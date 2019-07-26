Премьер-министру Беларуси предложили запретить использовать в стране бесплатные полиэтиленовые пакеты

С такой инициативой 26 июля на встрече по вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья к премьер-министру Сергею Румасу обратилась директор госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

В частности, она предложила обязать торговлю вместо полиэтиленовых пакетов предлагать покупателям на кассе многоразовые сумки, а затем и вовсе прекратить бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов в магазинах. И даже предложила, как это сделать убедительно.

- Когда человек увидит цену на пакет, он задумается, стоит ли его приобретать, - заметила Наталья Гринцевич.

Да, пакеты на кассе нам предлагают бесплатно. Но на самом деле все немного не так. По факту их цена просто заложена в торговую надбавку, и мы за них все равно платим.

В качестве альтернативы полиэтиленовую и пластиковую тару специалисты предлагают заменить на тару из стекла и бумаги - они экологичные.

- Мы сейчас понимаем, что порой покупаем не товар, а упаковку, которая становится мусором, - заметила Наталья Гринцевич.

Взялись специалисты и за одноразовую посуду в общепите. Предложили ограничить ее использование, правда, при условии, что на этих объектах общепита есть система водоснабжения и водоотведения.

Была озвучена и еще одна белорусская проблема. Оказывается, у нас отсутствует понятие биоразлагаемой упаковки.

- Нужно закрепить требования по испытанию таких материалов, чтобы мы понимали, в каких условиях они могут разлагаться, закрепить требования по идентификации этой упаковки, чтобы она была понятной и люди могли ее отмечать. Предлагаем также ввести запрет на использование для упаковки так называемых оксо-биоразлагаемых материалов, которые несут риск загрязнения природы микропластиком, - цитирует слова Натальи Гринцевич БелТА.

Вот, правда, министр ЖКХ Александр Терехов назвал предложения по ограничению пользования полиэтиленовыми пакетами радикальными, пояснив, что вводить их нужно поэтапно.

- Что-то нужно внедрять в 2019 году, что-то - в 2021-м, а что-то - в 2025 году, когда будет развита вся эта система, - отметил он.

КСТАТИ

В среднем каждый житель Минска сегодня образует 300 - 450 кг отходов в год. Еще 10 лет назад эта цифра достигала 200 кг. И каждый год она растет в среднем на 4,8%.

По оценкам специалистов, в год в Беларуси используется порядка 4 млрд полиэтиленовых пакетов. Провели даже исследование. Оказалось, в среднем таким пакетом человек пользуется минут 20, после чего пакет попадает в мусор и становится отходом. Получить качественное вторсырье для производства новой продукции из одноразовых пакетов, особенно тонких, трудно. Чаще их сжигают, а при захоронении отходов пластика их разложение длится сотни лет.

Если смотреть на проблему в мировом масштабе, в настоящее время перерабатывается только около 14% производимой пластиковой упаковки.