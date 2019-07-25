2019-07-25T22:42:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Самые дорогие ножницы стоят $3000, а эмалированные чайники коллекционеры ищут на помойках

«Комсомолка» расспросила известного коллекционера, как ему удалось собрать 300 пар ножниц, чем ценны японские молотки и во что обходится увлечение обыденными предметами [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Дизайнер Дмитрий Сурский собрал более трех сотен ножниц, а в руках у него собственная запатентованная разработка – ножницы-секатор для разделки птицы.Дизайнер Дмитрий Сурский собрал более трех сотен ножниц, а в руках у него собственная запатентованная разработка – ножницы-секатор для разделки птицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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НОЖНИЦАМИ С ПОЛОЧКОЙ ГАСИЛИ СВЕЧИ, А ШРЕДЕРОМ ТЕПЕРЬ КРОШАТ ПЕТРУШКУ

Дмитрий Сурский известен не только как дизайнер и председатель соответствующего творческого союза. За последние 10 лет он собрал около 700 предметов: ножниц, молотков, эмалированной посуды и изделий из бакелита.

- Я всегда спонтанно собирал симпатичные вещи с блошиных рынков, мусорок. Первая целенаправленная коллекция - ножницы, - рассказывает Дмитрий Олегович, раскрывая в своем кабинете в Белорусском союзе дизайнеров один из трех чемоданов с этими предметами. - Я хорошо знаю их специфику со времен своего первого задания во Всесоюзном институте технической эстетики. Как дизайнеру мне поручили большой проект по расширению ассортимента ножниц, качество которых к середине 1980-х упало. Мало того что их на весь СССР тогда производил один завод, так на них стали экономить, вырубая лезвия из листового металла, оснащая их пластмассовыми ручками. В итоге ножницы не резали, а ручки быстро обламывались.

Коллекция ножниц Дмитрия Сурского не умещается и в трех увесистых чемоданах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллекция ножниц Дмитрия Сурского не умещается и в трех увесистых чемоданах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Сурский тогда разработал расширенный ассортимент ножниц, получил на некоторые патенты. К примеру, на кухонные, на ножницы для стрижки собак, на ножницы-секатор для разделки птицы. Последние - разборные: их можно использовать как вилку и нож, а когда доходишь до кости, части соединяются и перекусывают ее.

- У меня всегда были разные ножницы для работы. В том числе и диковинные «зигзаг» родом из Англии. Подобные пробовали делать в СССР, даже выпустили партию на рынок, вот только что-то скопировали не так, и они не резали. А перед 50-летием я попросил друзей и коллег: если решите поздравлять - несите ножницы!

Сколько ножниц - столько и вариантов их применения. Примерно так мог бы звучать девиз коллекции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько ножниц - столько и вариантов их применения. Примерно так мог бы звучать девиз коллекции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дальше Дмитрий Олегович сам стал искать предметы - на блошиных рынках, у скупщиков старья, в комиссионках и на интернет-аукционах. Основные покупки сделал на eBay, особенно много там выставлено лотов из Германии: «Это страна эмигрантов, сюда съезжаются со всего мира».

Резку бумаги такими ножницами некоторые называют способом медитации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Резку бумаги такими ножницами некоторые называют способом медитации.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Теперь в коллекции более 300 предметов. Самые большие, например, ножницы для кузницы, а самые маленькие - из миниатюрных швейных наборов. Многие удивляются, что есть ножницы для левшей, где металлические планки под большой и указательный пальцев расположены с точностью до наоборот по сравнению с обычными. Работать ими левой рукой удобно, а правой - нет.

Такими бабушкиными ножницами с курочкой обрезали верхушку яйца, сваренного в мешочке. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Такими бабушкиными ножницами с курочкой обрезали верхушку яйца, сваренного в мешочке.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Довольно много ножниц в коллекции предназначено для кухни. Например, с изображением курочки, которые служат для отрезания верхушки яйца, сваренного в мешочек. А еще ножницы-пинцет для винограда. Ножницы для торта снабжены лопаткой - ими отрезаешь и одновременно подаешь кусок. Ножницы-шредер для уничтожения бумаг словно склеены из нескольких пар. Правда, теперь, когда появилась соответствующая электроника, ими чаще крошат зелень.

