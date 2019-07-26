Бабушка тайно выводила еврейских врачей из минского гетто
Когда началась война, моей бабушке Маше было 15 лет. Руководство республики спешно эвакуировалось из Минска, бросив своих людей. Моя бабушка, два ее младших брата и их мать оказались в оккупированном городе. Бежать им было некуда, взрослых мужчин рядом не было (мой прадед умер совсем молодым еще до войны). И хотя моя бабушка не воевала и на фронте не была, пережить им пришлось многое. Привожу несколько фрагментов из ее рассказов.
Семья бабушки жила на Грушевском поселке. Накануне октябрьских праздников Маша пошла в город на поиски своей двоюродной сестры. На пересечении улиц Кирова и Свердлова ее и других прохожих окружили немцы. Они стали сгонять во двор, который уже оцепили и поставили там три виселицы. Люди решили, что их будут вешать, начали прощаться друг с другом, плакать. Затем приехал грузовик, из него вывели трех человек: девушку, парня и мужчину лет сорока с табличкой на шее. На ней надпись: “Я партизан, я стрелял в немецких солдат”. На шеи пленникам надели петли, грузовик отъехал. После казни оцепление сняли, людей разогнали. Маша прибежала в поселок, упала во дворе. На крыльце сидела ее мама и соседки, о чем-то спросили - она не смогла ответить: пропал голос. Три месяца она не говорила, думали уже, что это навсегда, мать приводила бабку-знахарку, та не помогла. Позже голос как-то вернулся сам.
Семья страшно голодала, запасов не было. Все склады были разбомблены, люди, кто мог, тянули со складов мешки с мукой, сахаром; в них стреляли. Маша часто видела на улице убитых мужчин. Семью надо было кормить, и Маша пошла работать на завод Мясникова. Сначала работала уборщицей, потом - в канцелярии, а позже ее перевели на кухню. Своего начальника бабушка вспоминала добрыми словами. Его звали Юстус, он был «немецкий чех». К ним относился очень хорошо, всегда давал с собой оставшуюся еду, а остальное отдавал военнопленным, которых каждый день привозили из лагеря в Масюковщине.
В день, когда убили Вильгельма Кубе и дали приказ расправиться с местным населением, Юстус все время ходил и говорил: «Куда бы мне вас деть, куда вас спрятать?» Вечером отпустил, сказал быть очень осторожными. Было жутко. Дома все соседи повытаскивали тюфяки в коридор, никто не спал, сидели, прощались друг с другом. Ночью наступила полная тишина, а под утро стало слышно, как ездят мотоциклы. Утром, когда Маша пошла на работу, в районе улицы Железнодорожной на каждом столбе висело по два-три человека.
Однажды, к празднику 8 Марта, советские женщины должны были разбомбить завод. Но бомбы попали не в завод, а в бараки и казармы, в которых жили люди. Бабушка пошла в гости к тетке, а во дворе, вместо дома - яма с кровавым месивом, а на проводах висят части тел и человеческие внутренности.
Как-то к Маше домой пришел знакомый парень, сказал: «Будешь нам помогать». Он был связан с подпольем, но кроме него Маша никого не знала. У них было задание - выводить из минского гетто евреев-врачей. По ночам пробирались в гетто, выводили через секретный выход. Бабушка говорила, что было очень страшно. Но все равно шла на это и вывела таким образом несколько человек. Еще один ее знакомый хранил у них в подполье оружие, так семья жила - как на пороховой бочке. Впоследствии этот парень ушел в партизаны и не вернулся.
Кроме нас бабушка про это никому не рассказывала, документальных свидетельств не сохранилось, никаких наград у нее не было. Зато на ней самой и ее семье еще долго после войны висело клеймо «жил при оккупации». Это приходилось писать в каждой анкете, а к таким людям относились как к врагам.
Но даже во время войны, в таких условиях люди старались делать что-то для души. У бабушки сохранился альбом, в котором ее друзья и знакомые на протяжении всей войны записывали популярные на тот момент стихи и песни. Привожу фото одной из страниц, на которой стоит такая памятная для белорусов дата - день освобождения Минска.
Фото: личный архив
Кривошеева А.В.
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