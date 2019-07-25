2019-07-25T20:12:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко летал над чернобыльскими районами на новом вертолете за 14 миллионов долларов

Итальянскую винтокрылую машину в VIP-компоновке купил российский миллиардер и друг белорусского президента Михаил Гуцериев [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Александр Лукашенко летал над чернобыльскими районами на новом вертолете за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ и кадр телеканала "Беларусь 1".Александр Лукашенко летал над чернобыльскими районами на новом вертолете за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ и кадр телеканала "Беларусь 1".

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 стоимостью 14 миллионов долларов прилетел в Минск в феврале. Как удалось узнать «Комсомолке», перед посадкой в национальном аэропорту «Минск» он сделал несколько эффектных кругов над резиденцией президента в Острошицком Городке.

Схема полета нового вертолета над президентской резиденцией в Острошицком Городке. Фото: Flightradar24.com.

Схема полета нового вертолета над президентской резиденцией в Острошицком Городке. Фото: Flightradar24.com.

Окраска и бортовые номера вертолета однозначно дали понять, что вертолетом будет пользоваться Александр Лукашенко. А потом выяснилось, что вертолет купил российский миллиардер Михаил Гуцериев. Бизнесмен строит в Беларуси огромный горнодобывающий комбинат за 2 миллиарда долларов, и уже давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. Формально новый вертолет – как все другие президентские борта – числится на авиакомпании «Белавиа».

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 стоимостью 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ.

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 стоимостью 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ.

По данным «Комсомолки» пилоты авиакомпании несколько месяцев тренировались летать на новом вертолете, «наворачивая круги» по многу раз. И сегодня, 25 июля, спустя пять месяцев после появления вертолета в Беларуси, Александр Лукашенко совершил первый публичный вылет но новом AgustaWestland. Кадры из салона показали по государственным телеканалам. Виден кожаный салон светлого цвета и золотистые гербы Беларуси на подголовниках.

Кадры из салона показали по государственным телеканалам. Фото: "Беларусь 1".

Кадры из салона показали по государственным телеканалам. Фото: "Беларусь 1".

- После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха, - сообщила пресс-служба президента. - Президентский вертолет пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области.

Виден кожаный салон светлого цвета и золотистые гербы Беларуси на подголовниках. Фото: "Беларусь 1".

Виден кожаный салон светлого цвета и золотистые гербы Беларуси на подголовниках. Фото: "Беларусь 1".

Интересно, что перемещение вертолета засекретили – он не отображается в сервисах, позволяющих отслеживать перемещение гражданских самолетов и вертолетов.

ЕСТЬ ВОПРОС

А на каком вертолете Александр Лукашенко летал до этого?

Основной вертолет, который использует Александр Лукашенко, - российский Ми-172 (это модернизированный Ми-8АМТ). Базовую модель разработали еще в 1971 году, модернизированную - в 1991-м. Вертолету, на котором летает президент, сегодня уже 23 года.

Основной вертолет, который использует Александр Лукашенко – российский Ми-172, сейчас машине уже 23 года. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Основной вертолет, который использует Александр Лукашенко – российский Ми-172, сейчас машине уже 23 года.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

КСТАТИ

Это уже не первое обновление техники, которую использует Лукашенко. Недавно президентский автопарк пополнил и новый лимузин. Минимальная цена бронированного Mercedes-Maybach Pullman Guard – 1,4 миллиона евро, а верхней планки попросту нет. «Комсомолка» засекла новый лимузин во время церемонии закрытия вторых Европейских игр, а спустя несколько дней Лукашенко приехал на этом лимузине на военный парад. Во время визита в Гомельскую область президент пользовался машиной попроще – минивеном Mercedes V-класса.

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Первый самолет Лукашенко несколько раз выставляли на торги, но покупателей не нашлось. Начальная цена за Ту-154 в VIP-компоновке – два миллиона долларов.

13 автомобилей и трактор из автопарка Лукашенко. «Комсомолка» вспомнила все президентские машины - от белых «Жигулей» и трактора до бронированного «Пульмана» [фото каждого автомобиля]

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