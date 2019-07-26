2019-07-26T13:18:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Приговор по делу об убийстве бизнесмена в Березино: пожизненное заключение и 24 года колонии

Мать убитого бизнесмена убеждена, что хотя бы одного из двух обвиняемых надо было приговорить к высшей мере
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Синькевича приговорили к пожизненному заключению.Синькевича приговорили к пожизненному заключению.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минском областном суде вынесли приговор Алексею Синькевичу и Ростиславу Светчикову, которых обвинили в убийстве минского бизнесмена Метельского. Они уже отбывают наказание по делу о другом убийстве минского менеджера Андрея Косяка. В суд их доставили из колонии.

Мужчин признали виновными. За вымогательство Светчикова осудили на 6 лет лишения свободы. Но с учетом предыдущего приговора Минского городского суда ему назначили 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Главного фигуранта дела Синькевича приговорили к пожизненному заключению, признав его виновным по нескольким статьям, в том числе по статье "Убийство". Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях особого режима.

Мужчин признали виновными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчин признали виновными.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Взыскать с Синькевича в счет возмещения материального вреда в пользу Метельской Ольги Михайловны (супруга погибшего бизнесмена. - Ред.) 30 тысяч рублей, - огласил приговор судья.

- Вы остались довольны приговором? - спросили мы у матери Метельского.

- Нет, - расстроенно говорит Любовь Леонидовна. Женщина пришла в суд с сестрой убитого бизнесмена.

- На что вы рассчитывали?

- Высшую меру наказания. Хотя бы одному. Что я вам скажу? Он никому ничего не был должен. Только ему были должны. За что его убили? И как я могу быть согласна?

- Вы считаете, что все-таки Синькевич совершил убийство?

- Есть судебная система. Как мы можем быть согласны или не согласны, если люди работали? Он (Синькевич - Ред.) очень много интересных вещей говорил... Будем надеяться, что все-таки суд справедлив у нас, - говорит сестра Метельского.

- Будете обжаловать приговор?

- Нет, а что толку? Я со своим возрастом... И вообще у меня нет таких возможностей платить, - говорит мать погибшего.

Светчикову назначили 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светчикову назначили 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот родные осужденных не верят в виновность своих близких.

- Мой сын не виновен вообще, - говорит отец Светчикова. - Его подставил Синькевич.

- Обязательно будет обжаловать приговор, - сказала "Комсомолке" после суда уже адвокат Синькевича.

Напомним, 26 сентября 2016 года на выезде из Березино обнаружили сгоревший автомобиль Audi Q5. В кресле водителя было тело предпринимателя Сергея Метельского. Мужчина занимался бизнесом с недвижимостью.

В тот день Сергей Метельский выехал из дома около 9 утра, собирался в Минск. К нему в машину возле дома сел преступник. Они доехали до развилки дорог, а там преступник выстрелил Метельскому в шею из обреза и поджег автомобиль. Машина была уничтожена почти полностью, на месте происшествия не нашли практически никаких следов, которые позволили бы выйти на преступника.

По версии обвинения, у бизнесмена Сергея Метельского вымогали долг в 440 тысяч долларов по заказу минского менеджера Андрея Косяка. Он попросил своего водителя Ростислава Светчикова найти человека, который согласится выполнить это задание, и пообещал 20 тысяч долларов в качестве вознаграждения. Светчиков предложил это своему знакомому, владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу. Тот согласился, но нарушил договоренность и убил Метельского, потому что бизнесмен не хотел платить деньги.

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По словам Алексея Синькевича, он признался в убийстве, поверив, что ему уменьшат срок за предыдущее преступление (читать далее)

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