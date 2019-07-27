2019-07-27T00:32:50+03:00
Общество
КП Беларусь

На открытие поющего фонтана к 1000-летию Бреста пришли сотни людей

Вы только посмотрите, сколько народа! [фото]
Оксана БРОВАЧ
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В Бресте появилась новая достопримечательность - фонтан со световым и музыкальным сопровождением. Фото: Василий ВасильевичВ Бресте появилась новая достопримечательность - фонтан со световым и музыкальным сопровождением. Фото: Василий Васильевич

- Мы, конечно, предполагали, что этот объект вызовет интерес, но даже в самых смелых ожиданиях не думали, что тысячи брестчан придут сейчас на торжественное открытие, - удивился такому количеству людей председатель горисполкома Александр Рогачук.

Власти обещали, что это будет супер-пупер фонтан - и вот сколько людей пришло посмотреть на него! Фото: Василий Васильевич

Власти обещали, что это будет супер-пупер фонтан - и вот сколько людей пришло посмотреть на него! Фото: Василий Васильевич

Вечером 26 июля в Бресте на пешеходной Советской торжественно открыли поющий (или танцующий - брестчане пока не определились, как его называть) фонтан. К 1000-летию город избавился от очередного долгостроя: фонтан по современному проекту возвели на месте старого, не работающего уже 18 лет.

Строила фонтан компания «Продом». Ради экономии денег проект пришлось упростить.

Строила фонтан компания «Продом». Ради экономии денег проект пришлось упростить.

- Лучше Бреста нету места! - так закончил свой спич мэр, и повернул вентиль.

Фонтан запустили под звуки вальса, хит всех времен и народов «Беловежская пуща», песню про Брест и Тиму Белорусских. Но его особенность не только в музыкальном сопровождении, но еще в водопаде, переплетающихся и волнообразных струях разной высоты. И все это разукрашивается разноцветной подсветкой! Говорят, таких фонтанов в Беларуси больше нет.

Этот фонтан - подарок брестчанам к 1000-летию города.

Этот фонтан - подарок брестчанам к 1000-летию города.

В строительство фонтана вложились 23 предприятия города. Названия у новой достопримечательности пока нет. Те, кто помнит его работающим, кто назначал возле него свидания и делал пленочные фотографии, говорят просто: «Фонтан на Советской». Но уже появилась идея назвать его фонтаном 1000-летия Бреста.

Этот фонтан - подарок брестчанам к 1000-летию города. Фото: Василий Васильевич

Этот фонтан - подарок брестчанам к 1000-летию города. Фото: Василий Васильевич

Фонтан будет работать под классическую музыку, но могут включить и что-нибудь современное. Фото: Василий Васильевич

Фонтан будет работать под классическую музыку, но могут включить и что-нибудь современное. Фото: Василий Васильевич

Так выглядит выключенный фонтан. Фото: Оксана БРОВАЧ

Так выглядит выключенный фонтан.Фото: Оксана БРОВАЧ

В темноте фонтан выглядит особенно завораживающе. Фото: Оксана БРОВАЧ

В темноте фонтан выглядит особенно завораживающе.Фото: Оксана БРОВАЧ

Открытия этого фонтана на Советской в Бресте особенно ждали. Фото: Оксана БРОВАЧ

Открытия этого фонтана на Советской в Бресте особенно ждали.Фото: Оксана БРОВАЧ

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