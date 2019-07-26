Выходные в Минске 27 и 28 июля: пенное безобразие, свой сноп и кормление тигров

- Любимый многими музыкальный проект «Классика у Ратуши» набирает обороты. В предстоящую субботу второй концерт - ждем выступление народного оркестра им. И. Жиновича. Сегодня в оркестре 22 лауреата национальных и международных конкурсов, заслуженные и народные артисты. Начало в 20.30. Вход свободный.

- Напоминаем, что по субботам можно смело приходить в Верхний город - не заскучаете. С 12.00 до 13.00 у Ратуши - исторические театральные интерактивные представления от клубов исторической реконструкции. Проект «Пешеходка KIDS» ищите с 16.00 до 17.00 рядом с домом по ул. Герцена, 2, танцевальные программы и мастер-классы - на арт-террасе КЗ «Верхний город» с 17.00 до 23.00. И весь день - проект «Звуки улиц» от уличных музыкантов. Вход свободный.

- Экспериментальные белорусские ленты можно все лето бесплатно смотреть во внутреннем дворике пространства ОК16 (ул. Октябрьская, 16). Ближайшие кино-музыкальные вечера проекта Open Air cinema 28 июля (нач. в 21.00).

- В пространстве «Песочница» (ул. Куйбышева, 45) 27 июля с 12.00 до 22.00 большая барахолка «Open Шкаф». Продаем, покупаем, слушаем и танцуем под хорошую музыку, вкусно трапезничаем. В 17.00 начнется музыкальная дуэль гитаристов. 28 июля в 14.00 в «Песочнице» - кинопросмотр, интерактив со зрителями конкурсы и игры, в 18.30 - танцуем JustDance. Вход свободный.

- Знойная Пена- Party в аквапарке «Дримлэнд» 27 и 28 июля с 14.00. Вместо огня - прохладная пена из огромных пушек и безобразия с ней. Помимо пенного танцпола, в программе вечеринки много вкусных «плюшек» для взрослых и детей. Большой ручной медведь с удовольствием пообнимается с мокрыми танцорами, а команда мимов развлечет своими молчаливыми, но очень смешными шутками. В перерывах пенного танцпола профессиональные фитнес-инструкторы проведут занятия на свежем воздухе. Билеты: для детей 4 – 15 лет – 15 руб. на день, для взрослых – 30 руб., дети до трех лет – бесплатно.

- 27 июля с 12.00 до 14.00 в Минском зоопарке «Полосатая вечеринка», приуроченная ко Дню тигра. В программе - квест «Полосатый джентльмен», мастер-класс «Усатые - полосатые», концерт, показательные кормления тигров, награждение победителей конкурса «Полосатое совершенство». Билет в зоопарк - 9 руб., для многодетных семей - 6 руб., бесплатно для детей до 5 лет, детей-инвалидов, детей сирот.

- Старинный обряд «Зажынкі» можно увидеть 27 июля с 17.00 до 18.00 в Музее народной архитектуры и быта, что возле Озерца в нескольких километрах от МКАД. Гости смогут сами сжать серпом немного колосьев и сделать небольшой сноп. В программе также белорусские игры и танцы. Билеты: 4 - 6,5 руб., дошкольникам - бесплатно.

- Минский завод колесных тягачей отмечает день рождения. В пятницу, 26 июля, на Октябрьской площади - выставка-показ техники предприятия, а 27 июля с 10.00 до 14.00 все желающие смогут прийти на завод на мини-экскурсию. Вечером с 17.00 до 21.00 на площадке перед проходной (пр. Партизанский, 150, метро «Могилевская») концерт с участием Ольги Плотниковой, Ольги Рыжиковой и Тео, Саши Немо, группы «Минское море» и By City. Вход свободный.