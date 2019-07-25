По Беларуси за 4 дня: проверенный маршрут от двух офисных работниц с детьми

Минчанка Мария с подругой Ольгой и детьми отправились в мини-путешествие по северо-западу Беларуси. И остались в восторге! Увидели старинные храмы и руины замков, побывали в небольших музеях, услышали от местных жителей много интересных историй и на себе испытали, что такое – быть туристом в Беларуси.

Гольшанский замок. Фото: Мария ВОЛЧЕК

- Мы давно планировали такое путешествие. Ехали впятером – подруга с сыном и я с двумя детьми. Детей брали за компанию, под них особенно не подстраивались. Конечно, иногда им бывало скучно: «Опять костел, ну сколько можно», но зато они увидели настоящую батлейку и много интересных мест! – рассказывает Ольга.

Маршрут был таким: Маршрут: Крево – Боруны – Гольшаны – Гервяты – Михалишки – Лынтупы – Камаи – Поставы – Лучай – Дуниловичи – Париж – Осиногородок – Мосар – Удело – Глубокое – Ковали – Полоцк – Лепель – Заславль – Минск.

Поездка заняла 4 дня: в четверг выехали из Минска, в воскресенье вернулись домой. Ехали на своей машине. Автомобиль-кроссовер за 4 дня съел топлива на 110 рублей.

ЖИЛЬЕ В РАЙЦЕНТРЕ СТОИТ, КАК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Ночевали в Поставах, Полоцке – снимали на сутки квартиры, и в Лепеле - в гостинице. Жилье подбирали на разных сайтах в интернете. Ориентировались на 40-60 рублей за сутки.

- В малых городах очень мало предложений, а квартиры иногда стоят столько же, сколько в областных центрах! И цену почти всегда указывают не за квартиру, а за человека – приходилось звонить и уточнять, не возьмут ли доплату за то, что нас пятеро, – делится наблюдением Ольга.

Белорусское Поозерье - сплошная красота. Фото: Мария ВОЛЧЕК

Уже на этапе планирования поездки подруги столкнулись с тем, что в малых городах однодневным туристам не особенно рады.

- Мы ехали с детьми, нам было важно, где мы переночуем. Звонили заранее - за две недели, неделю. И оказалось, что хозяева квартир ждут до последнего, что к ним кто-то заселится на неделю, а не на сутки. Просили перезвонить за пару дней до заселения. То есть, если бы к ним кто-то приехал надолго, мы бы пролетели. А агроусадьбы в это время все забиты – имею в виду, по доступной цене, чтобы можно было за 30-50 рублей переночевать, - добавляет Мария.

В Софийском соборе в Полоцке сейчас музей, а на выходных проводят концерты классической музыки. Фото: Мария ВОЛЧЕК

Не повезло напороться еще на одну особенность, которой, правда, белорусов не удивить: летнее отключение горячей воды. В Поставах хозяин квартиры из-за этого сделал скидку в 10 рублей, а в Полоцке женщина сразу предложила жилье в другом районе города.

ЛЮДИ-ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Бытовые неудобства окупились впечатлениями. Белоруски увидели развалины замков, старые захоронения, познакомились с историей белорусских местечек – причем, ею с приезжими делились местные жители. Священники открывали костелы, чтобы можно было оценить их красоту не только снаружи, но и внутри.

Стоит заглядывать в костелы - они поражают красотой убранства. Фото: Мария ВОЛЧЕК

А сельчане охотно выступали в роли экскурсоводов – рассказывали о войне со шведами и с Наполеоном, о линии фронта во время Первой мировой, о том, что было с храмами в разное время…

Кревский замок - памятник не только времен ВКЛ, но и Первой мировой. Фото: Мария ВОЛЧЕК

- Началось наше путешествие с Крево. Там нам повезло пообщаться с идейным и образованным земляком. Алексей познакомил с историей Кревского замка и его хозяев, всех событий, свидетелем и участником которых ему довелось стать. Мы побывали на Юровой горе и на древнем городище. Благодаря Алексею и его неравнодушному отношению дети даже запомнили кое-что из истории Первой мировой войны. Да что лукавить, я сама для себя узнала много нового! – рассказывает Ольга.

