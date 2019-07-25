Златки, макароны по-флотски и хадуны вясковые - в Минске пройдет фестиваль олдскульного стритфуда Retr-A-Fest

Необычные сеты со златками, чебуреками и слоеными пирожками предлагают попробовать в 12 модных заведениях Минска накануне фестиваля A-Fest, который состоится 10 августа в Лошицком парке.

В этом году праздник приурочен к 155-летию «Аливарии». В честь юбилея организаторы вспоминают культовые вещи, мода на которые возвращается спустя десятилетия. Так, дресс-кодом нового A-Fest станут олимпийки и джинсовки из родительского шкафа.

Накануне A-Fest’a организаторы решили вернуть интерес к настоящему белорусскому стритфуду, отчасти вытесненному крафтовыми хот-догами и бургерами. Для этого они запустили трехдневный гастрономический Retr-A-Fest. Теперь в модных минских заведениях будут готовить златки, хадуны, пельмени, слоеные пирожки и чебуреки и подавать к столу вместе с бокалом пива «Аливария Богемское Паровое».

- Мы предложили 12 ресторанам поэкспериментировать и представить, каким мог быть популярный в прошлом стритфуд, если бы над рецептами потрудились известные шеф-повара, - рассказали представители «Аливарии». - Заказать гурманскую златку или вегетарианскую сосиску в тесте можно в составе сета, в который входит и сорт «Аливария Богемское Паровое», выпущенный специально к 155-летнему юбилею. Стоимость сета варьируется от 5 до 16 рублей в зависимости от размера порции.

В гастропабе «Гамбринус» экспериментируют с хадунами, известными по сети «Хутка-смачна». Колбаску готовят из индейки, а сам сет подают к столу с картофелем фри и фирменным соусом. Культовую златку вернули Минску в кафе «РазВилка» на модной Октябрьской. Теперь в составе куриное филе с соусом карри, свежие шампиньоны и еще больше овощей и зелени. В японской кухне Tokiny решили превратить в стритфуд популярные в прошлом макароны по-флотски: порцию необычной якисобы весом 350 грамм можно взять за 10,90 рублей в любом из четырех заведений сети.

Список ресторанов-участников: TNT Rock Club, гастропаб «Гамбринус», кафе «Имбирь», сеть японской кухни TokiNY, кафе Food For Mood, пиццерия Zio Pepe, ресторан Beef&Beer, кафе Papa Fritas, лаундж-кафе «Чайхана» (на Сурганова), кафе «РазВилка», бар Middle Ground, кафе Doner Kebab.

БУДЬ В КУРСЕ

Меню:

1) TNT Rock Club

ЧИКбурек

Чебурек с молодой птицей и соусом чили. Подается с пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 9 рублей

2) Гастропаб «Гамбринус»

1. Хадун с колбаской из индейки с соусом "Сливочный с хреном"

Черная ржаная булочка, сочная колбаска из индейки, листья салата, томаты, кукуруза с добавлением соуса "Сливочный с хреном". Подается с картофелем фри и пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 12 рублей

2. Хадун с колбаской из индейки с соусом "BBQ"

Белая пшеничная булочка, сочная колбаска из индейки, листья салата, томаты, маринованные огурцы с добавлением соуса "BBQ" и горчицы, украшается луковыми кольцами фри. Подается с картофелем фри и пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 12 рублей

3) Кафе «Имбирь»

Краснодарские улитки под Богемское

Виноградные улитки в сливочно-пряном соусе. Подаются со свежим тостовым хлебом и пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 8 рублей

4) Сеть японской кухни TokiNY

Якисоба по-флотски

Переосмысленный рецепт любимых олдскульных макарон по-флотски, приготовленный из домашней пшеничной лапши, обжаренной в фирменном соусе Яки, с правильным фаршем из свинины и курицы, репчатым луком. Посыпается сыром Пармезан и молодым зеленым лучком. Подается с пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 10,90 рубля

5) Кафе Food For Mood

Чебурек с курицей и грибами

Олдскульный чебурек с куриным филе, шампиньонами и луком. Подается с бокалом пива «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 5 рублей

6) Пиццерия Zio Pepe

Златка

Традиционная белорусская златка с ветчиной, свежими овощами, маринованным огурчиком, сыром и соусом на основе кетчупа и майонеза. Подается с пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 5 рублей

7) Ресторан Beef&Beer

Слоеные пирожки под Богемское

Два слоеных пирожка в сете: с уткой и томленым луком и с цыпленком и яйцом. Подаются с мятным соусом и бокалом пива «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 12 рублей

8) Кафе Papa Fritas

Сет «Papa в СССР»

Хрустящая картошечка в кульке с сосисками, грибами, маринованным огурчиком и зеленью. Подается с пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 7,5 рубля

9) Лаундж-кафе «Чайхана»

Чебурек Олдскул

Чебурек с телятиной или бараниной. Подается с шашлычным соусом и бокалом пива «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 10 рублей

10) Кафе «РазВилка»

Раз Вилка Олдскул

Традиционная белорусская златка по новому рецепту. Нежное куриное филе в соусе карри, свежие шампиньоны, маринованный огурчик, сыр, зелень, кетчуп. Подается с пивом «Аливария Богемское Паровое».

Цена: 6 рублей

11) Бар Middle Ground

Блинчики белорусские

Шесть блинчиков с домашним клубничным конфитюром и белорусской мачанкой. Подаются с бокалам пива «Аливария Богемское Паровое». 480 грамм

Цена: 16 рублей

12) Кафе Doner Kebab

Чучвара

Жареные куриные пельмешки с соусом на выбор. Подаются с бокалом пива «Аливария Богемское Паровое»

Цена: 8 рублей