Компьютерные вирусы воруют деньги у белорусских предприятий

- Мошенники атакуют белорусские предприятия! Волна кибервирусов прокатилась по предприятиям всех форм собственности! - так начинается сообщение, которое распространила пресс-служба МВД.

«Комсомолка» разобралась, как работает новый вид обмана.

В зоне риска - сотрудники белорусских предприятий. Причем не важно, какой формы собственности предприятие, частное или государственное. Быть внимательным нужно директорам, бухгалтерам, юристам, секретарям и так далее. Мошенничество происходит так: на электронную почту приходит письмо якобы от партнеров компании, это может быть план, отчет, окончательный расчет, счет-фактура и так далее. К письму приложен исполняемый файл, то есть не картинка или документ, а тот, который можно запустить, например, с расширением .exe или .com.

Если на него кликнуть, компьютер начинает делать вид, что обновляет операционную систему, надпись на экране просит не совершать никаких действий. А в это время происходит самое интересное.

- Запускается вредоносный процесс, формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на расчетный счет мошенникам, - рассказали в пресс-службе МВД. То есть деньги просто переводятся с расчетного счета предприятия на счет мошенникам. Уже зафиксировано более десяти таких случаев. Последний случай списания средств произошел в Минске - частная фирма лишилась 14 тысяч рублей!

Как же такое возможно? Специалисты поясняют: бухгалтерские программы работают через специальный электронный ключ, который выдает банк. Он похож на флешку, внутри которой есть специальный код. Ключ вставляется в компьютер. Пока он там, бухгалтерские программы могут совершать различные денежные переводы. Этой опцией и пользуется вредоносное программное обеспечение.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников?

Специалисты дают несколько несложных советов:

- Не кликайте на прикрепленные к электронному письму файлы, если не уверены в отправителе. Сначала внимательно изучите письмо.

- Не оставляйте в компьютере электронный ключ - вирусный алгоритм использует его при создании платежного поручения.

- Своевременно обновляйте антивирусное программное обеспечение - оно поможет выявить вирус.