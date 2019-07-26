2019-07-26T17:15:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Латвии
Алексей БЕЛОУСОВ
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Александр Лукашенко на встрече с Министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Фото: БелТААлександр Лукашенко на встрече с Министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Фото: БелТА
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- Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я, как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией, - сказал Александр Лукашенко. - Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%.

Александр Лукашенко сказал, что на Западе, как и в других странах, должны понимать суть белорусской политики. И подчеркнул, обращаясь к Эдгарсу Ринкевичсу:

- Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно, - цитирует Лукашенко БелТА.

На встрече особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям. Товарооборот между странами в 600 млн долларов, по мнению Александра Лукашенко, недостаточный, есть возможности для его роста.

- Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты, - объяснил президент. - И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем.

Александр Лукашенко принял приглашение от своего латвийского коллеги посетить Ригу.

Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на встрече с Александром Лукашенко они обсуждали в том числе и взаимодействие в военной сфере.

- Есть некоторые, скажем, разногласия по большим геополитическим вопросам с нашими большими соседями. У нас проходят учения НАТО в Латвии, проводит учения, конечно, и Россия. Но вместе с тем мы довольны, как развиваем отношения с Беларусью.

Шла речь и о смертной казни. Как известно, Беларусь - единственная европейская страна, где существует такая мера наказания. Это предмет для дискуссий между странами ЕС и Беларусью.

- Он обсуждается уже довольно долго, и в Евросоюзе мы считаем его особенно принципиальным - это вопрос смертной казни, - сказал Ринкевичс. - Я услышал позицию президента. Думаю, что здесь мы будем обсуждать эти вопросы и в дальнейшем. Но я хотел бы отметить, что этот разговор был очень конструктивным, очень откровенным. И в принципе, не всегда мы можем согласиться друг с другом, но то, как мы обсуждаем этот вопрос, уже хорошо.

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