В Мосаре и окрестных деревнях вспоминали ксендза Йозаса Бульку – делились историями о знаменитом священнике, который боролся в округе с пьянством.

Осиногородок - уникальное место с умиротворяющей атмосферой. Фото: Мария ВОЛЧЕК

- Возле православного деревянного храма в Осиногородке – он стоит на возвышении, которое, кстати, является памятником железного века, мы встретились с женщиной, которая рассказала нам про соседний Париж. Потому что Наполеона, когда он был здесь, впечатлила красота этих мест, и он сказал: «Как будто пригород Парижа!» Поселение назвали Новый Париж, но прижилось просто Париж, - вспоминает еще одну историю Ольга.

Не упустите шанс побывать в Париже, не покидая границ Беларуси! Фото: Мария ВОЛЧЕК

Подруги соглашаются, что люди – главная достопримечательность страны.

- Очень приветливые, доброжелательные. Везде чувствуешь себя, как дома! Сотрудница кафе в Полоцке очень о нас пеклась, по-матерински тепло и внимательно относилась к нам. Расспросила кто мы и откуда, куда направляемся. Похвалила и сказала, что как выйдет на пенсию, то тоже поедет, как мы, - смеются путешественницы.

Голодными в путешествии не остались: ели в кафешках или закупались продуктами в сельских магазинах. Фото: Мария ВОЛЧЕК

Костел в Камаях с элементами обороннного зодчества. В стены вмурованы шведские ядра времен Северной войны. Фото: Мария ВОЛЧЕК

Костел святого Юды Тадеуша в Лучае. Фото: Мария ВОЛЧЕК

БАТЛЕЙКА И МУЗЕЙ, ГДЕ ВСЕ МОЖНО ТРОГАТЬ

Необычными ландшафтами Поозерья компания любовалась по пути. Больше всего девушек интересовали архитектурные достопримечательности.

- В Лучае очень красиво, на развалинах Гольшанского замка тоже… В Гервятах вообще ощущения нереальные! Как будто и не в Беларуси. Приезжаешь в какой-то агрогородок, а там стоит вот это. Невероятно! – делится восторгом Ольга.

Троицкий костел в Гервятах внутри. Фото: Мария ВОЛЧЕК

В Полоцке подруги 4,5 часа гуляли по городу с экскурсоводом, побывали в Спасо-Ефросиниевском монастыре и в детском музее.

- Там всякие вещи из нашего прошлого. И все можно трогать. Коллекция часов - можно было всякие механизмы покрутить, коллекция старинных колокольчиков – в каждый можно было позвонить по одному разу. Дети зависли на стенде со щеколдами, шпингалетами и диском от телефона. Я им говорю: «В деревне у нас то же самое!» А они: «Зато бабушка не разрешает крутить!», - смеется Ольга.

В Спасо-Ефросиниевском монастыре в Полоцке можно подойти к мощам святой Ефросиньи.

В Заславле в этнографическом комплексе «Млын и кузня» задерживаться не планировали, но повезло с экскурсоводом.

- Нам проводила экскурсию Констанция Леоновна. Она возраста наших бабушек, и все знает не из учебников, а из жизни. Так интересно обо всем рассказывала! И показала нам настоящую батлейку, - говорит Мария.

Батлейка в Заславле. Фото: Мария ВОЛЧЕК

Не обошлась поездка и без сувениров. В музее ремесел в Поставах Ольга купила себе тканый пояс, а из Полоцка девушки привезли свечи – понравилось, что они из настоящего пчелиного воска и пахнут прополисом.

Теперь подруги строят планы на следующее путешествие по стране. Ведь столько еще неизведанного!

- Мы не жалеем, что поехали. Пускай наши дети изучают историю Беларуси не только по учебникам, – в один голос твердят подруги. - Очевидно, что в некоторые места надо ехать еще раз, чтобы пройтись по маленьким и единственным в своем роде музеям.