Раньше такими ножницами уничтожали деньги, но теперь ими чаще крошат зелень. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раньше такими ножницами уничтожали деньги, но теперь ими чаще крошат зелень.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Из специальных есть всем известные парикмахерские инструменты с кольцом для третьего пальца и несколько вариаций ножниц с полочкой - для срезания фитиля свечи, - показывает Дмитрий Сурский. - На ножницах для отрезания телеграфной ленты на одном из колец - ролик для ее приклеивания. Шикарно выглядят ножницы в комплекте с кинжалом для вскрытия писем - это статусные вещи чиновника в дореволюционной канцелярии. А двухсторонние ножницы мне сделали в подарок: ими сразу два человека могут перерезать ленточку во время важных событий.

Коллекционер собрал несколько экземпляров ножниц с режущим роликом. Нужны они для резки обоев или декоративной резки бумаги. Правда, некоторыми листы режутся так туго, что продавцы их называют средством для медитации. Еще есть ножницы, чтобы обучать детей - там есть два внешних кольца для пальцев родительской руки. А вот ножницы в виде стилета или кинжала выглядят достаточно агрессивно: «Возможно, это дамский предмет самообороны». Среди медицинских ножниц есть предметы с круговыми окончаниями, с полочкой. «Многие симпатичны по пластике, некоторые - умышленно разборные, чтобы их было проще стерилизовать. Но мне страшно представить, для чего они служат», - говорит Сурский.

Это ножницы для стрижки животных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это ножницы для стрижки животных.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хватает в коллекции ножниц, которые опровергают загадку «Два кольца, два конца, посередине гвоздик». У одних режущие планки идут параллельно за счет механизма, заменяющего винт посередине. У других незамкнутые кольца - возможно, для нанизывания на какой-то инструмент. Ну, а гвоздик порой меняется на шайбу небольшого диаметра. Правда, предназначение некоторых экземпляров Сурский не разгадал даже с помощью коллег.

Эти детские ножницы - с функцией родительского контроля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эти детские ножницы - с функцией родительского контроля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего попадается ножниц с зелеными ручками - такие по классической технологии выпускали в СССР. «Придумал же кто-то такое рационализаторство - не полировать кольца, а окунать их в зеленую краску», - замечает Сурский. Он признается: коллекцию помнит всю и дубля ни разу не приобрел. Правда, иной раз кажется, что все, источники исчерпаны. Но на eBay не может удержаться от очередной покупки.

Заморские роликовые ножницы с оригинальной упаковкой и гарантией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заморские роликовые ножницы с оригинальной упаковкой и гарантией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как-то из Индии купил лот: 10 ножниц по $10 за пару - то ли реально старые, которыми не пользовались, то ли те, что печатаются по старым формам. Однажды повезло купить недорого ножницы из серебра 925-й пробы. Часто встречаются ножницы с различными рельефами - от Христа до императора Франца Иосифа и капитолийского холма в Вашингтоне. За те, где изображение отлично сохранилось, просят и по $150, но такие с портретом императора купил всего за $30. Набор небольших ножниц можно найти и за $1,5. А самая высокая цена, которая мне встречалась, - это $3000 за ножницы каллиграфа. Правда, в Тель-Авиве в антикварной лавке я видел их за $1000. Вот, думаю, можно было бы поторговаться, чтобы купить их за $500…

Дмитрий Сурский признается, что еще ни разу не купил дубль в свою коллекцию - помнит все ее экземпляры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Сурский признается, что еще ни разу не купил дубль в свою коллекцию - помнит все ее экземпляры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, хотя Дмитрий Сурский работает с ножницами, он ими ни разу не порезался:

- Хотя однажды одни тяжелые упали плашмя на ногу - было больно.

Мединструменты впечатляют своей пластикой, но пугают назначением. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мединструменты впечатляют своей пластикой, но пугают назначением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЗА ПРОСТОЙ ЧАЙНИК КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ПЛАТЯТ $20 - 30

Параллельно с ножницами Сурский собирает эмалированную посуду.

- Обратил на нее внимание, когда собирался в очередной поход. У меня, как всегда, не было эмалированного чайника для костра, и я пошел за ним на мусорку. А вещь, найденная на помойке, вызывает особый эмоциональный подъем. Это же полная халява!

