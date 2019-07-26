2019-07-26T13:30:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Военная биография одного бойца

Я расскажу о судьбе моего дедушки, Стаховского Михаила Лукича
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Фото: личный архив.Фото: личный архив.
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Наш дедушка, Стаховский Михаил Лукич, родился в д. Сомоново Витебской области 14 августа 1917 года в крестьянской семье. В сентябре 1937 года был призван в ряды Вооруженных сил. После службы в армии направлен в Вольское училище химзащиты в г. Вольск, где его застала война. По окончания учебы был направлен командиром роты на Западный фронт в 152-й десантный батальон в звании лейтенанта. В октябре 1941 года его тяжело ранили. После лечения с первого января 1942 года направлен в высшую офицерскую школу при Академии химзащиты им. Ворошилова в Москву. Сразу после ее окончания, в августе 1942 года, выбыл на Сталинградский фронт начальником химслужбы. Воевал под Сталинградом, освобождал Беларусь, Варшаву, дошел до Берлина.

Во время войны дедушка был дважды контужен, получил несколько легких ранений. При освобождении Жлобинского района встретил свою будущую жену - нашу бабушку Надежду Захаровну, которая работала там медсестрой. Позже дедушка увез ее с собой в Германию. В Германии дедушка прослужил до июня 1947 года. Потом старшим лейтенантом вернулся домой, в Беларусь. Демобилизовался и зажил мирной жизнью - родилось четверо детей, шестеро внуков и два правнука.

У дедушки два ордена Красной Звезды и пять медалей: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Последний орден - Отечественной войны второй степени - дедушка получил незадолго до смерти, 6 апреля 1985 г. Умер 19 мая 1985 года.

Вета Костина.

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