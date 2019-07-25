Самые дорогие ножницы стоят $3000, а эмалированные чайники коллекционеры ищут на помойках

НОЖНИЦАМИ С ПОЛОЧКОЙ ГАСИЛИ СВЕЧИ, А ШРЕДЕРОМ ТЕПЕРЬ КРОШАТ ПЕТРУШКУ

Дмитрий Сурский известен не только как дизайнер и председатель соответствующего творческого союза. За последние 10 лет он собрал около 700 предметов: ножниц, молотков, эмалированной посуды и изделий из бакелита.

- Я всегда спонтанно собирал симпатичные вещи с блошиных рынков, мусорок. Первая целенаправленная коллекция - ножницы, - рассказывает Дмитрий Олегович, раскрывая в своем кабинете в Белорусском союзе дизайнеров один из трех чемоданов с этими предметами. - Я хорошо знаю их специфику со времен своего первого задания во Всесоюзном институте технической эстетики. Как дизайнеру мне поручили большой проект по расширению ассортимента ножниц, качество которых к середине 1980-х упало. Мало того что их на весь СССР тогда производил один завод, так на них стали экономить, вырубая лезвия из листового металла, оснащая их пластмассовыми ручками. В итоге ножницы не резали, а ручки быстро обламывались.

Коллекция ножниц Дмитрия Сурского не умещается и в трех увесистых чемоданах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Сурский тогда разработал расширенный ассортимент ножниц, получил на некоторые патенты. К примеру, на кухонные, на ножницы для стрижки собак, на ножницы-секатор для разделки птицы. Последние - разборные: их можно использовать как вилку и нож, а когда доходишь до кости, части соединяются и перекусывают ее.

- У меня всегда были разные ножницы для работы. В том числе и диковинные «зигзаг» родом из Англии. Подобные пробовали делать в СССР, даже выпустили партию на рынок, вот только что-то скопировали не так, и они не резали. А перед 50-летием я попросил друзей и коллег: если решите поздравлять - несите ножницы!

Сколько ножниц - столько и вариантов их применения. Примерно так мог бы звучать девиз коллекции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дальше Дмитрий Олегович сам стал искать предметы - на блошиных рынках, у скупщиков старья, в комиссионках и на интернет-аукционах. Основные покупки сделал на eBay, особенно много там выставлено лотов из Германии: «Это страна эмигрантов, сюда съезжаются со всего мира».

Резку бумаги такими ножницами некоторые называют способом медитации.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Теперь в коллекции более 300 предметов. Самые большие, например, ножницы для кузницы, а самые маленькие - из миниатюрных швейных наборов. Многие удивляются, что есть ножницы для левшей, где металлические планки под большой и указательный пальцев расположены с точностью до наоборот по сравнению с обычными. Работать ими левой рукой удобно, а правой - нет.

Такими бабушкиными ножницами с курочкой обрезали верхушку яйца, сваренного в мешочке.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Довольно много ножниц в коллекции предназначено для кухни. Например, с изображением курочки, которые служат для отрезания верхушки яйца, сваренного в мешочек. А еще ножницы-пинцет для винограда. Ножницы для торта снабжены лопаткой - ими отрезаешь и одновременно подаешь кусок. Ножницы-шредер для уничтожения бумаг словно склеены из нескольких пар. Правда, теперь, когда появилась соответствующая электроника, ими чаще крошат зелень.

Раньше такими ножницами уничтожали деньги, но теперь ими чаще крошат зелень.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Из специальных есть всем известные парикмахерские инструменты с кольцом для третьего пальца и несколько вариаций ножниц с полочкой - для срезания фитиля свечи, - показывает Дмитрий Сурский. - На ножницах для отрезания телеграфной ленты на одном из колец - ролик для ее приклеивания. Шикарно выглядят ножницы в комплекте с кинжалом для вскрытия писем - это статусные вещи чиновника в дореволюционной канцелярии. А двухсторонние ножницы мне сделали в подарок: ими сразу два человека могут перерезать ленточку во время важных событий.

Коллекционер собрал несколько экземпляров ножниц с режущим роликом. Нужны они для резки обоев или декоративной резки бумаги. Правда, некоторыми листы режутся так туго, что продавцы их называют средством для медитации. Еще есть ножницы, чтобы обучать детей - там есть два внешних кольца для пальцев родительской руки. А вот ножницы в виде стилета или кинжала выглядят достаточно агрессивно: «Возможно, это дамский предмет самообороны». Среди медицинских ножниц есть предметы с круговыми окончаниями, с полочкой. «Многие симпатичны по пластике, некоторые - умышленно разборные, чтобы их было проще стерилизовать. Но мне страшно представить, для чего они служат», - говорит Сурский.

Это ножницы для стрижки животных.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хватает в коллекции ножниц, которые опровергают загадку «Два кольца, два конца, посередине гвоздик». У одних режущие планки идут параллельно за счет механизма, заменяющего винт посередине. У других незамкнутые кольца - возможно, для нанизывания на какой-то инструмент. Ну, а гвоздик порой меняется на шайбу небольшого диаметра. Правда, предназначение некоторых экземпляров Сурский не разгадал даже с помощью коллег.

