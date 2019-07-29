Улица «красных фонарей» в Гродно и «вяселыя паненкі» в армии: Какой была проституция времен ВКЛ

- О проституции в XVI - XVII веках нельзя судить по критериям нашего времени, - сразу уточняет Наталья Слиж, у которой в издательстве «Тэхналогія» недавно вышла книга «Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI - XVII стагоддзях». – В патриархальном обществе мужчины установили отношение к проституткам как к контролируемому маргинальному элементу, но при этом считали их угрозой морали, приличным семьям, общественному покою. Ведь основной функцией женского тела было рожать детей, а проститутки продавали его за деньги, занимались сексом с женатыми и неженатыми, практиковали греховные техники, принимали мужчин даже в праздники и посты.

Как любили наши предки, рассказывает новая книга Натальи Слиж.

В Слуцке распутницы чистили улицы, а в Кобрине изгонялись из города

- Как относились к проституции в ВКЛ?

- Государство может либо легализовать, либо запретить проституцию. В первом случае в городах выделяются отдельные кварталы, откуда в казну идут налоги. Во втором выстраивается система преследования проституток и сутенеров. ВКЛ пошло по второму пути, правда, явление искоренять не собирались – как-никак, это часть жизни общества. Но в Статуте ВКЛ 1566 года вводились наказания для женщин за распутный образ жизни. А еще за нежелание выходить замуж к 25 годам - такую девушку закон лишал наследства и приданного. По другой статье против шляхтянки неприличного поведения ее свояки могли инициировать дело. И если суд усматривал прелюбодеяние, женщину ждала смертная казнь. Правда, в отношении мужчин, которые и создавали спрос на интим за деньги, санкций не было.

В Статуте 1588 года сводникам обоих полов грозило отрезание носа, ушей и губ, а при повторном уличении – смертная казнь. Кстати, нос отрезали за любое прелюбодеяние, а также за кровосмешение и за сексуальные контакты с духовными лицами. По применявшимся параллельно европейским законам распутницы и прелюбодейки не могли рассчитывать, например, на защиту в стенах костела. Также в некоторых городах были свои законы: так, слуцкий магистрат в 1666 году приказал корчемных распутниц отправлять на грязные работы – черпать тину из оборонительных рвов и чистить улицы.

Так выглядела сцена в публичном доме на картине анонимного нидерландского художника XVI века, именуемого Брунсвиком Монограмистом.

- Однако распутность – не всегда проституция...

- Такого термина в эпоху феодализма и не существовало. Потому-то из документов не всегда понятно, занимались ли женщины проституцией или, скажем, слыли любительницами любовных утех - предки не разделяли эти типы поведения. Часто при характеристике «непрыстойных» женщин использовался термин «вшетечница» - «распутница». Скажем, виленский мещанин Юрий Грос в 1675-м обвинял мещанку Дароту Зебертовскую в развратном образе жизни после смерти мужа, рассказывая, что он пытался воздействовать на нее через ее опекуна и свояков. Но Дорота только оскорбляла Гроса и его семейство, а однажды попросту «задрала сукню вышэй паса, агаліўшы цела». Соседские ссоры тогда считались нормой, но чтобы оголить свое тело... Такое поведение указывало на распутность вдовы, которая вполне могла платными секс-услугами поправлять пошатнувшееся со смертью мужа благосостояние.

О «вшетечности» говорится в статьях Статута 1588 года об оскорблении женщины, отказе отца от дочери, прелюбодеянии, убийстве младенца – за такое преступление, совершенное из стыда или страха наказания, распутницу закапывали живьем или топили.

Не была секретом для XVI - XVII веков и придворная проституция (возможно, об этом и картина голландца Яна Стена, жившего в XVII веке).

