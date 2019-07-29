Что общего у волейбола и поэзии? Блок!

К вечеру команды болельщиков «Динамо» и журналисты собираются в зале «Минчанки». В это время Ольга Пальчевская готовит инвентарь к тренировке. За ее плечами чемпионские сезоны в Беларуси и Азербайджане, с «Минчанкой» она доходила до финала Кубка ЕКВ, сметая на пути грандов европейского волейбола. Недавно Ольга начала тренерскую карьеру. Занятие для участников #DinamoChallenge первое для нее в новом статусе!

#DinamoChallenge on VolleyballФото: Святослав ЗОРКИЙ

Начали с разминки, а потом повысили игровой настрой эстафетами: три команды соревновались между собой - кто пройдет дистанцию первым, смотрит как остальные две команды отжимаются. Задания в эстафетах были вроде бы простыми: добежать до сетки, бросить мяч, словить, спринтовать обратно. Дальше сложнее: добежать до сетки, перебросить мяч через сетку, пролезть под ней, словить мяч на другой стороне (чтобы он не коснулся пола), затем повторить в другом направлении. Вроде бы тоже не сложно, но в голове прокручиваешь, как это все сделать - легкое чувство приятного мандража.

Эстафеты: спринт, мяч бросить в сету, словить, спринт обратно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приступаем к упражнениям с мячами. Кто-то из тележки берет один, щупает, берет другой, третий…

- Ты арбуз выбираешь, - тут же прилетает шуточка.

Каждый взял по мячу. Ольга Пальчевская рассказывает, как правильно делать передачи, прием…

"В волейболе самое главное – правильно выйти к мячу. Мяч держите надо лбом. Вы должны бить примерно в сердечко"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пробуем. В паузах начинаются «разговорчики в строю». Тренер повышает голос и наводит дисциплину. Подумалось, что ей бы не помешал свисток.

- Да, свистка не было, поэтому иногда приходилось повышать голос. Правда, всего он раз. И после этого все стали более сосредоточенными (улыбается), - сказала после тренировки Ольга.

Советы от Ольги Пальчевской: "Волейболе самое главное – правильно выйти к мячу. Мяч держите надо лбом. Вы должны бить примерно в сердечко"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дальше отрабатывали прием, подачу и блок. Блок – сразу вспомнился поэт и его культовое «Ночь. Фонарь. Улица. Аптека».

- Какой у волейболисток любимый поэт? – спрашиваем после тренировки.

- Интересный вопрос, - озадаченно отвечает Ольга, ведь до этого были вопросы по спорту.

- Когда вы сказали, что «сейчас разучим блок», сразу вспомнился Александр Блок.

- А вот в чем дело… Тогда именно он любимый поэт, - смеется тренер.

- Есть у волейболистов прикол по этому поводу?

- Нет, это что-то новенькое.

Зал. Сетка. Прыжок. Блок. Яркий и мягкий свет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Завершали занятие турниром: полуфиналы, матч за третье место, финал. Эмоции искрили!

"Волейбол, ты такой веселый!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я получила удовольствие от тренировки, - сказала Ольга Пальчевская. - Мне понравилось, что все очень активные, с горящими глазами, эти эмоции передаются. И все оказались подготовлены лучше, чем я изначально ожидала. Даже проще получилось, чем планировала. Упражнения выбрала попроще, чтобы кое-что получалось. Сама идея показалась интересной, надеюсь, кто-то лишний раз узнает о волейболе, заинтересуется нашей командой.

- Как дается переход из игрока в тренеры?

- Очень сложно. Все зависит от того, насколько готов игрок психологически. Для любого человека такие смены чувствительны. Вроде бы я осталась в волейболе, занимаюсь своим делом, но все равно быть игроком и тренером – это две большие разницы. Сегодня вы тренировались, а у самой глаза горят, хотелось самой поиграть.

- Вы бы, наверное, еще играли, но травмы…

- Весь прошлый сезон восстанавливалась после травмы колена… Приняла решение завершить карьеру игрока. Теперь буду в тренерском штабе второй команды «Минчанки», помогать молодым игрокам.

Ольга Пальчевская провела тренировку для участников #DinamoChallengeФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мысленно прокручивали свою карьеру: какие самые памятные матчи, достижения?

- Свой последний полноценный сезон в составе «Минчанки» мы вышли в финал Кубка ЕКВ, для меня это очень значимое достижение. Особенно памятный матч со «Штургартом» - накал страстей, эмоции. Еще в составе «Локомотива» из Баку мы выиграли Кубок Вызова. Это тоже значимый трофей.

«Минчанка» вышла в финал еврокубка: «Ангелы были с нами до победного свистка»

- Какие есть приметы у волейболисток?

- Перед выходом на площадку или перед важной подачей говорила себе определенные слова. У каждого игрока есть свои ритуалы: в каких носках выходить и так далее.

- Как настраивались на игры?

- Чем старше игрок, тем больше понимает, как настраиваться, как отвлечься, переключить внимание. В день игры я меньше общалась, чтобы не тратить свою энергию на посторонние вещи. Кто-то наоборот становиться гиперактивным, читает, фильмы смотрит. Но манжраж перед игрой всегда есть. Даже у опытного игрока он должен быть. Если нет, то игра не удастся.

- Волейбол доступный вид спорта, есть и успехи у наших сборных. Что надо сделать для его продвижения?

- В «Минчанке» хорошо раскручивают нашу команду, есть реклама, внимание СМИ. Хотелось бы, чтобы так было не только у одной команды. Чтобы больше говорили о нашей сборной – сейчас девушки готовятся к чемпионату Европы. Проблема в том, что мало команд в нашем чемпионате, мало классных залов, мало трансляций.

Ольга Пальчевская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Назовите несколько причин, почему волейбол – самая классная игра?

- Это зрелищный вид спорта. Мне он особенно нравится, потому что в долю секунды надо принять правильное решение, сами сейчас это видели. Все очень динамично, быстро. Это интеллектуальный вид спорт, особенно связующим игрокам надо держать в голове много информации. У каждого на площадке своя весомая роль. В волейболе я с самого детства, люблю эту игру, это как наркотик.