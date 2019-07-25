В субботу, 27 июля, 40 спортклубов в Минске будут работать бесплатно

В интернете опубликовали карту, на которой удобно найти бесплатный спортклуб на эту субботу, 27 июля. День фитнеса и спорта или YoPRO Fitness Day пройдет в Минске впервые и организован он по принципу Ночи музеев: всем спортивным заведениям предлагается устроить день открытых дверей и дать возможность людям попробовать заниматься спортом бесплатно. Уже 40 спортивных заведений присоединились к акции, но организаторы ежедневно обновляют список мест для бесплатных тренировок на yopro.by, а сами тренировки будут проводить не только тренеры, но также звезды спорта, фитнес-блогеры и другие популярные минчане.

Например, олимпийская чемпионка Александра Герасименя в 11:00 проведет занятие по плаванию в СОК “Олимпиский”. В аквапарке “Фристайл” пройдет полноценный ЗОЖ-день. Сперва в 11:00 популярный фитнес-блогер @temafit ждет всех на утреннюю интенсивную зарядку, а в 13:00 чемпионка по художественной гимнастике Мелитина Станюта приглашает на занятия по стретчингу. Организаторы проекта уверены, что спорт доступен для каждого: для людей с ограниченными возможностями общественный активист Саша Авдевич подготовил групповой тренинг по инклюзивному кросс-фиту. Он состоится в спорткомплексе “НоваЯ”. Чтобы попасть на тренировку со звездами необходимо просто отправить заявку (название мастер-класса, ФИО, контактный номер) на почту yoprobelarus@gmail.com.

Фитнес-инициативу День фитнеса и спорта или YoPRO Fitness Day организовала компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. Как рассказала бренд-менеджер компании Danone Анастасия Салманова: «Наша цель — мотивировать белорусов вести активный и здоровый образ жизни: выбрать подходящее занятие, соблюдать режим и питаться сбалансированно”.

Все спортивные заведения будут работать по обычному графику, а компания Danone обеспечит каждое необходимым запасом протеинового перекуса после тренировки. Каждый минчанин сможет бесплатно заняться следующими направлениями спорта: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг. Акция открыта для всех спортивных заведений Минска и еще есть время к немy присоединиться. Для этого достаточно отправить заявку для участия на почту yoprobelarus@gmail.com.