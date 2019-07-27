Оригиналы да Винчи, маленький Чикаго и ГЭС: неизвестная история микрорайона Альбертин в Слониме

И сегодня мы расскажем о Альбертине, название которого лучше всего известно школьникам - по надписям на обороте тетрадей: тут находится одноименный картонно-бумажный завод. Столетия назад нынешний слонимский микрорайон был настоящим индустриальным и культурным центром

На берегу альбертинского озера и находится дворец Пусловских – центр имения.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Львов для дворца Пусловских делал скульптор из Ватикана

- 200-летняя история Альбертина началась с загадки, - рассказывает краевед и писатель Сергей Чигрин. - Считается, что свой маёнток Войтех Пусловский назвал в честь сына, но Альберта среди его четырех сыновей не было, как и дочери Альберты…

Сегодня Альбертин - в основном частная застройка. Но и 200-летняя усадьба Пусловских хорошо сохранилась: до нас дошли дворец, конюшня, флигели, фрагменты ворот и парк с липами - памятниками природы.

О том, каким райским уголком была усадьба в XIX веке, напоминает гравюра Наполеона Орды.

- На первом этаже дворца был большой зал для трапезы, танцевальный зал, на втором - спальни. Под дворцом - винный склеп, под служебным флигелем с кухней, пекарней, прачечной, комнатами и столовой для слуг - склеп для продуктов.

Два венецианских льва у входа на террасу не сохранились, а вот пара хищников у главного входа во дворец лежит и по сей день. Это творение Антонио Канова, который внесен Ватиканом в Золотую книгу Капитолия, его работы находятся в Лувре и Эрмитаже.

Дворец находится чуть поодаль от жилой и промышленной застройки. Фото: Сергей ЧИГРИН

На этом межвоенном снимке можно рассмотреть еще и несохранившихся львов в правом торце здания. Фото: Wikipedia.org

Может, львы стали талисманами дворца, сохранившегося до наших дней? Фото: Сергей ЧИГРИН

Чикаго под Слонимом

Альбертин в XIX веке был индустриальным центром владений Пусловских - за век тут сформировался, считай, маленький Чикаго. На суконной фабрике производили одеяла, трико, фланель, драп, особую шерсть - корд, а продукция отмечалась медалями на выставках в Москве и Варшаве. В 1843 году на ней было почти 200 станков, которые запускались водой, конями и людьми. В 1830-х открылась мануфактура с 70 рабочими, которая давала 1065 метров ковров в год. А перед Первой мировой в Альбертине открыли первый на наших землях электроламповый завод с 86 рабочими. У Пусловских в Альбертине работали крестьяне из соседних деревень, горожане и мастера из-за границы. В 1879-м тут было уже 475 работников! Для них построили столовую, больницу, аптеку, училище. Кое-что из сооружений сохранилось.

Эта этикетка показывает масштабы суконной фабрики Пусловских. Фото: Архив Сергея ЧИГРИНА

Альбертин и сегодня отыгрывает роль в промышленности благодаря заводу кардона и бумаги. Фото: Сергей ЧИГРИН

Пять вагонов ценностей потерялись в России во время Первой мировой

Войны и восстания XIX и XX веков оставили свой след в истории Альбертина. В 1812 году через маёнток отступала русская армия под командованием Багратиона, а затем во дворце стоял австрийский корпус. Пусловские поддержали армию Наполеона, обещавшего восстановление ВКЛ, - на их финансы уроженец Слонимщины генерал Ян Канопка сформировал конный полк уланов.

Стайня Пусловских отлично сохранилась до нашего времени. Фото: Сергей ЧИГРИН

- Еще при жизни Войтеха семья поддержала шляхетское восстание 1830 - 1831 годов за возрождение Речи Посполитой. У Титуса, сына шляхтича, был свой отряд на 1000 человек, - рассказывает Сергей Чигрин. - Провиантом, оружием и лошадьми поддержали Пусловские и восстание 1863 года.

Немцы в Первую мировую устроили в усадьбе свой штаб – рядом со львами появилась будка часового (снимок 1916 года). Фото: Архив Сергея ЧИГРИНА

В годы Первой мировой Пусловские вывозили ценности из своего дворца - коллекции мебели, фарфора, одежды и мундиров конца XVIII века, предметы белорусской старины и книги. Пять вагонов ушло в Москву.

Мельница Пусловских в Альбертине - начало ХХ века. Фото: Архив Сергея ЧИГРИНА

- Есть сведения, что именно туда отправились эскизы «Головки» Леонардо да Винчи и «Кентавра» Рубенса, две картины Петера Брейгеля, портреты князей и гетманов ВКЛ, коллекции фарфора, рукописи и карты. Вот только вернуть назад Пусловским удалось всего полвагона из пяти... А еще, говорят, стоявший во флигеле дворца кайзеровский генерал Воерж при отступлении увез в Германию 10 портретов королей Речи Посполитой. С тех пор в публичных коллекциях работы не всплывали.

30-е в Альбертине: три фабрики и два завода

Немецкая и русская армии не без участия местных разграбили Альбертин. Но после войны внук Войтеха, Владислав Пусловский, который был хозяином маёнтка до 1939 года, открывает лесопильно-столярную, шелкокрутильную и спичечную фабрики, чугунолитейный и гвоздевой завод, а на реке Иссе - первую на западе Беларуси ГЭС.

- Местным жителям, вернувшимся домой после Первой мировой из беженства, Владислав помогал с землей, жильем и скотом. Пусловский поддержал появление иезуитов, для строительства униатской церкви и костела пожертвовал много дерева и 70 тысяч кирпичей.

Альбертинский костел. Фото: Сергей ЧИГРИН

Альбертин в 1938-м выглядел так. Фото: Архив Сергея ЧИГРИНА

Дворец после разрухи Владислав обставил не столь изысканно, зато практично. Известно, что у Пусловского было авто с шофером и много коней.

- В Слониме я познакомился с Иваном Катко, который в 1937 - 1939 годах пас коров у Пусловских, - вспоминает краевед. - За сезон, когда он следил за 14 телушками, его семья получила 84 злотых. В то время за 7 злотых покупали хорошие ботинки, за 14 - костюм, за 60 - 70 - корову. Плюс семье позволялось бесплатно заготавливать дрова.

Церковь в Альбертине. Фото: Сергей ЧИГРИН

В подсобках шляхтичей сейчас живут люди

Пусловские выехали из Альбертина за две недели до прихода Красной армии - сразу после нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Они отправились в Париж, где Владислав дожил до 93 лет…

Сегодня Альбертин - район частной застройки. Фото: Сергей ЧИГРИН

За годы Второй мировой усадьба Пусловских растеряла прежний лоск, но уцелела. В советское время Альбертин получил название Фабричный, а в постройках разместили Дом культуры, библиотеку, спортивный центр от бумажной фабрики (некоторые учреждения остались там и теперь), а подсобные помещения шляхтичей кое-где стали жилыми.

Флигель для слуг стал Дворцом спорта и получил статую спортсмена у входа в качестве украшения. Фото: Сергей ЧИГРИН

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