В 1715 году кобринский магистрат рассматривал дело мещанки Марины Давыдовны. По ее словам, внебрачный ребенок родился мертвым, она закопала тело под забором, а его нашли и съели свиньи. Чтобы не выглядеть распутницей, Марина утверждала: ее изнасиловал шляхтич Хведор Ягнукович. Но потом выяснилось, что заявление о таком преступлении ей не подавалось, а с Хведором Марина, которая вместе с сестрой занималась в своем доме развратом, была по доброй воле - женатый мещанин остановился там по дороге на ярмарку. О последствиях интима он не знал. Когда все выяснилось, Марине присудили 300 ударов у позорного столба и изгнание из города, ее сестре Зафее, которая не досмотрела беду в своем дворе, – 50 ударов. Шляхтичу же наказали лежать перед кобринской церковью крестом во время служб на Громницы, а еще сделать жертву церкви (два пуда воском) и выплату в казну. А докажи суд умышленное убийство, Марине светила бы смертная казнь...

- Как женщины попадали в проституцию в ВКЛ?

- Наверное, как и везде – плен, принуждение, бедность, обман... Для многих простых женщин торговля телом становилась подработкой наряду со службой у хозяев или в шинке, а для некоторых шляхтянок в городах - бонусом к их салонам. Известно, к примеру, что жена лидского хорунжего Юзефа Нарбута варшавянка Анна Гразмановна принимала офицеров вдобавок к переводческой деятельности. Не была секретом и придворная проституция.

Чтобы найти клиентов, средневековые проститутки частенько заглядывали в корчмы - одна из них на работе Александра Слендзинского.

В документах сохранились описания ситуаций, когда богатый мужчина захотел получить женщину и для этого платил посредникам. Они обманом выманивали жертву, а если она отказывалась идти к мужчине, применяли силу. По сути, это было изнасилование. Схема описана в жалобе 1600 года незамужней Катерины Станиславовны на виленского злотника Вышинского и его жену Анну. Катерину, служанку портного, ее подговоренный злоумышленниками хозяин отправил якобы к больной родственнице. Но как только девушка вышла за порог, Вышинские схватили ее. Анна приговаривала, что уже получила от людей деньги, а за согласие обещала девушке купить подарок. Поняв, что к чему, Катерина вырвалась, сбежала в костел святого Яна, а оттуда вернулась к хозяевам.

Публичные дома были даже в жилищах священников

- В документы попадали сведения о клиентуре проституток?

- За интимными услугами обращались мещане и приезжие, купцы, шляхтичи, духовенство. Но сведений, скажем, об элитных публичных домах для шляхты, не встречала. Зато известно, что клиентов проститутки искали даже в храмах, не говоря уже о шинках. Кстати, случалось, когда в корчме были свои проститутки и наоборот – дома разврата держали корчмы. А в Европе того времени известны и проститутки, путешествовавшие по селам.

Наталья Слиж исследует культуру сексуальных отношений предков. Фото: Личный архив

По-настоящему в ВКЛ боролись с проститутками при армии. В них видели угрозу дисциплине и почву для конфликтов. Уже в 1557 году в постановлениях для войска Жигимонта Августа запрещалось возить с собой «вясёлых паненак». Король Стефан Баторий в 1581-м разрешал брать с собой в поход жен, но если при военном оказывалась распутница – обоих любовников карали смертью (второй вариант: проститутку наказывали поркой, а солдата или офицера – смертью). В 1635-м за сожительство с женщинами с территории врага назначалось повешение – «каранне горлам». Хотя так строго было не везде. Скажем, в испанской армии разрешалось содержать 4-8 женщин на 200 мужчин, чтобы оградить от массовых изнасилований женщин на пути следования военных.

Конечно, несмотря на запреты, контактов военных с проститутками хватало – кто-то держал их при себе, выдавая за жен, другие переодевали их в мужскую одежду. А командиры выезжали в публичные дома или к проверенным жрицам любви. Король Ян Собесский в 1672-м писал жене Марии Казимире, что у пани Канкордии в Люблине по часу провели Михал Казимир Радзивилл и Дмитрий Вишневецкий, а «каб пералічыць усіх, хто бавіў час у прастытутак, не хапіла б паперы».

