«Рекомендуем мыть арбуз с мылом»

Арбузами торгуют - а стало быть, и контролируют продавцов - по всему Минску. Мы присоединились к инспекции в среду днем, 24 июля, на рынке «Серебрянка».

- Во-первых, мы проверяем правила реализации, - говорит врач-эпидемиолог ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» Ольга Гуц. - Просматриваем документы, следим за тем, чтобы продукты находились на подтоварниках или поддонах, не лежали навалом на земле. Также обращаем внимание на внешний вид продавца, проверяем наличие санитарных справок, следим, чтобы он находился в специальной одежде и головном уборе. На следующем этапе ягоды подвергнутся анализам на показатели органолептические и токсикологические, токсичные. В целом это занимает около 10 дней. Обобщенные результаты будут опубликованы на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. С ними может ознакомиться абсолютно каждый.

Специалисты санслужбы обращают внимание на внешний вид продавца, проверяяют наличие санитарных справок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Санслужба тщательно проверяет правила реализации продукции на рынке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На что нужно обратить внимание при выборе арбуза?

- В первую очередь он должен быть целым. Не должно быть никаких следов гнили или же механических повреждений. Также не стоит покупать товар в разрезанном виде. Дело в том, что на поверхности арбузов и дынь находятся микроорганизмы, которые при разрезании попадают внутрь ягоды и начинают активно размножаться. Лучше не рискуйте своим здоровьем, купите целый и поделитесь с соседями. А если возникают сомнения в продавце, то помните, что вы всегда вправе посмотреть документацию.

Ягоды и овощи подвергаются анализам на показатели органолептические и токсикологические, токсичные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Какие еще правила нужно соблюдать, чтобы свести риск отравления к минимуму?

- Разумеется, правила гигиены. Тщательно вымываем руки, промываем арбуз или дыню под проточной водой, рекомендуется даже промыть их с мылом, не забываем о том, что нож должен быть чистым.

На территории рынка уже ждет директор Александр Гринченко, который приглашает нас пройти к одному из прилавков с арбузами и дынями. За прилавком стоит веселый продавец по имени Ризван, который в этом деле уже больше 10 лет.

- А вообще я учитель математики и физики. Арбузы и дыни продаю только три месяца, в самый сезон.

Лаборатория берет пробу продуктов на содержание нитратов во время поступления новой партии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока санслужба просматривает документацию и отбирает образцы на анализы, мы интересуемся у продавца, как выбрать самый вкусный арбуз.

- Многие покупатели пытаются различить «мальчиков» и «девочек», но лично я в это не верю, - говорит Ризван. - А найти самый вкусный можно по старым советам. Сухой зеленовато-желтый хвостик, гулкий звук при стуке, чуть хрустит, если сжать его в руках.

- Сейчас сезон арбузов из Краснодара и Казахстана, - присоединяется к беседе директор рынка Александр Гринченко. - Но самые вкусные, пожалуй, из Волгограда. На прилавках появляются обычно к середине августа. У большинства продавцов на нашем рынке один поставщик. Поэтому цены у них приблизительно одинаковые - 1,5 руб. за килограмм. Каждое лето мы приходим к тому, что большинство работников стараются добросовестно соблюдать все предписанные правила. Продавцы настроены на то, чтобы покупатели обращались к ним снова.

Санслужба тщательно проверяет правила реализации продукции на рынке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждая новая партия бахчевых регулярно проверяется во внутренней лаборатории ветсанэкспертизы рынка «Серебрянка».

Санслужба тщательно проверяет правила реализации продукции на рынке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наша лаборатория берет пробу продуктов на содержание нитратов во время поступления каждой новой партии, - объясняет нам заведующая лабораторией ветсанэкспертизы рынка «Серебрянка» Оксана Миронова. - Мы делаем своего рода экспресс-анализ, который за час дает данные по главным вопросам, которые волнуют потребителей, - в первую очередь это количество нитратов. Если товар не проходит проверку, то мы проверяем всю партию. Если результаты остаются неудовлетворительными - составляем акт с комиссией и утилизируем продукцию.

Если товар не проходит проверку, то санслужба проверяет всю партию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Пока что рано подводить какие-либо итоги, - говорит врач-эпидемиолог Ольга Гуц. - Такие проверки осуществляются не только на рынках, но и магазинах. И если поступают жалобы, то мы моментально реагируем и проверяем все точки, где реализовывалась продукция поставщика. Пока что случаев отравления зарегистрировано не было, и мы стараемся сделать все, чтобы их предотвратить.

- И все-таки хороши ли июльские арбузы?

- Здесь каждый решает для себя сам. Но вчера мы смотрели цифры содержания нитратов, определенные в лаборатории ветсанэкспертизы рынка «Серебрянка». И если в арбузах их количество не должно превышать 60 мг/кг, то мы увидели в среднем цифру 17 мг/кг.