В июне зарплаты у айтишников упали, но остаются самыми высокими в стране

Средняя зарплата по стране за июнь составила 1080,5 руб., подсчитал Белсат. Это на 8,9 руб. больше, чем в мае (тогда было 1071,6 руб.). Хорошая новость в том, что зарплата превышает тысячу рублей уже четвертый месяц, а растет - второй месяц подряд. В мае она немного снижалась по сравнению с апрелем, одной из причин были большие майские выходные, которые многие совместили с отгулами и отпусками.

Можно уже оценить и цифры, подсчитанные Белстатом за полгода жизни страны: в среднем в период январь - июнь белорусы получали 1042,9 руб. Напомним, планы правительства предусматривают, чтобы в конце года в среднем по результатам января - декабря средняя зарплата получилась 1025 рублей. Пока, как видим, все сбывается и даже перевыполняется.

Больше всего традиционно зарабатывают в столице - 1498,7 руб. Между прочим, по сравнению с маем зарплаты в Минске выросли сразу на 26,7 рубля, то есть гораздо больше, чем в среднем по Беларуси. Это вообще самый большой рост в стране, если смотреть по областям и столице. Интересно, что при этом зарплата по Минской области упала аж на 13,7 рубля (была 1102 руб. в мае, стала 1088,3 руб. в июне). На 0,7 рубля упали средние зарплаты в Гомельской области, остальные регионы сработали в плюс. И все равно самые низкие средние зарплаты - в Могилевской области (903,6 руб.), хоть они и прибавила 20 рублей по сравнение с позапрошлым месяцем.

На первом месте по заработкам по-прежнему айтишники с 4006,7 руб., даже притом что по сравнению с маем их зарплаты упали на 112,4 рубля. На втором месте - все та же деятельность воздушного транспорта (это пилоты, например), хотя их средние зарплаты упали за месяц почти на 400 рублей! В мае было 3528,8 руб., в июне получилось только 3129,3 руб.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кто в Беларуси зарабатывает больше и меньше всех.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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В августе немного вырастут пособия на детей

Размер пособий на детей до 3 лет в Беларуси пересчитывают дважды в год - 1 февраля и 1 августа. Они зависят от средней зарплаты по стране за предыдущий квартал и составляют определенный процент от нее.

Соответственно, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит: на первого ребенка - 376,11 руб. (добавили 13,65 руб.), на второго и последующих детей - 429,84 руб. (стало больше на 15,6 руб.), на ребенка-инвалида до 3 лет - 483,57 руб. (плюс 17,55 руб.).