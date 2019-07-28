Картошка в чугунке и «Спадчына» на скрипке. Парни из Гомеля купили вымершую деревню и пригласили на праздник прежних жителей
Это, пожалуй, самая необычная деревня на Гомельщине. Казалось бы, немыслимо, но здесь на праздник деревни играли даже музыканты филармонии!
Лет десять назад трое парней из Гомеля решили изменить свою жизнь и нашли пустующее село Красный Октябрь в Речицком районе. Можно сказать, что ребята купили всю деревню - по крайней мере, они здесь единственные хозяева. Парни нашли бывших владельцев домов и приобрели жилища в заброшенной деревне, отремонтировали их и стали здесь жить.
В деревне - тишина, а вокруг - дикая природаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Молодые люди создали не эко-поселение, как это модно сейчас. Они назвали свой проект «Арт-вёска Чырвоны Кастрычнік». Приглашают сюда городскую молодежь - окунуться в сельскую атмосферу. Организуют арт-пикники, фестивали, экскурсии, знакомят молодых людей с традиционной белорусской культурой, продвигают сельский образ жизни.
Максим - геолог. А сейчас он сварил на костре картошку с грибамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Неудивительно, что когда-то село вымерло. Добраться до него совсем не просто - даже автобусы сюда не ходят. Лесом, полем по грунтовой дороге, а осенью и весной и вовсе по грязи - только так сюда можно доехать. Зато места дикие и живописные. Зарабатывать на жизнь парням помогает интернет. Например, Дмитрий Янков - эколог, он находит клиентов и предлагает свои проекты. А его друг Максим Новиков - геолог, работает в «Белоруснефти» вахтовым методом.
Пенсионеры пели и танцевали под гармоньФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Как-то раз парням пришла идея собрать выходцев из деревни и устроить для них праздник. Цель - передать молодежи культурно-исторические ключи от Красного Октября. Накрыли стол, скатерть-самобранку привезли и гости. Нарисовали карту, напечатали фото на память, пригласили знакомых девушек-музыканток - скрипачку и виолончелистку, которые играли для старых и новых сельчан на лужайке под деревянным навесом. Символично, что первой композицией в программе стала интерпретация знаменитой песни «Спадчына».
На празднике деревни играли музыканты с филармонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Приехавшие на праздник выходцы из деревни которые когда-то покинули ее, чтобы учиться и работать, на малую родину так и не вернулись. Тем временем старики умерли и осталась деревня пустовать. Чтобы хранить наследие Красного Октября ребята попросили прежних жителей деревни привезти старые фото и рассказать об истории деревни. В планах - установить на домах таблички с информацией о прошлых хозяевах.
Картошку варили в котле на костреФото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Важно, чтобы люди, которые разъехались по разным городам и странам, могли встречаться у себя на малой родине, и чтобы съезжались не только на Радуницу на кладбище, как это бывает во многих умерших деревнях, а приезжали в живую деревню, словно к родным и близким, - говорят организаторы праздника.
Для гостей накрыли столФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Выходцы из Красного Октября пели и танцевали под гармонь, угощались картошкой с грибами, которую приготовили ребята. Прежние сельчане благодарили парней за то, что дали деревне вторую жизнь, ведь если бы не они, Красный Октябрь просто бы закопали и вскоре стерли его название с карты.
Нынешние жители деревни подписывают фото на память выходцам из Красного ОктябряФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Памятные открытки раздали каждому гостюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Сельчане пересматривали фото с молодости в деревнеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Гости остались рады и благодарны организаторамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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