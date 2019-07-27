На открытие поющего фонтана к 1000-летию Бреста пришли сотни людей

- Мы, конечно, предполагали, что этот объект вызовет интерес, но даже в самых смелых ожиданиях не думали, что тысячи брестчан придут сейчас на торжественное открытие, - удивился такому количеству людей председатель горисполкома Александр Рогачук.

Власти обещали, что это будет супер-пупер фонтан - и вот сколько людей пришло посмотреть на него! Фото: Василий Васильевич

Вечером 26 июля в Бресте на пешеходной Советской торжественно открыли поющий (или танцующий - брестчане пока не определились, как его называть) фонтан. К 1000-летию город избавился от очередного долгостроя: фонтан по современному проекту возвели на месте старого, не работающего уже 18 лет.

Строила фонтан компания «Продом». Ради экономии денег проект пришлось упростить.

- Лучше Бреста нету места! - так закончил свой спич мэр, и повернул вентиль.

Фонтан запустили под звуки вальса, хит всех времен и народов «Беловежская пуща», песню про Брест и Тиму Белорусских. Но его особенность не только в музыкальном сопровождении, но еще в водопаде, переплетающихся и волнообразных струях разной высоты. И все это разукрашивается разноцветной подсветкой! Говорят, таких фонтанов в Беларуси больше нет.

Этот фонтан - подарок брестчанам к 1000-летию города.

В строительство фонтана вложились 23 предприятия города. Названия у новой достопримечательности пока нет. Те, кто помнит его работающим, кто назначал возле него свидания и делал пленочные фотографии, говорят просто: «Фонтан на Советской». Но уже появилась идея назвать его фонтаном 1000-летия Бреста.

Этот фонтан - подарок брестчанам к 1000-летию города. Фото: Василий Васильевич

Фонтан будет работать под классическую музыку, но могут включить и что-нибудь современное. Фото: Василий Васильевич

Так выглядит выключенный фонтан.Фото: Оксана БРОВАЧ

В темноте фонтан выглядит особенно завораживающе.Фото: Оксана БРОВАЧ