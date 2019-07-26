«Пенсионерам обидно»: кружок йоги в Гомеле закрывают из-за повышения аренды

Группа гомельских пенсионеров собрала подписи в поддержку предпринимателя Тамары Стериной, которая ведет кружок йоги в местном Доме профсоюзов с 2015 года. Предприниматель снимает здесь помещение. Большая часть занимающихся йогой - пенсионеры, и они возмутились, узнав, что зал придется закрыть. Администрация здания повысила плату за аренду - предприниматель такие расходы не потянет. Пенсионеры не хотят искать другую группу для занятий йогой.

Занятия посещают, в основном, пенсионерыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Мы привыкли, что здесь нас всегда с улыбкой встречают. Здесь такой хороший климат, притом что с нами занимается профессионал, - говорит 68-летняя Светлана.

- Это центр города, весь транспорт ходит, из любого района можно приехать, - добавляет другая пенсионерка.

- Важен и материальный вопрос. Если мы куда-то уйдем, то придется искать другое помещение, это накладно. Пенсии у нас небольшие. Сейчас платим 36 рублей в месяц - за 12 занятий. При аренде в других помещениях сумма будет больше, нам это не под силу, - объясняет Тамара.

- Это ведь Дом профсоюзов. Когда мы работали, все платили профсоюзные взносы. Мы ветераны профсоюзного движения. Нам очень обидно, что именно в профсоюзном здании к нам так относятся. Должны бы вообще бесплатно помещение предоставить! - хором возмущаются женщины.

Пенсионеры хотят заниматься именно в "Доме профсоюзов"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тамара Стерина тоже не рада изменениям. Она говорит, что основная масса занимающихся - пенсионеры, потому что встречи идут по утрам: кто еще может приходить в это время?

- Делала ремонт в зале за свой счет - с тех денег, которые клиенты заплатили за абонементы. Купила зеркала, коврики, уложила хорошие полы. В этот зал вложено много созидательной энергии. А сейчас мне предложили все забрать и увезти.

Остаться в Доме профсоюзов на новых условиях аренды Тамара не сможет. Если сейчас она вкладывается примерно в 500 рублей в месяц, то уже в августе, по ее подсчетам, за все расходы придется заплатить в два раза больше - свыше тысячи рублей:

- Чтобы покрыть дополнительные расходы, надо набирать больше людей, но в помещении нет столько места. А повышать плату за занятия я не буду - это однозначно.

Предприниматель не может набрать большую группу - в зале мало местаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОФИЦИАЛЬНО

- Наша позиция согласована с Федерацией профсоюзов Беларуси. Мы не являемся собственниками нашего здания, - ответил «Комсомолке» председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. - Предприниматель предоставляет свои услуги не социально направленной группе, а всем желающим. А мы живем за счет аренды. Мы предложили Стериной далеко не самый высокий коэффициент. Его повышение - это необходимость, потому что наше предприятие платит налог на землю и налог на недвижимость по самому высокому коэффициенту в Гомельской области. Я не имею права дать предпринимателю более низкий коэффициент. Это то же самое, если взять любой магазин, куда ходят пенсионеры, и потребовать от него снижения цен на товары. Это спекуляция на пенсионерах.

На помещение, в котором сейчас размещен зал для йоги, есть уже несколько желающих. Но если Тамара согласится на новые условия, с ней договор на аренду обещают продлить.