Эти детские ножницы - с функцией родительского контроля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего попадается ножниц с зелеными ручками - такие по классической технологии выпускали в СССР. «Придумал же кто-то такое рационализаторство - не полировать кольца, а окунать их в зеленую краску», - замечает Сурский. Он признается: коллекцию помнит всю и дубля ни разу не приобрел. Правда, иной раз кажется, что все, источники исчерпаны. Но на eBay не может удержаться от очередной покупки.

Заморские роликовые ножницы с оригинальной упаковкой и гарантией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как-то из Индии купил лот: 10 ножниц по $10 за пару - то ли реально старые, которыми не пользовались, то ли те, что печатаются по старым формам. Однажды повезло купить недорого ножницы из серебра 925-й пробы. Часто встречаются ножницы с различными рельефами - от Христа до императора Франца Иосифа и капитолийского холма в Вашингтоне. За те, где изображение отлично сохранилось, просят и по $150, но такие с портретом императора купил всего за $30. Набор небольших ножниц можно найти и за $1,5. А самая высокая цена, которая мне встречалась, - это $3000 за ножницы каллиграфа. Правда, в Тель-Авиве в антикварной лавке я видел их за $1000. Вот, думаю, можно было бы поторговаться, чтобы купить их за $500…

Дмитрий Сурский признается, что еще ни разу не купил дубль в свою коллекцию - помнит все ее экземпляры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, хотя Дмитрий Сурский работает с ножницами, он ими ни разу не порезался:

- Хотя однажды одни тяжелые упали плашмя на ногу - было больно.

Мединструменты впечатляют своей пластикой, но пугают назначением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЗА ПРОСТОЙ ЧАЙНИК КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ПЛАТЯТ $20 - 30

Параллельно с ножницами Сурский собирает эмалированную посуду.

- Обратил на нее внимание, когда собирался в очередной поход. У меня, как всегда, не было эмалированного чайника для костра, и я пошел за ним на мусорку. А вещь, найденная на помойке, вызывает особый эмоциональный подъем. Это же полная халява!

Коллекции Дмитрия Сурского можно посмотреть в офисе Союза дизайнеров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Олегович замечает: находить целые экземпляры для коллекции непросто - посуду выбрасывают, чуть только у нее сбивается эмаль. Но даже побитые жизнью экземпляры он не отметает - хранит для будущих инсталляций.

Типичный предмет среди эмалированной посуды - это чайник, а вот мини-умывальник у Дмитрия Сурского пока в единственном экземпляре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сегодня в коллекции под 200 предметов - кофейники, воронки, турки, ситечки, кастрюли, тазы и даже колокольчики. Типичное изделие - чайник, у него очень выразительный образ. Мне нравятся пузатые, как раньше в пионерлагерях. Вообще, за не самый оригинальный чайник у нас просят $20 - 30, правда, за кувшин с необычной формой носика отдал недавно всего 10 рублей.

Внутри коллекции эмалированных предметов растет отдельное собрание эмалированных табличек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из диковинок в коллекции - туалетный набор из стакана и подставки с рукомойником. На ней готическим шрифтом написано Gans. Предмет, напоминающий какую-то запчасть, - это сторож, который кладут в кастрюлю с молоком. Когда оно начинает кипеть, диск начинает стучать внутри. А еще мужская утка, создатели которой не поскупились в своих оценках мужского достоинства. «Честный предмет», - улыбается Сурский. А внутри коллекции собирается еще одна - эмалированные таблички с названиями улиц и номерами домов.

Эту мужскую утку дизайнер называет честным предметом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С одной стороны, в посуде все теснят нержавейка и тефлон, - резюмирует коллекционер. - С другой же, теперь и IKEA продает на волне интереса ко всему винтажному как раз эмалированную посуду, наверное, с производств где-нибудь в Азии. К тому же технология эмалирования хорошо скрывает изъяны производства - все герметично, края сглажены, приятно тактильно и надежно в плане гигиены.

С помощью такого эмалированного диска хозяйки сторожили молоко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МОЛОТОК ПАТАЛОГОАНАТОМА КУПИЛ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

Предметы из бакелита (он же полиоксибензинметеленгликольальгидрид) появились на горизонте Дмитрия Сурского, когда он решил собрать изделия из одного материала с огромным диапазоном применения. У него имелась пара телефонов, лампа, радиоприемник из этого сплава на основе фенольной смолы с разными наполнителями - бумага, ткань, карбон. Бакелит не царапается, устойчив к разным температурам. Из недостатков - он хрупкий (вспомните: если дисковый телефон падает на пол, он неминуемо разбивается) и не подлежит переработке.

