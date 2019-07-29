2019-07-29T11:13:42+03:00
Минск
КП Беларусь

45 спортивных клубов, более 800 кг йогурта и инклюзивный кросс-фит: как прошел YoPRO Fitness Day

В субботу, 27 июля, 2000 минчан бесплатно посетили тренировки по различным видам фитнеса и спорта в рамках YoPRO Fitness Day
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ко дню ЗОЖ-а присоединились 45 спортивных заведений столицы, а занятия для участников проводили профессиональные тренеры, блогеры и олимпийские чемпионы.

Например, в СОК “Олимпийский” провела открытые тренировки по плаванию для детей и взрослых призерка Олимпийских игр Александра Герасименя. А в аквапарке “Фристайл” Мелитина Станюта, гимнастка с мировым именем, дала мастер-класс по стретчингу: на ее тренировку записалось сразу 40 человек. Саша Авдиевич, общественный активист, провел групповую тренировку по инклюзивному кросс-фиту в спорткомплексе “НоваЯ”. В День фитнеса и спорта бесплатные занятия проводились по всем направлениям: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.

Фитнес-инициативу YoPRO Fitness Day организовала и провела компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. «Надеемся, что YoPRO Fitness Day помог многим минчанам найти для себя “тот самый” вид спорта, которым они будут заниматься и дальше. – рассказали организаторы. – Этим мероприятием мы хотим замотивировать белорусов вести активный и здоровый образ жизни. А еще напомнить о важности сбалансированного питания. После тренировок важно есть правильную пищу, например, йогурты с высоким содержанием протеина.”

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Верховный суд смягчил приговор экс-чиновнику Мингорисполкома
В Витебске велосипедист проехал на красный и чудом остался жив
Два уголовных дела грозит 18-летнему мотоциклисту из Брестской области
Глава Федерации профсоюзов: «Если молодой человек исполняет воинский долг, он не должен терять трудовой стаж»
В Щучине рыбак выудил из озера переносной зенитно-ракетный комплекс
Погода в Беларуси 29 июля: 32 градуса тепла, грозы и сильный ветер
Житель Мозыря украл две бутылки пива, угрожая пистолетом
Умер основатель «старого НТВ» журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Белорусы стали покупать еще больше алкоголя
ДТП в Сенненском районе: водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки
Открыт сбор денег на похороны режиссера Ники Никоновой, которая погибла на Аляске
Белорусский боец Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight
В Чечерском районе липовый инспектор оштрафовала магазин
В Горках фура насмерть сбила на зебре женщину с коляской
В Петербурге в подземном коллекторе погиб белорусский видеоблогер
В Новополоцке избили сторожа летнего кафе и вынесли спиртное
На Аляске утонула белорусская режиссер Ника Никонова
С сегодняшнего дня начинает работать новый запрет для курильщиков
В Серебрянке открылся государственный медцентр за 10 миллионов евро, который не уступает частным
Многодетная мама из Чаусов выманила у могилевчанина 1000 рублей
Пожилая могилевчанка украла у спящего на улице мужчины пистолет и пули к нему
В Минске четыре мошенника присвоили почти $400 тысяч бюджетных денег