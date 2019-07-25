2019-07-25T15:26:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей о пострадавшем дипломате в Турции: «Слава Богу, эти пули не задели жизненно важные органы»

Глава МИД прокомментировал нападение на советника белорусского посольства
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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На белорусского дипломата напали в ТурцииНа белорусского дипломата напали в ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Напомним, советник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев был ранен 24 июля. В его выстрелили в Анкаре, в районе, где располагаются многие диппредставительства. Белорус возвращался домой с ребенком, в этот момент бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата. Затем нападавший покончил с собой, а Поганшев был доставлен в больницу, где ему провели операцию.

Это ЧП прокомментировал сегодня глава МИДа Владимир Макей.

- В районе 20 часов белорусский дипломат возвращался домой с сыном. В подъезде дома произошло столкновение с бывшим военнослужащим. По имеющейся информации, он состоял на учёте в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешен. В результате стычки он выстрелил 4-5 раз в нашего советника. Советник был тяжело ранен. Надо отдать должное турецкой стороне: они мгновенно отреагировали на чрезвычайное происшествие. Дипломат был доставлен в больницу. Сделана операция. Слава Богу, эти пули не задели жизненно важные органы. Сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все обойдется благополучно, и он останется жив. Состояние действительно пока тяжелое, но есть перспективы благополучного исхода этого дела.

По словам Макея, на их взгляд, за этим ЧП нет никакой политической подоплёки.

Он также опроверг слухи турецких СМИ о том, что сестра нападавшего не работает в посольстве Беларуси в Турции.

- Возможно, это связано с каким-то недовольством нападавшего на тех детей, которые играли во дворе. И возможно, из-за этого произошел психологический всплеск. Но это пока предварительная информация.

- Наш дипломат жил с семьёй в Турции? - уточнила "Комсомолка" у Владимира Макея.

- Да, он там находился с семьёй. Его ребенку 12 лет.

- Ссора между ними произошла?

- Нет, не ссора. Это искусственные (причины - Ред.) со стороны нападавшего. Может, ему не понравилось, что дети во дворе громко шумели... Но это пока предварительная информация. Идёт расследование.

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