Коллекции Дмитрия Сурского можно посмотреть в офисе Союза дизайнеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллекции Дмитрия Сурского можно посмотреть в офисе Союза дизайнеров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Олегович замечает: находить целые экземпляры для коллекции непросто - посуду выбрасывают, чуть только у нее сбивается эмаль. Но даже побитые жизнью экземпляры он не отметает - хранит для будущих инсталляций.

Типичный предмет среди эмалированной посуды - это чайник, а вот мини-умывальник у Дмитрия Сурского пока в единственном экземпляре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Типичный предмет среди эмалированной посуды - это чайник, а вот мини-умывальник у Дмитрия Сурского пока в единственном экземпляре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сегодня в коллекции под 200 предметов - кофейники, воронки, турки, ситечки, кастрюли, тазы и даже колокольчики. Типичное изделие - чайник, у него очень выразительный образ. Мне нравятся пузатые, как раньше в пионерлагерях. Вообще, за не самый оригинальный чайник у нас просят $20 - 30, правда, за кувшин с необычной формой носика отдал недавно всего 10 рублей.

Внутри коллекции эмалированных предметов растет отдельное собрание эмалированных табличек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внутри коллекции эмалированных предметов растет отдельное собрание эмалированных табличек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из диковинок в коллекции - туалетный набор из стакана и подставки с рукомойником. На ней готическим шрифтом написано Gans. Предмет, напоминающий какую-то запчасть, - это сторож, который кладут в кастрюлю с молоком. Когда оно начинает кипеть, диск начинает стучать внутри. А еще мужская утка, создатели которой не поскупились в своих оценках мужского достоинства. «Честный предмет», - улыбается Сурский. А внутри коллекции собирается еще одна - эмалированные таблички с названиями улиц и номерами домов.

Эту мужскую утку дизайнер называет честным предметом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эту мужскую утку дизайнер называет честным предметом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С одной стороны, в посуде все теснят нержавейка и тефлон, - резюмирует коллекционер. - С другой же, теперь и IKEA продает на волне интереса ко всему винтажному как раз эмалированную посуду, наверное, с производств где-нибудь в Азии. К тому же технология эмалирования хорошо скрывает изъяны производства - все герметично, края сглажены, приятно тактильно и надежно в плане гигиены.

С помощью такого эмалированного диска хозяйки сторожили молоко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С помощью такого эмалированного диска хозяйки сторожили молоко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МОЛОТОК ПАТАЛОГОАНАТОМА КУПИЛ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

Предметы из бакелита (он же полиоксибензинметеленгликольальгидрид) появились на горизонте Дмитрия Сурского, когда он решил собрать изделия из одного материала с огромным диапазоном применения. У него имелась пара телефонов, лампа, радиоприемник из этого сплава на основе фенольной смолы с разными наполнителями - бумага, ткань, карбон. Бакелит не царапается, устойчив к разным температурам. Из недостатков - он хрупкий (вспомните: если дисковый телефон падает на пол, он неминуемо разбивается) и не подлежит переработке.

Коллекция молотков еще набирает обороты, но в ней есть молотки патологоанатома и невролога, судейские и для клеймления. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Коллекция молотков еще набирает обороты, но в ней есть молотки патологоанатома и невролога, судейские и для клеймления.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Сегодня от бакелита отказались, но предметы из него отражают модные стили своего времени от ар-деко до сталинского ампира и стримлайна, - дает справку Сурский. - Из этого материала делали корпусы электроинструмента, пылесосов, кухонных приборов, часов, радиоточек, настольных ламп, компасов, шестеренки для серьезных механизмов. Хоть сплав был вреден в производстве, из него производили даже детские игрушки, бритвенные приборы, игральные кости и шкатулки. Да, советские подносы в столовых - тоже бакелит.

Началась бакелитовая коллекция с психометра, который измеряет влажность в помещении, и нескольких старых телефонов.

- Что-то дарят время от времени, что-то покупаю у антикваров, на развалах. Приборы из бакелита более доступны по цене из-за того, что многие предметы утратили свою функцию, а быт ими не украсишь. Часы с кукушкой обойдутся в сумму около $100. Точилка с ручкой и ящиком для стружки или телефон стоят $20.

Дмитрия Сурского впечатляет эстетика японских молотков. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Дмитрия Сурского впечатляет эстетика японских молотков.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А самая свежая коллекция Дмитрия Сурского (в ней уже около 50 предметов) - молотки.

