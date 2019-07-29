Александр Лукашенко: Постарайтесь сделать все, чтобы заработная плата была если не достойной, то терпимой

Александр Лукашенко согласовал назначения 12 районных руководителей, назначил Геннадия Соловья председателем Гомельского облисполкома, а помощником президента - инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич.

Лукашенко дал наказ готовиться к выборам, а от представителей местных органов власти президент потребовал своевременной выплаты зарплаты в регионах.

- Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя.

По его словам, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут.

- Люди это видят, - сказал он. - Надо обратить внимание руководителей, что зарплата - это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост.

Президент отметил, что новый губернатор Гомельской области Геннадий Соловей способен действовать решительно и без долгих колебаний.

- Ошиблись - по пути исправите, немножко подкорректируете курс. Но времени нет. Выборы одни, выборы вторые, будет непросто, - сказал Александр Лукашенко.

Геннадий Соловей родился в 1963 году в деревне Туполы Новогрудского района, он окончил сельхозакадемию и работал в этой отрасли. Был председателем Несвижского райисполкома, а потом - Клецкого. Напомним, должность гомельского губернатора была вакантна почти четыре месяца (с тех пор как экс-губернатор Владимир Дворник стал заместителем премьер-министра в апреле), первым зампредседателя Гомельского облисполкома как раз и был Геннадий Соловей.

ДОСЛОВНО

«Опустили руки - на том месте брешь. Утонем вместе»

Также президент рассказ о…

… ЗЕРНЕ

«Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть «умные». Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн т зерна, ниже 9 нельзя».

Он пояснил, что аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. т рапса, примерно 7 млн т зерновых колосовых и 1,7 млн т кукурузы на зерно, 300 - 400 тыс. т остальных культур. Получается около 9,7 млн т урожая.

«А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн т». «Все здесь просчитано. Притом это запланировано правительством: более 9,5 млн т всего - от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых. Поэтому здесь нет ничего особенного».

… ЗАВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ГОМСЕЛЬМАШЕ»

«Не допускайте никакой фальсификации». «Вы видите, что произошло на «Гомсельмаше», когда они отчитывались, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе даже не укомплектованные. И все, начиная от Румаса, Кочановой, Турчина и заканчивая главами администраций, там ходили и не видели, что происходит. Тогда героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. Не мне вам объяснять, что надо делать. Идите и начинайте работать».

… СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

«В одной лодке (мы все находимся, - ред.). Опустили руки - на том месте брешь. Утонем вместе. Поэтому надо действовать, не глядя по сторонам. А если и посмотрели, то только для того, чтобы изучить ситуацию и принять решение».

По информации belta.by