеда, где ведется разработка: валка, обрезка сучьев, раскрыжовка и сжигание порубочных остатков. Когда время менее пожароопасное, ветки от срубленных сосен сжигают, а когда погода сухая - используют мульчирование. Трактор со специальным приспособлением перерабатывает порубочные остатки практически «на муку», чтобы древесина быстрее высыхала и не «давала жизни» короеду - чтобы вредитель не распространялся дальше. Стволы сосен, конечно, не уничтожают. Но и мебель из них уже не сделаешь - разве что бумагу.

Стволы оставляют, а ветки сжигаютФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Древесину от таких рубок получают деловую и дровяную. Деловую отдают на внутренний рынок и местным организациям, а дровяную - гортопам, ЖКХ, населению, - продолжает директор.

- К массовому усыханию леса привели, в первую очередь, климатические факторы - понижение грунтовых вод, - говорит главный лесничий Ветковского спецлесхоза Владимир Сосновский. Поэтому дальнейшая судьба леса во многом зависит от климата: дождливой ли будет ближайшая осень, снежной ли - зима, принесет ли хороший паводок весна. Если грунтовые воды поднимутся, в соснах будет больше сока, которого боится короед.

Так выглядят ходы короеда, из-за которого погибают сосныФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А чтобы узнать, какая в этот раз численность вредителя, в лесхозах используют феромонные ловушки. Их изготавливает «Беллесозащита». Специалисты оценивают количество пойманных жуков и понимают, к чему готовиться в этом сезоне, объясняет главный лесничий.

Феромонные ловушки тоже используют для борьбы с короедомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На месте вырубленных сосен садят новый лес. Правда, смешанный - например, сосна вместе с березой. Смешанные культуры более стойкие к вредителям, чем чисто сосновый лес. Крошечные деревца сейчас едва заметны - надо смотреть внимательно, чтобы не наступить. А уже через десяток лет здесь будет настоящий лес. Эти деревья простоят около 80-100 лет, пока их срубят.

Эти малютки сейчас трудно заметить, но через десяток лет они станут молодым лесомФото: Павел МИЦКЕВИЧ