Король Ян Собесский, известный страстью к амурной теме, даже из военных походов писал жене о том, как шляхтичи посещали проституток после долгого воздержания.

- Публичные дома были распространены в XVI – XVII веках?

- Дома разврата известны по всей Речи Посполитой, куда входило ВКЛ. Причем они могли быть в самых неприметных зданиях, занимая там по несколько комнат, сутенерами выступали мужчины и женщины. В Вильно жена резчика Якуба в подвале дома священника Яна Пекарского держала 12-летних девушек, которых предлагала своим клиентам. Наверняка девушки были из бедных семей - их могли привести к сутенерше родители или она подбирала девушек на улице, растила до определенного возраста и учила ремеслу. За такую деятельность жену резчика всего лишь выселили из дома духовного лица - вероятно, дело решили замять.

Иногда информация про тайные дома разврата поступала из жалоб. В 1620-м Анна Сливовская обвиняла виленского мещанина Василя Копача в удержании в доме распутных женщин и «карыстанні з гэтага пажытку». Городенский лавник Яхим Ивановский упоминал в жалобе 1690 года, что Франтишек Артушевич укрывает проституток. Духовенство гродненского Фарного костела в 1596-м жаловалось на магазинчики соседнего рынка, где, очевидно, занимались не только торговлей, а устроили едва ли не квартал красных фонарей. Правда, как отреагировала власть на эти жалобы, не известно.

После победных боев в военных рассчетах могли появиться и красавицы, хоть в ВКЛ это было чревато серьезным наказанием.

За брак с проституткой родители лишали сыновей наследства

- А известно ли что-то об оплате за интимные услуги?

- Вряд ли на входе в публичный дом висел прейскурант, сомнительно и то, что велись бухгалтерские книги. По архивам ясно: оплачивался половой акт с женщиной, но не понятно, учитывалось ли время, проведенное с проституткой. В источниках нет ничего и об отдельной стоимости за оральный, например, секс. Может, такие услуги входили в стоимость общения с женщиной, а может, подобные контакты запрещались. Впрочем, в рукописном стихотворном путеводителе по 23 неприличным адресам Варшавы, столицы Речи Посполитой, указывалось: местные проститутки не знают стыда..

- Кстати, а был ли среди высшего общества ВКЛ распространен, говоря современным языком, секс-туризм?

- Многие шляхтичи частенько бывали в Европе и Азии по дипломатическим и деловым делам - конечно, находилось время и для эротических приключений. Скажем, вот как Николай Криштоф Радзивилл Сиротка в 1583-м писал о вольных женщинах Каира: «Нездарма ж пра тое места кажуць, што дзеля тлуму надта вялікага цяжка тут праз вуліцу перайсці, якую пешыя, конныя, жывёла, а асабліва ж распусніцы (прыгожа ўбраныя, з закрытым тварам, на мулах едучы) напаўняюць. Кажуць (бо мыта з іх, як і паўсюль, збіраюць), што іх тут да ста тысяч. Іншыя жанчыны, каторыя замужнія, з дома на вуліцу не выходзяць». Странники из Речи Посполитой писали о мастерстве римских куртизанок времен Ренессанса. Итальянок учили этикету, литературе, письму, танцам, песням, чтобы они успешно общаться с представителями элиты и рассчитывать на большие заработки, постоянных клиентов.

- Как складывалась судьба проституток, когда они уходили из профессии?

- Если работа для них начиналась в 12 лет, то женщина вряд ли могла работать больше, чем до 25. Наверняка некоторые из них рожали детей, жили в венчаном или невенчанном браке. Так, известно, что распутница из Полоцка вышла замуж за Невегловского из Лукова Люблинского воеводства, служившего разным панам. Гродненский униатский священник Ян Шашко имел детей с проституткой. Шляхтич Юзеф Сапотько жил в невенчанном браке с «невольницей и блудницей» - правда, за это мать лишила его наследства...

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