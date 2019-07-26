2019-07-26T14:04:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

Наши футболисты-пляжники вышли на чемпионат мира

Наша команда спасла игру с итальянцами за секунду до конца, а затем выиграла по пенальти
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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В ключевом матче с итальянцами белорусы показали не только мастерство, но и характер. Фото: bsrussia.comВ ключевом матче с итальянцами белорусы показали не только мастерство, но и характер. Фото: bsrussia.com
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Впервые в истории белорусская сборная получила право сыграть в числе 16 лучших команд на мировом первенстве, которое в этом году состоится в Парагвае в ноябре.

Причем наши парни сделали это на отборочном турнире в Москве досрочно, еще до последней игры с поляками. Начали с победы над Турцией (6:3), а затем туда же отправили Литву (3:3, 2:0 - пен.), Швейцарию (2:2, 3:2 - пен.), Францию (4:1)… Вот здесь остановимся. Потому что следующий поверженный противник - Португалия. Вторая после бразильцев команда мирового рейтинга. Вадим Бокач, Иван Константинов, Анатолий Рябко довели счет до 3:0, а в концовке команда выдержала давление фаворита, сократившего счет до минимума - 3:2. И это притом что нередко арбитры подсуживали португальцам.

- Очень странное поведение. Вроде играем почти дома, а нас так судят, - возмущался Вадим Бокач. - Три года назад нас из-за таких же спорных моментов не пустили на чемпионат мира.

Впервые в истории белорусская сборная получила право сыграть в числе 16 лучших команд на мировом первенстве. Фото: bsrussia.com

Впервые в истории белорусская сборная получила право сыграть в числе 16 лучших команд на мировом первенстве. Фото: bsrussia.com

А в ключевом матче с итальянцами белорусы показали не только мастерство, но и характер. Сначала вели после гола Олега Гапона, а затем проигрывали 1:3, но Денис Самсонов сократил отставание, а за две секунды до конца основного времени Илья Савич со штрафного счет сравнял - 3:3. В серии пенальти нервы крепче оказались у белорусов - 3:2.

Испанский тренер нашей сборной Николас Капорале сказал, что всегда верил в команду.

- На Европейских играх в Минске мы не смогли показать хороший результат, но команда играла хорошо, и нам не хватило щепоточки удачи. Перед турниром в Москве я понимал, что мы способны попасть в число пяти лучших команд соревнований, однако в Европе очень высокая конкуренция, и квалифицироваться на мундиаль действительно трудно. Мы все жили одной мечтой, и это помогло воплотить ее в реальность.

Успех ценен вдвойне, ведь в турнире не участвовал ее лидер - форвард Игорь Бриштель.

- Возможно, его отсутствие помогло некоторым игрокам раскрыться в качестве лидеров. Наши ребята отлично справились с ответственностью и сыграли на все 100% своих возможностей, - рад Капорале.

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