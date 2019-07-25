Закон об отсрочках коснется 3 тысяч парней уже этой осенью

В среду, 24 июля, Александр Лукашенко подписал так называемый закон об отсрочках - официально он называется «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Основное изменение: отсрочкой от призыва для продолжения образования можно воспользоваться только один раз. Например, чтобы после школы поступить в училище или колледж. Но дальше, перед поступлением в вуз, уже придется отслужить. То же и с магистратурой. Также сократился срок обжалования решения призывной комиссии в суде - с месяца до недели. Люди, которые не отслужили, не имея на это законных оснований, теперь не смогут поступить на госслужбу и службу в силовых ведомствах. А тем, кто косит от армии, смогут запретить выезд за границу.

Принятие закона объясняют «активизацией военной деятельности в мире и Европе». Кроме того, есть демографическая проблема: стало существенно меньше парней призывного возраста. Одновременно число категорий граждан, которые по закону не идут в армию, является наибольшим на постсоветском пространстве. У нас - 76 таких категорий. Для сравнения: в России таких категорий 22, в Украине - 30, в Азербайджане - 12, в Армении - 17, в Казахстане - 18. В результате в осенний призыв прошлого года в армию ушли 10 тысяч человек, а 37 тысяч воспользовались отсрочками, из них 30 тысяч - для получения образования.

- Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее, - заявили в пресс-службе президента.

Сколько потенциальных призывников попадет в армию из-за этих изменений? В Минобороны считают, что увеличение призывников ближайшей осенью составит 2,5 - 3 тысячи человек, а весной следующего года - 1,5 тысячи.

- Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки. Первый призыв, проведенный по закону, который вступит в силу, покажет, - рассказал замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александр Шкиренко.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, которое ожидается на днях. Тех, кто уже учится, он не коснется. А вот тем, кто поступил и собрался учиться с 1 сентября, отсрочка (если она у студента или магистранта вторая) уже не будет положена. Призывные комиссии начинают свою работу в августе.

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