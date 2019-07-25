«Стоит весь в крови и держит кусок своего подбородка в руках»: в Новополоцке студент из Конго сильно укусил местного парня

- Это такой ужас, что я подобного ни разу в жизни не видела! Стоит парень, весь в крови, голову опустил и в ладошке держит кусок своего подбородка!

Прошло уже три недели, но новополочанка Светлана до сих пор вздрагивает, когда вспоминает эти события. В ночь с 3 на 4 июля она с подругой приехала повеселиться в новополоцкий клуб «Страйк».

- Пришли два темнокожих парня с девушкой-блондинкой, такая яркая компания, на них все обратили внимание. Они выпивали, танцевали, - рассказывает Светлана. - Когда клуб закрылся, все вышли и отправились в сторону магазина «Двина». Девушка с одним из этих парней начала ругаться, а потом драться. Мы с подругой еще остановились, подумали - жалко мальца, он такой худенький, а девушка крупная. Хотели даже вмешаться, разнять драку, но не решились. Второй темнокожий в это время стоял около машины такси. Потом мы отвлеклись на минуту, а когда снова повернулись в их сторону, увидели, что какой-то парень стоит окровавленный и держит в руке кусок кожи. Мы к нему бросились, спросили, что случилось. Та компания прыгнула в такси, я подбежала к водителю и говорю: «Не уезжайте, они мальцу бороду откусили!» Минуты за две все это произошло, не больше.

Водитель такси сказал пассажирам, чтобы они вышли из машины. Поняв, что уехать не удастся, те начали буянить. Особенно «отличилась» нетрезвая блондинка, которая колотила по автомобилю сумочкой и ногами.

- Щетки сломали, рычаг в салоне, повредили магнитолу, - рассказал Сергей, таксист, который вместе с коллегами примчался на помощь к водителю такси, отказавшемуся везти буйную компанию.

Темнокожие парни и их спутница бросились бежать, но через несколько минут их задержали сотрудники милиции.

- Молодые люди - студенты подготовительного отделения Полоцкого госуниверситета, они приехали учиться в Беларусь из Конго, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - Их спутнице 33 года. Пострадавший молодой человек, увидев конфликт этой пары, решил вступиться за девушку и получил укушенную скальпированную рану. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, назначены экспертизы, будет дана правовая оценка действиям иностранного студента и новополочанки, повредившей автомобиль такси.

Пострадавшему новополочанину 28 лет. В тот день он отмечал в ночном клубе свой день рождения. Медики зашили ему рану. Степень тяжести повреждений будет определена, когда рана окончательно заживет. Если эксперты признают, что иностранец изуродовал новополочанину лицо, ответственность будет серьезнее.