Истории спасенных отрядом «Ангел»: «Ел в лесу заячью капусту и спал на еловых ветках»

Люди не могут найти дорогу из леса, теряются в городе из-за проблем со здоровьем, вдруг не приходят домой с работы или после учебы. К поискам кроме милиции приступают и волонтеры отряда «Ангел». За кратким сообщением «Найден», которое появляется в соцсетях отряда после успешных поисков, стоит огромная работа и серьезные затраты. Дорогое оборудование, топливо, мобильную связь, бумагу для ориентировок «Ангел» оплачивает только за счет собственных средств добровольцев и пожертвований. Отряду нужна не только финансовая поддержка, но и добровольцы - чем больше волонтеров будет участвовать в поисках, тем выше шанс найти человека. О том, как живет «Ангел», как проходят поиски, кто те самые волонтеры, которые по первому звонку отправляются на поиски, и что делать, чтобы не попасть в беду, мы расскажем совместно с компанией МТС в цикле материалов «Код помощи».

«Пил болотную воду, процеживая через капюшон»

Минчанин Виталий Комаровский 13 июля приехал в деревню к родственникам жены - утром встал пораньше, решил сходить за грибами, погулять по лесу. Он был уверен, что уходит из дома всего на два часа, поэтому не взял с собой ни телефон, ни спички.

- Я знал, что там есть болото. Думал, дойду до него, развернусь и пойду обратно. Но, видимо, пошел не в том направлении - через какое-то время понял, что хожу по болоту кругами. Оно становилось все больше и больше - местами глубиной по колено, а где-то и по пояс. Если хотел пить - воду набирал из болота в капюшон, процеживал и пил. Чтобы силы совсем не покинули, ел заячью капусту, встречалось немного малины, черники.

Когда начало смеркаться, Виталий нашел сухую кочку, набросал туда еловых веток, сделал лежанку.

- Я понимал, что ночью по болоту лучше не ходить. Как начало светать - пошел по направлению, откуда слышал звуки, меня уже искали. Я старался не давать волю эмоциям, просто искал дорогу. Потом узнал, что жена тоже всю ночь не спала, старший сын за меня испугался, младший, к счастью, не понял, что произошло.

Виталия искали поисковые группы из Минска, Витебска и Молодечно. Его нашли в болоте - выйти самостоятельно оттуда было тяжело.

- Огромное спасибо им за то, что они делают. Я думаю, что, может быть, тоже буду участвовать в поисках. И на их счет буду перечислять деньги, потому что «Ангелу» нужна поддержка.

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- Уходя в лес, обязательно берите с собой воду, перекус, медикаменты (в случае их регулярного приема либо если может быть аллергия), компас, свисток, спички/зажигалку, дождевик. Непременно предупредите родных о том, в какой именно лес идете, во сколько планируете вернуться домой. Старайтесь подбирать одежду ярких цветов - так вы будете заметнее в лесу. И одно из важнейших правил: берите с собой полностью заряженный мобильный телефон - именно это может спасти вам жизнь, - говорит руководитель ПСО «Ангел» Сергей Ковган.

«Половина нервных клеток сгорела после смерти папы, вторая - в ночь, когда мама потерялась»

64-летняя Валентина Васильевна Радкевич потерялась 21 июня: днем она вышла в лес за земляникой, но найти дорогу домой не смогла.

- Это мой родной лес, я его с детства знаю - до сих пор не понимаю, как я там потерялась. Когда стемнело и стало ясно, что я заблудилась, решила сидеть на полянке. Половину ведерка земляники я рассыпала, а те ягодки, которые остались, берегла - понимала, что нужно будет что-то есть. Слава богу, с собой была бутылка воды.

Зверей в лесу женщина не боялась - думала, что они ночью спят. Устроилась на ночлег на поляне и стала ждать рассвета.

- Утром я уже слышала, что меня зовут - даже откликалась, но, видимо, слабо - меня никто не услышал. Нашли меня только в 8 утра. Лишь на следующий день я стала понимать, что со мной могло случиться - ходила сама не своя. Потом не могла за калитку выйти - боялась, что снова потеряюсь.

Дочка Валентины Васильевны, Алеся, волновалась намного больше мамы. В тот день она отправила старшую дочку в деревню к бабушке.

- В десять вечера они приехали к маме, а ее дома нет - мы поняли, что она не пришла из ягод. Сразу поехали в лес, кричали, сигналили, а потом позвонили в милицию и МЧС. Мне знакомые посоветовали обратиться в «Ангел». Я слышала, что есть такие волонтеры, но особых подробностей об их работе не знала.

Фото: ПСО "Ангел".

Ночью Алеся выехала в деревню - там уже были сотрудники милиции и МЧС. Волонтеры «Ангела» приехали, как только рассвело, и сразу отправились на поиски.

