2019-07-26T10:41:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Цистерна чуть не упала на меня»: Под Витебском сошли с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом

Из-за аварии и утечки газа эвакуировали два дачных кооператива
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пенсионерка, ожидавшая электричку на остановке: "Эта цистерна чуть на меня не упала!". Фото: кадр из видео.Пенсионерка, ожидавшая электричку на остановке: "Эта цистерна чуть на меня не упала!". Фото: кадр из видео.
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15 цистерн грузового состава сошли с рельсов под Витебском на участке Витебск - Орша недалеко от деревень Замосточье и Савченки Витебского района. Сообщение об этом поступило в МЧС в 18.43 24 июля.

Всего в составе поезда было 68 вагонов. 28 из них шли порожняком, один вагон был загружен древесиной, а в 39 цистернах был газ - пропан. 15 из них (по другим сведениям - 13) и сошли с рельсов. В одной из цистерн сотрудники МЧС обнаружили утечку газа.

- Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку, ее постоянно обновляли, пока утечка не была ликвидирована. 53 вагона отбуксировали на безопасное расстояние. Была обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Во время аварии никто не пострадал. По предварительным данным, на железнодорожной остановке в момент аварии находилась пенсионерка. В группу «ЧП Беларусь / Будь в курсе» в социальной сети ВКонтакте попала видеозапись рассказа очевидицы.

- Я сидела на скамейке, посыпались камни то ли на ноги мне, то ли куда. Я как повернулась, так ужас один - цистерна чуть не упала на меня, - рассказывает шокированная женщина.

Из-за опасности взрыва газа пришлось эвакуировать два садоводческих товарищества - «Железнодорожник» и «Березка». Их вывозили автобусами райотдела образования и местного сельхозпредприятия. Для дачников даже организовали пункт временного размещения в деревне Сосновка. Но он не понадобился - люди просто разъехались по домам. Всего эвакуировали 64 дачника, среди них было и несколько детей.

Неудобства пришлось испытать и пассажирам двух дизель-поездов. 442 человекам пришлось пересесть из вагонов в автобусы.

К утру утечку газа ликвидировали, на цистерну сотрудники МЧС вместе с работниками Белорусской железной дороги наложили специальный бандаж.

Причины аварии выясняет Следственный комитет. - В настоящее время следователями изымается техническая документация и документация по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Из-за крушения поезда повреждено около 150 метров железнодорожных путей. Движение пока не восстановлено. Так, поезда Брест - Санкт-Петербург и Гомель - Санкт-Петербург пошли через Смоленск.

Замосточье авария.Источник: Это Витебск, детка! [Типичный Витебск]

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