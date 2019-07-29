45 спортивных клубов, более 800 кг йогурта и инклюзивный кросс-фит: как прошел YoPRO Fitness Day

Ко дню ЗОЖ-а присоединились 45 спортивных заведений столицы, а занятия для участников проводили профессиональные тренеры, блогеры и олимпийские чемпионы.

Например, в СОК “Олимпийский” провела открытые тренировки по плаванию для детей и взрослых призерка Олимпийских игр Александра Герасименя. А в аквапарке “Фристайл” Мелитина Станюта, гимнастка с мировым именем, дала мастер-класс по стретчингу: на ее тренировку записалось сразу 40 человек. Саша Авдиевич, общественный активист, провел групповую тренировку по инклюзивному кросс-фиту в спорткомплексе “НоваЯ”. В День фитнеса и спорта бесплатные занятия проводились по всем направлениям: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.

Фитнес-инициативу YoPRO Fitness Day организовала и провела компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. «Надеемся, что YoPRO Fitness Day помог многим минчанам найти для себя “тот самый” вид спорта, которым они будут заниматься и дальше. – рассказали организаторы. – Этим мероприятием мы хотим замотивировать белорусов вести активный и здоровый образ жизни. А еще напомнить о важности сбалансированного питания. После тренировок важно есть правильную пищу, например, йогурты с высоким содержанием протеина.”