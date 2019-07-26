Продажи новых машин в Беларуси выросли в полтора раза

Белорусы за полгода купили 24 330 новых легковых автомобилей. Это на 44,8% больше, чем в первом полугодии 2018 года, когда купили 16 807 авто. Активно продавались в первые шесть месяцев 2019 года и микроавтобусы, и коммерческая автотехника - их ушло к владельцам почти 8 тысяч. Получается, за полгода в собственности у белорусов появилось 32 195 новых авто.

Для сравнения: за весь прошлый год было продано 39 090 легковых автомобилей (без учета коммерческого транспорта). Мы посмотрели, какая ситуация с новыми машинами была 10 лет назад: в 2008-м белорусы покупали в два раза меньше автомобилей. Изменилась и оплата. В нулевые на машину деньги собирали, а сейчас авто берут в кредит или лизинг - он похож на кредит, только автомобиль покупает лизинговая компания, вы ездите на нем и постепенно выкупаете.

В начале 2019 года тройку лидеров продаж возглавляли Lada (продано 8808 штук), Renault (6200 авто) и Volkswagen (3558 единиц), пользуются спросом Geely, Škoda и Kia. В прошлом году продажи Lada были на втором месте и чуть-чуть отставали от Renault, а в этом с отрывом вырвались вперед.

- На выбор покупателя влияет несколько факторов. Во-первых, цена. Не секрет, что стоимость автомобиля - приоритет для белорусов. Раньше за такую сумму покупали бэушное авто, теперь можно взять новое. Во-вторых, дилеры и банки предлагают хорошие условия по кредитам. В-третьих, покупателей привлекает гарантия и послепродажный сервис, - пояснил «Комсомолке» гендиректор Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Александр Сидоревич.

По каким ценам покупают новые автомобили? Lada Vesta можно взять за 20,4 - 22 тысячи рублей, есть комплектации и дороже. Базовый комплект Renault Logan обойдется в 19,3 тысячи рублей, вариант получше - в 21,7 тысячи, а Volkswagen Polo автосалон продает от 22,9 тысячи.

По наблюдению гендиректора БАА, в последние годы в Беларуси дополнительно продается еще 8 - 10% подержанных автомобилей, то есть примерно 2000 - 2400 машин. По словам эксперта, бэушных машин из-за границы сейчас ввозят мало.

- Покупатель отдает предпочтение новым авто из сегмента бюджетных, а не подержанным, - отмечает Александр Сидоревич. - Бьют по продажам бэушек и таможенные пошлины: если авто старше трех лет, то при большом объеме двигателя за ввоз в Беларусь на таможне возьмут до $7 тысяч.

Если в экономике ничего не изменится, в 2019 году белорусы купят намного больше автомобилей, чем в прошлом. Однако стоит помнить, что с 1 ноября 2019 года страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовятся перейти на единую систему электронных паспортов автомобилей. Что уберет формальности по регистрации машин и их эксплуатации на пространстве ЕАЭС.

- Возможно, в процессе настройки паспортов оформление машин замедлится, - предполагает гендиректор БАА.

На начало 2019 года в Беларуси на каждую тысячу человек насчитывалось 320 автомобилей. Для сравнения: в Польше на тысячу жителей - 571 машина, в Литве - 415, в Латвии - 338, в России - 288, в Украине - 215.

ПОДРОБНОСТИ

Покупка авто в Беларуси за 2018 год.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