- Они такие позитивные люди! Успокаивали меня, убеждали, что маму они обязательно найдут. Я боялась, что ей стало плохо. У меня папа умер два года назад - половина нервных клеток тогда сгорела, а вторая половина - в ночь, когда мама потерялась. Я была впечатлена работой «Ангела» и МЧС - они за свое дело болеют всей душой.

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- Первая ошибка пожилых людей - уверенность в том, что они хорошо знают этот лес и не заблудятся в нем. При этом ориентиром для них часто служит какое-то дерево или куст. Но куст может поломаться, а недалеко вырастет новый - это сбивает с толку. Пользуйтесь другими ориентирами: к людям выведут линии электропередач, шум автотрассы или железной дороги, - рекомендуют в отряде.

«Ребенок оказался один в другой части города и попросить о помощи не мог»

11-летний Коля из Минска пропал 22 ноября 2018 года: он должен был выйти из троллейбуса на остановке вместе с бабушкой, но поехал дальше. Ситуация осложнялась тем, что у ребенка диагноз «аутизм», с незнакомцами он не разговаривает.

- Сын никогда не бывает один: он или с нами, родителями, или с моей мамой, а в школе его сопровождает тьютор, - рассказывает мама Коли, Наталья Скаковская. - В тот день мама его забрала из школы, они возвращались вместе на троллейбусе домой. Мама вышла, а он замешкался: дверь троллейбуса закрылась, и Коля уехал дальше. Мама бежала за ним, надеялась, что Коля попытается выйти на следующей остановке, но он не догадался.

Наталья позвонила в диспетчерскую станцию троллейбуса, обратилась в милицию.

- Я понимала, что чем больше проходило времени, тем дальше ребенок от дома. Это было очень страшно, потому что он разговаривает только со знакомыми людьми и никогда сам не инициирует общение, а значит, не сможет обратиться ко взрослым за помощью. В этот момент вспомнила про свою коллегу, которая является волонтером отряда «Ангел», позвонила ей. Они очень быстро объявили сбор отряда и начали искать.

Мальчика не было около 4,5 часа - начинало темнеть, на улице было всего три градуса тепла.

- Я понимала, что его нужно постараться найти до ночи, потому что потом он может замерзнуть. Разместила информацию о поиске Коли на своей странице в Фейсбуке. Те, у кого была возможность, тоже вышли на поиски, поэтому у меня было ощущение, что нас ищет весь город.

Волонтеры «Ангела» попросили сделать рассылку среди водителей городских троллейбусов и автобусов. Информация дошла и до того самого водителя, который вез Колю: Андрей Михновец узнал мальчика и по согласованию с диспетчером вез его без остановок до пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа, а там передал маме.

- Именно благодаря работе отряда о том, что пропал Коля, узнало большое количество людей. Дети с аутизмом очень часто теряются. Они могут не совсем правильно оценивать свои возможности, считая, что уже самостоятельные, но это не всегда так. На первый взгляд сложно определить, что ребенку с аутизмом, если он достаточно взрослый, нужна помощь, поэтому они оказываются в серьезной группе риска, когда теряются.

Фото: ПСО "Ангел".

Наталья знает, что отряд работает на волонтерских началах и нуждается в поддержке.

- Я понимаю, что не каждый может все свои дела оставить и выйти на поиск. Это особенные, исключительные люди, которые делают добро. Название у отряда не пафосное - они и есть «Ангелы».

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- В похожих случаях можно использовать GPS-браслет или часы - устройства позволяют быстро определить, где находится ребенок, связаться с ним и сообщить, что нужно делать. Кроме того, вы можете установить на телефон ребенка специальное приложение. Например, услугу «Семья под присмотром» от МТС, которая позволяет родителям определять местоположение детей с мобильного телефона при помощи sms-команд. Ребенок же в свою очередь может узнавать местоположение родителей (при условии, что они не установили на это запрет).

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если потерялся близкий человек?

1. Обзвоните друзей, знакомых, родственников.

2. Если есть дача - узнайте, не появлялся ли пропавший там, возможно, он уехал, не предупредив.

3. Сообщите в милицию. Заявление должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день (не нужно ждать три дня!). Если человек пропал в лесу - помимо заявления в милицию, позвоните спасателям. После обращения в милицию можно оставить заявку на поиск и в ПСО «Ангел» на сайте псоангел.бел или по телефону 7733. Если потерялся ребенок - звоните в милицию в первую очередь.

4. Выберите свежую фотографию человека и распространите ее в соцсетях, описав, где, когда и как пропал человек. Укажите, во что он был одет.

5. Обзвоните больницы, в том числе в районе, где находится дача.

6. Если выдвигаетесь на поиски, а дома никого не остается - попросите соседей сообщить, если пропавший вдруг сам вернется домой.

Вместе с компанией МТС вы можете помочь ПСО «Ангел». Набирайте ussd-запрос *222*13# и перечисляйте 2 рубля на счет организации.