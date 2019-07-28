2019-07-28T21:50:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Картошка в чугунке и «Спадчына» на скрипке. Парни из Гомеля купили вымершую деревню и пригласили на праздник прежних жителей

Выходцы из деревни танцевали под гармонь и рассматривали старые снимки [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В вымершую деревню пригласили на праздник прежних жителейВ вымершую деревню пригласили на праздник прежних жителейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Это, пожалуй, самая необычная деревня на Гомельщине. Казалось бы, немыслимо, но здесь на праздник деревни играли даже музыканты филармонии!

Лет десять назад трое парней из Гомеля решили изменить свою жизнь и нашли пустующее село Красный Октябрь в Речицком районе. Можно сказать, что ребята купили всю деревню - по крайней мере, они здесь единственные хозяева. Парни нашли бывших владельцев домов и приобрели жилища в заброшенной деревне, отремонтировали их и стали здесь жить.

В деревне - тишина, а вокруг - дикая природа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В деревне - тишина, а вокруг - дикая природаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Молодые люди создали не эко-поселение, как это модно сейчас. Они назвали свой проект «Арт-вёска Чырвоны Кастрычнік». Приглашают сюда городскую молодежь - окунуться в сельскую атмосферу. Организуют арт-пикники, фестивали, экскурсии, знакомят молодых людей с традиционной белорусской культурой, продвигают сельский образ жизни.

Максим - геолог. А сейчас он сварил на костре картошку с грибами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Максим - геолог. А сейчас он сварил на костре картошку с грибамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Неудивительно, что когда-то село вымерло. Добраться до него совсем не просто - даже автобусы сюда не ходят. Лесом, полем по грунтовой дороге, а осенью и весной и вовсе по грязи - только так сюда можно доехать. Зато места дикие и живописные. Зарабатывать на жизнь парням помогает интернет. Например, Дмитрий Янков - эколог, он находит клиентов и предлагает свои проекты. А его друг Максим Новиков - геолог, работает в «Белоруснефти» вахтовым методом.

Пенсионеры пели и танцевали под гармонь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пенсионеры пели и танцевали под гармоньФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Как-то раз парням пришла идея собрать выходцев из деревни и устроить для них праздник. Цель - передать молодежи культурно-исторические ключи от Красного Октября. Накрыли стол, скатерть-самобранку привезли и гости. Нарисовали карту, напечатали фото на память, пригласили знакомых девушек-музыканток - скрипачку и виолончелистку, которые играли для старых и новых сельчан на лужайке под деревянным навесом. Символично, что первой композицией в программе стала интерпретация знаменитой песни «Спадчына».

На празднике деревни играли музыканты с филармонии Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На празднике деревни играли музыканты с филармонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Приехавшие на праздник выходцы из деревни которые когда-то покинули ее, чтобы учиться и работать, на малую родину так и не вернулись. Тем временем старики умерли и осталась деревня пустовать. Чтобы хранить наследие Красного Октября ребята попросили прежних жителей деревни привезти старые фото и рассказать об истории деревни. В планах - установить на домах таблички с информацией о прошлых хозяевах.

Картошку варили в котле на костре Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Картошку варили в котле на костреФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Важно, чтобы люди, которые разъехались по разным городам и странам, могли встречаться у себя на малой родине, и чтобы съезжались не только на Радуницу на кладбище, как это бывает во многих умерших деревнях, а приезжали в живую деревню, словно к родным и близким, - говорят организаторы праздника.

Для гостей накрыли стол Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Для гостей накрыли столФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выходцы из Красного Октября пели и танцевали под гармонь, угощались картошкой с грибами, которую приготовили ребята. Прежние сельчане благодарили парней за то, что дали деревне вторую жизнь, ведь если бы не они, Красный Октябрь просто бы закопали и вскоре стерли его название с карты.

Нынешние жители деревни подписывают фото на память выходцам из Красного Октября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Нынешние жители деревни подписывают фото на память выходцам из Красного ОктябряФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Памятные открытки раздали каждому гостю Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Памятные открытки раздали каждому гостюФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане пересматривали фото с молодости в деревне Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане пересматривали фото с молодости в деревнеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гости остались рады и благодарны организаторам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гости остались рады и благодарны организаторамФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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