Коллекция молотков еще набирает обороты, но в ней есть молотки патологоанатома и невролога, судейские и для клеймления.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Сегодня от бакелита отказались, но предметы из него отражают модные стили своего времени от ар-деко до сталинского ампира и стримлайна, - дает справку Сурский. - Из этого материала делали корпусы электроинструмента, пылесосов, кухонных приборов, часов, радиоточек, настольных ламп, компасов, шестеренки для серьезных механизмов. Хоть сплав был вреден в производстве, из него производили даже детские игрушки, бритвенные приборы, игральные кости и шкатулки. Да, советские подносы в столовых - тоже бакелит.

Началась бакелитовая коллекция с психометра, который измеряет влажность в помещении, и нескольких старых телефонов.

- Что-то дарят время от времени, что-то покупаю у антикваров, на развалах. Приборы из бакелита более доступны по цене из-за того, что многие предметы утратили свою функцию, а быт ими не украсишь. Часы с кукушкой обойдутся в сумму около $100. Точилка с ручкой и ящиком для стружки или телефон стоят $20.

Дмитрия Сурского впечатляет эстетика японских молотков.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А самая свежая коллекция Дмитрия Сурского (в ней уже около 50 предметов) - молотки.

- Этот предмет для дизайнера - наглядное пособие того, как функция влияет на форму, это образ, а еще - синоним слова «молодец» в просторечье. В моей мастерской в работе с десяток молотков. Но коллекция началась, когда я стал их покупать не для практического использования в заготпунктах вторсырья, на «поле чудес».

Несмотря на устрашающий вид, этот молоточек мог служить для... колки сахара.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Сурский рассказывает, что однажды у старьевщика он приобрел бронзовый молоток. А особенно много молотков на интернет-аукционе eBay: «В том числе красавцев с точки зрения дизайна. Стоят они от $10 до $200. Но отдать за молоток такую сумму - многовато. Впрочем, новые японские молотки, непохожие на наши формой и с острым носиком, для утапливания гвоздей стоят и по $60».

Чего только не делали из бакелита, хоть это и вредный в производстве материал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По назначению молотки бывают кузнечные, слесарные, рихтовочные, железнодорожные с длинной ручкой, молотки каменщика с насечками. А куда без молотка для отбивных с топориком или киянки для работы с деревом. Самые частые молотки - с гвоздодером, из самых редких - с пилой и со смещенным центром тяжести (это изобретение скандинавов).

Коллекция предметов из бакелита началась вот с этих экземпляров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Союза дизайнеров собрал серию молотков для клеймения - разных по форме, с надписями латинкой или кириллицей. Симпатичный молоточек - мультитул с несколькими спрятанными в нем отвертками, наверное, служил часовщику или ювелиру - в общем, он для тонких слесарных работ. Молотки используются судьями и аукционистами. Бывают разной формы молоточки невропатолога - изящные и не очень. Молоточек патологоанатома с крючком на обратной стороне, чтобы раскалывать череп покойника или разодрать грудину, коллекционер приобрел на развале.

Поскольку бакелит достаточно прочен, из него делали порой и детали сложных механизмов.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Коллеги и гости мероприятий могут посмотреть коллекции в офисе Союза дизайнеров, выставляются они и в музеях - только завершилась выставка ножниц в Могилеве, а на 2020-й есть договоренности с другими городами.

Предметы материальной культуры, уверен Сурский, надо показывать на проходных местах. Например, в Минске, считает он, можно было бы проработать в этом плане тусовочную Зыбицкую - открыть там музей ножниц или даже частных коллекций неподалеку от музея денег.

Из бакелита часто делали аксессуары и предметы интерьера.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А делом союза могло бы стать появление музея техники и дизайна. Мне обидно, что в нашей стране с мощным индустриальным прошлым подобного нет, хотя в куда меньших Литве и Эстонии - есть! Промышленных достижений хватило бы. Те же большегрузы вроде БелАЗа в мире выпускает всего 4 бренда - и мы среди них. Пора делать музеи материальной культуры, ремесел, куда вошли бы на условиях депозита частные коллекции. А еще - задуматься о музее дизайна. Скажем, 30 лет назад телевизор «Беларусь 5» вызывал только иронию, а теперь выглядит как раритетная ценность. И поражает: все сделано качественно и аккуратно.

Бакелит называют не самым полезным материалом, но из него делали даже детские игрушки вроде этих телефонов.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А еще, уверен Сурский, в Минске место большому музей СССР:

- На мой взгляд, лучшее место - в здании КГБ. Этот комплекс по архитектуре и образу со своим порталом, выходящим на проспект, внутренним двором, более всего подходит для музея СССР, в городе, где так цельно сохранена историческая застройка в духе сталинского ампира. Коллекцию реально собрать за 2 - 3 года - люди отдали бы то, что у них пылится на балконах и на чердаках, а коллекционеры пристроили бы свои собрания. Уверен, турист, которому доступен Лувр, Эрмитаж и Прадо, поедет и в Минск смотреть музей СССР, конечно, с разделами о репрессиях, диссидентстве, самиздате, дефиците - все это часть советского прошлого...