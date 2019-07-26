Беларусь взяла обязательство искоренить вирусный гепатит С до 2028 года

В Беларуси зарегистрировано около 33 тысяч пациентов с вирусным гепатитом С. Ежегодно их становится больше примерно на 3 тысячи, причем в большинстве это люди трудоспособного возраста - в среднем по 30 - 40 лет. Болезнь коварна тем, что человек может годами не знать о ней, а в это время вирус поражает печень, почки и приводит к развитию некоторых форм рака.

Каждый носитель должен знать, что в нем сидит вирус

В мире от вирусного гепатита ежегодно умирает 1,4 млн человек. И мир в борьбе против него объединил усилия - все страны подписали глобальную декларацию по сокращению вирусного гепатита. Они взяли обязательство к 2030 году сделать так, чтобы все носители вируса гепатитов В и С были в курсе, что они являются таковыми. Наша страна отличилась собственными планами.

- Аплодируем Беларуси и ее правительству за то, что Беларусь приняла на себя обязательство искоренить вирусный гепатит С до 2028 года, - отметила Николь Сеги, руководитель отдела ВИЧ и вирусных гепатитов Европейского регионального бюро ВОЗ. Она дала несколько рекомендаций по искоренению коварного вируса. В частности, разработать четкую систему скрининга и обратить особое внимание на тех, кто принимает наркотики инъекционно, - разработать программы по бесплатному анонимному обмену шприцев и заместительной терапии.

- Беларусь свела к нулю количество передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку. И я надеюсь, что настанет день, когда передача таким путем гепатита С тоже не будет регистрироваться, - говорит госпожа Сеги.

Тысячи больных гепатитом С получили бесплатное лечение

Лечение гепатита С всегда было безумно дорогое - около 30 - 40 тысяч долларов за курс. Когда у нас начали производить свое лекарство, для белорусов стоимость снизилась в разы - примерно до 800 долларов. После этого, в 2017 году, Беларусь стала первой страной, где вирусный гепатит С начали массово лечить за счет средств государственного бюджета. Разработана специальная программа, по которой бесплатное лечение уже получили несколько тысяч человек.

- В первую очередь брали на лечение людей остро нуждающихся, с продвинутыми стадиями фиброза печени и другими заболеваниями. Пролечили 4,5 тыс. человек. К осени будет закуплена новая партия лекарств, и к этому времени будут подготовлены уже другие пациенты, - рассказал Олег Скрипко, заместитель главврача городской клинической инфекционной больницы г. Минска.

Программа рассчитана на ежегодное лечение 4 - 6 тыс. пациентов с гепатитом С. Более того, планируется, что бесплатное лечение скоро будут получать и те, кто находится в местах лишения свободы.

Люди моложе 24 лет защищены от инфицирования гепатитом В

Что касается гепатита В, то с ним бороться проще - против него есть вакцинация, начатая в нашей стране с 1999 года. По словам еще одного представителя ВОЗ, Антонса Мозалевскиса, благодаря программе иммунизации, в Беларуси люди моложе 24 лет защищены от инфицирования гепатитом В. Для тех, кто заболел до появления этих программ, существуют препараты, которые «помогают уменьшить страдания заболевших и снизить смертность от цирроза и рака печени».

Вакцинация привела к тому, что количество острого вирусного гепатита В сейчас, по сравнению с началом XXI века, снизилось у нас более чем в 20 раз.

БУДЬ В КУРСЕ!

От гепатитов А и В может защитить прививка

Гепатит А передается с зараженной водой и пищей, через грязные руки. Гепатит В и С - от матери ребенку при родах, при контакте с зараженной кровью, половым путем. Заражения гепатитами В и С возможны во время маникюра, педикюра или нанесения татуировок, если некачественно обработаны инструменты. Около 10% случаев заражений связаны с внутривенным введением наркотиков.

Сегодня можно сделать прививку от гепатитов А и В. Против гепатита С вакцины пока нет. А вот сдать анализы можно на наличие всех трех видов гепатита.