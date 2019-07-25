Тренер БАТЭ Алексей Бага: Через 25 - 30 лет где-то встретимся и за это можем поднять бокальчик

БАТЭ умеет делать результат, и это бесит его соперников. Те возмущаются, мол, преимущество у нас, а выигрывают они. Так было в противостоянии с «Пястом» и продолжилось в сражении с «Русенборгом».

- Это незаслуженное поражение, - сетовал полузащитник Андерс Конрадсен vg.no. - Игра развивалась так, что мы должны были не проиграть, а победить.

Гости больше владели мячом, чаще били по воротам (17:6), в том числе и в створ, чаще подавали угловые, меньше нарушали правила… Но! Одно из нарушений норвежцев - пенальти и гол Игоря Стасевича, затем контратака, классный пас Стасевича, и Максим Скавыш переводит мяч в ворота - 2:1. Всего три удара в створ от БАТЭ - два гола. Конечно, норвежцы недовольны.

Все билеты были распроданы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но они ведь лучше нас знают, что сезон команда проводит плохо, шестое место во внутреннем чемпионате не красит самый титулованный клуб Норвегии. В ответном матче (31 июля) «Русенборг» обещает не игру, а рок-н-ролл. Именно так выразился тренер Эйрик Хорнеланд. Но тренер БАТЭ Алексей Бага ответил соответственно:

- "Песняры" Мулявина - "Молодость моя, Белоруссия".

Выход команд на поле.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот еще несколько высказываний Алексей Баги:

- Сергей Черник (был запасным вратарем. - Ред.) лишь вчера присоединился к БАТЭ. У Сергея после Франции были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому проходил курс лечения. Как таковой тренировочной базы у него не было. Сейчас Черник здоров, готов тренироваться и набирать форму, - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионовФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Провели замену Милича по позиции, выпустив Мукама. Конечно, если было бы нужно, Милич доиграл бы до конца поединка, дотерпел бы. Но когда видишь, что футболист устал, и он это подтверждает, то, чтобы не навредить, надо выпускать более свежего игрока.

Стартовый состав борисовского БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нужно во всеуслышание говорить о том, что белорусский футболист (Стасевич. - Ред.) лидирует в списке лучших ассистентов, находится в каких-то топах. Его надо хвалить, ставить в пример молодежи. (…) Говорить о мастерстве Игоря, его подготовке, его питании, его тренировочном процессе.

Стартовый состав норвежского «Русенборга».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Про сегодняшнюю атмосферу на стадионе можно сказать только хвалебные слова. (…) Это один из самых больших плюсов сегодняшнего вечера. Пускай вывеска матча не самая большая, но, думаю, через 25 - 30 лет где-то встретимся и за это можем поднять бокальчик.

Поддержать жёлто-синих пришло более тринадцати тысяч болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяева бодро начали первый тайм.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья назначает пенальти в сторону гостей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич четко исполнил пенальти. БАТЭ ведет 1:0.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты БАТЭ не подвели своих поклонников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Русенборг» взял игру под свой контроль.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гости большими силами пошли вперед.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 25-ой минуту норвежская команда сравнивает счет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Противостояние БАТЭ и «Русенборга»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Норвежские фанаты поддерживают свою команду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стасевич был хорош не только в атаке, но и в защите.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба за мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты хозяев ждут победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш в одно касание отправил мяч в сетку ворот. БАТЭ ведет 2:1.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ побеждает «Русенборг» в первом матче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через неделю в норвежском Тронхейме состоится ответная игра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