- Этот предмет для дизайнера - наглядное пособие того, как функция влияет на форму, это образ, а еще - синоним слова «молодец» в просторечье. В моей мастерской в работе с десяток молотков. Но коллекция началась, когда я стал их покупать не для практического использования в заготпунктах вторсырья, на «поле чудес».

Несмотря на устрашающий вид, этот молоточек мог служить для... колки сахара. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Несмотря на устрашающий вид, этот молоточек мог служить для... колки сахара.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Сурский рассказывает, что однажды у старьевщика он приобрел бронзовый молоток. А особенно много молотков на интернет-аукционе eBay: «В том числе красавцев с точки зрения дизайна. Стоят они от $10 до $200. Но отдать за молоток такую сумму - многовато. Впрочем, новые японские молотки, непохожие на наши формой и с острым носиком, для утапливания гвоздей стоят и по $60».

Чего только не делали из бакелита, хоть это и вредный в производстве материал. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чего только не делали из бакелита, хоть это и вредный в производстве материал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По назначению молотки бывают кузнечные, слесарные, рихтовочные, железнодорожные с длинной ручкой, молотки каменщика с насечками. А куда без молотка для отбивных с топориком или киянки для работы с деревом. Самые частые молотки - с гвоздодером, из самых редких - с пилой и со смещенным центром тяжести (это изобретение скандинавов).

Коллекция предметов из бакелита началась вот с этих экземпляров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллекция предметов из бакелита началась вот с этих экземпляров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Союза дизайнеров собрал серию молотков для клеймения - разных по форме, с надписями латинкой или кириллицей. Симпатичный молоточек - мультитул с несколькими спрятанными в нем отвертками, наверное, служил часовщику или ювелиру - в общем, он для тонких слесарных работ. Молотки используются судьями и аукционистами. Бывают разной формы молоточки невропатолога - изящные и не очень. Молоточек патологоанатома с крючком на обратной стороне, чтобы раскалывать череп покойника или разодрать грудину, коллекционер приобрел на развале.

Поскольку бакелит достаточно прочен, из него делали порой и детали сложных механизмов. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Поскольку бакелит достаточно прочен, из него делали порой и детали сложных механизмов.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Коллеги и гости мероприятий могут посмотреть коллекции в офисе Союза дизайнеров, выставляются они и в музеях - только завершилась выставка ножниц в Могилеве, а на 2020-й есть договоренности с другими городами.

Предметы материальной культуры, уверен Сурский, надо показывать на проходных местах. Например, в Минске, считает он, можно было бы проработать в этом плане тусовочную Зыбицкую - открыть там музей ножниц или даже частных коллекций неподалеку от музея денег.

Из бакелита часто делали аксессуары и предметы интерьера. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из бакелита часто делали аксессуары и предметы интерьера.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А делом союза могло бы стать появление музея техники и дизайна. Мне обидно, что в нашей стране с мощным индустриальным прошлым подобного нет, хотя в куда меньших Литве и Эстонии - есть! Промышленных достижений хватило бы. Те же большегрузы вроде БелАЗа в мире выпускает всего 4 бренда - и мы среди них. Пора делать музеи материальной культуры, ремесел, куда вошли бы на условиях депозита частные коллекции. А еще - задуматься о музее дизайна. Скажем, 30 лет назад телевизор «Беларусь 5» вызывал только иронию, а теперь выглядит как раритетная ценность. И поражает: все сделано качественно и аккуратно.

Бакелит называют не самым полезным материалом, но из него делали даже детские игрушки вроде этих телефонов. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Бакелит называют не самым полезным материалом, но из него делали даже детские игрушки вроде этих телефонов.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А еще, уверен Сурский, в Минске место большому музей СССР:

- На мой взгляд, лучшее место - в здании КГБ. Этот комплекс по архитектуре и образу со своим порталом, выходящим на проспект, внутренним двором, более всего подходит для музея СССР, в городе, где так цельно сохранена историческая застройка в духе сталинского ампира. Коллекцию реально собрать за 2 - 3 года - люди отдали бы то, что у них пылится на балконах и на чердаках, а коллекционеры пристроили бы свои собрания. Уверен, турист, которому доступен Лувр, Эрмитаж и Прадо, поедет и в Минск смотреть музей СССР, конечно, с разделами о репрессиях, диссидентстве, самиздате, дефиците - все это часть советского прошлого...

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