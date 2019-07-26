2019-07-26T15:21:53+03:00
Досуг
КП Беларусь

Оставь след в рекламе на ЛАМА!

Лето в разгаре, а прием конкурсных работ на четвертый локальный фестиваль рекламы ЛАМА уже вступил в активную фазу!
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Если вы хорошо поработали в минувшем сезоне и реализовали яркие и успешные проекты в сфере коммуникаций, маркетинга, брендинга, digital – не нужно лишней скромности. Пришло время громко заявить об этом и оставить свой след в рекламе, а сделать это проще всего, подав работы на ЛАМА!

Приятный бонус к профессиональному признанию и желанным трофеям – только до 10 августа участников ждут более выгодные условия и можно сэкономить по 10 % за каждую загруженную работу!

Что нужно сделать, чтобы побороться за награды рекламного чемпионата страны?

1. Определиться с перечнем своих лучших проектов, созданных и реализованных с 1 января 2018 года по 10 октября 2019 года.

2. Зарегистрироваться на официальном сайте lamafest.by.

3. Загрузить работы в соответствующие конкурсные номинации.

Напомним, что конкурсные работы принимаются только от участников из Беларуси!

Конкурсная программа ЛАМА разделена на две вертикали: индустриальную и категорийную. Работы можно подать как в одну, так и обе вертикали.

В зависимости от выбранной вами конкурсной вертикали работы могут получить как агентскую, так и клиентскую профессиональную экспертизу. Работы-победители фестиваля будут объявлена на Церемонии награждения 31 октября.

Награды ЛАМА входят в Рейтинг креативности и мастерства АКМА, что может позволить вам занять позиции в Рейтинге уже в начале года, наметив для вашей компании яркий старт делового сезона 2020. Кроме того, работы призеров фестиваля будут опубликованы на ведущих отраслевых ресурсах Беларуси, России, Украины, что даст вам дополнительные PR-возможности продемонстрировать свои лучшие кейсы.

Подробную информацию о фестивале ЛАМА и условиях участия можно получить на lamafest.by, а также у Дирекции фестиваля по эл. почте konkurs@adfest.by или по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17, +375 44 517 41 61.

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