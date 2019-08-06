Хрусталик меняют не только из-за катаракты, но и чтобы улучшить зрение или предотвратить глаукому

Раньше хрусталик меняли, когда пелена перед глазами уже мешала полноценно видеть, а сейчас такие операции часто делают для профилактики. Может, что-то изменилось и в лечении катаракты и оперативное вмешательство уже не обязательно? Это мы выяснили в разговоре с Павлом Беляковским, главврачом центра микрохирургии VOKA, кандидатом медицинских наук, офтальмохирургом высшей категории.

«Катаракта может возникнуть на фоне травм, болезней, приема гормональных препаратов»

- Павел Васильевич, так все-таки есть лекарство от катаракты кроме операции по замене хрусталика? О каких-то специальных каплях упоминают даже врачи, не говоря уже о целителях…

- Специальные глазные капли иногда применяются при самых начальных формах, чтобы улучшить питание глаза. Но они катаракту не вылечат. Если процесс помутнения хрусталика запущен - его уже не остановить. Еще никто не вылечился консервативным путем - ни медикаментозно, ни с помощью целителей, которые сами приходили на операцию со зрелыми катарактами. Использование капель в данном случае можно сравнить с приемом витаминов: они не лечат, просто поддерживают организм, не более того. Поэтому я всегда призываю пациентов не тратить деньги на дорогие капли, а собирать их на хороший хрусталик.

- Знать бы, в каком возрасте этот хрусталик понадобится, можно было бы заранее об этом позаботиться…

- Увы, если раньше считалось, что катаракта - возрастное изменение, то сейчас известны и другие ее формы. Они и раньше были, но не в таком большом количестве. Все начинается с нарушения обмена веществ, из-за чего хрусталик, состоящий из белков, начинает мутнеть. И возраст - не единственная причина этих изменений. Катаракта может быть врожденная. Она может возникнуть на фоне травмы, приема гормональных препаратов, каких-то вторичных заболеваний - эндокринологических (например, сахарного диабета), серьезных стрессовых ситуаций.

- Почему не все замечают катаракту на начальной стадии? Ведь характерную для нее пелену перед глазами сложно не заметить.

- Очень часто встречается периферическая катаракта, когда хрусталик мутнеет по периферии, а центр, через который человек смотрит, остается прозрачным, и катаракта поначалу развивается незаметно, постепенно захватывая весь хрусталик.

- И долго катаракта может находиться в таком «дремлющем» состоянии?

- Она может зреть 10 лет, а может за год сформироваться, в зависимости от формы, вида и индивидуальных особенностей.

«Замена хрусталика позволит видеть и вдаль, и вблизи, и на среднем расстоянии без очков. И это - на всю жизнь»

- Если катаракта все равно неизбежна, может, сработать на упреждение - поменять хрусталик, пока он не помутнел, и забыть о проблеме раз и навсегда?

- Знаете, мировоззрение людей постепенно трансформируется. И уже сейчас есть пациенты, которые не хотят ждать появления катаракты. С помощью замены хрусталика они решают определенные проблемы со зрением. Так, многим после 45 лет нужны очки уже не только вдаль, но и для близи. Или носил человек контактные линзы, все было хорошо, а после 45 лет для чтения на линзы надо надевать очки либо уменьшать диоптрийность линз, но тогда и вдаль будет видеть плохо, и вблизи не очень хорошо. Человек хочет сделать лазерную коррекцию зрения, а ему говорят, что в таком возрасте его хрусталик все равно уже не позволит пользоваться зрением в полном объеме - вдаль он будет видеть хорошо, а вблизи - потребуются очки. И тогда он обращается к рефракционной хирургии, ему меняют хрусталик на мультифокальный (в частности, трифокальный), который позволяет видеть и вдаль, и вблизи, и на среднем расстоянии без очков. И это - на всю оставшуюся жизнь. Конечно, если в последующем с возрастом будут развиваться проблемы с сетчаткой, формироваться глаукома - это может ухудшить зрение, но проблем с хрусталиком уже не будет.

- То есть катаракта - не единственное показание к замене хрусталика?

- Нет. Иногда хрусталик меняют с целью улучшения зрения или профилактики возникновения определенных заболеваний глаза (например, закрытоугольной глаукомы). У некоторых пациентов анатомические особенности строения глаза не позволяют выполнить лазерную коррекцию аномалий рефракции, и единственный способ снять неудобные и тяжелые очки - это замена хрусталика на интраокулярную линзу.

https://voka.by/

КСТАТИ

Правда или миф? Пять наивных вопросов о катаракте и причинах ее появления

Образ жизни может ускорить образование катаракты?

- Повлиять может все то, что приводит к нарушению обмена веществ: несбалансированное питание, ряд эндокринологических заболеваний, курение. Свою роль могут сыграть травмы, выраженная инсоляция. Хрусталик надо защищать от ультрафиолета. И это не значит, что вас спасут любые солнцезащитные очки. Если они произведены кустарным способом, у них нет специального фильтра, создается обратный эффект: с одной стороны, затемненные стекла дают возможность расшириться зрачку, с другой - ультрафиолет сразу проходит через эти стекла и начинает отрицательно воздействовать на хрусталик. Поэтому при покупке очков требуйте сертификат качества, чтобы убедиться, что они защитят вашу сетчатку и хрусталик от вредного спектра ультрафиолета.

Можно ли корректировать катаракту с помощью очков?

- На начальном этапе можно скорректировать остроту зрения. Но эффект будет временный. При катаракте может возникать «ложная близорукость», и она прогрессирует. Формируется помутнение хрусталика, не позволяющее работать очковой коррекции, так как катаракта формирует барьер между очками и сетчаткой. То есть врач выписывает вам очки, а через три месяца вы уже в них плохо видите, и вам выписывают более сильные очки. Так может продолжаться до тех пор, пока подобрать очки уже будет невозможно.

У тех, кто много работает за компьютером, риск катаракты выше?

- Современные компьютерные мониторы хорошие, вряд ли непосредственно они будут влиять. Другое дело - формирование остеохондроза шейного отдела позвоночника, что ухудшает кровоснабжение, питание и может спровоцировать астенопические жалобы, но и в данном случае прямое влияние на развитие катаракты выявить сложно.

Катаракта - это пленка на глазу?

- Нет. Пленкой на глазу можно назвать бельмо. Катаракта - проблема хрусталика, который находится внутри глазного яблока.

Есть ли связь между катарактой и повышенным внутриглазным давлением?

- Есть формы катаракты, которые при своем развитии могут провоцировать повышение внутриглазного давления, что приводит к формированию вторичной глаукомы. А потеря зрения, связанная с глаукомой, увы, необратима. Если снизить внутриглазное давление, вовремя проведя операцию по удалению и замене хрусталика на искусственный, можно не только улучшить зрительные функции, но и исключить развивающуюся вторичную глаукому. Операция по поводу катаракты потому и называется жемчужиной хирургии, что пациент, вовремя обратившийся по поводу ухудшенного зрения, полностью решает проблему плохого зрения и остается доволен полученным результатом. Конечно, при условии отсутствия патологии со стороны других структур (роговица, сетчатка, зрительный нерв, зрительные центры коры головного мозга).