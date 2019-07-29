«Хочешь сохранить семью, засунь свои хотелки куда подальше»

Долго думала и решила написать. Мы с мужем вместе уже 11 лет, у нас двое детей и замечательный дом в 20 минутах езды от столицы. Кажется, не жизнь, а полная чаша, но это только со стороны.

Скажу сразу: мы любим друг друга, хоть это и не мешает нам жизнь как кошка с собакой. Супруг - душа компании, его всегда много. Его обожают друзья, любят женщины. Чувство юмора, харизма, страсть и эмоции - все при нем. В пылу ссоры мужу палец в рот не клади - откусит по локоть. Я же, наоборот, спокойная и уравновешенная - друзья в шутку называют меня котом Леопольдом. Прежде чем что-то сделать, я семь раз все взвешу. Люблю заниматься домом и детьми, пока муж зарабатывает деньги. Идеальный союз с точки зрения быта, но как же тяжело нам уживаться вместе!

У нас разные взгляды буквально на все, даже на воспитание детей. Он учит 8-летнего сына давать обидчикам сдачи, обучает его боксерским приемам. А я уверена, что почти любой конфликт можно решить словами. На отдыхе мужу хочется в центр тусовки, а мне - в тихий ресторанчик на берегу моря. Если мне захочется мороженого, то мужу - мяса, причем прямо сейчас. А когда мы садимся что-нибудь обсуждать, то к концу обязательно поссоримся.

Фото: pixabay.com

А уж когда ссоримся, в выражениях супруг не стесняется:

- В прошлый раз мы делали по-твоему. В позапрошлый - тоже. Хоть сейчас засунь свои хотелки куда подальше!

Он-то заведется и забудет, а я после таких фраз еще долго расстраиваюсь. Раньше эта разница в темпераментах нас сближала, а теперь, наоборот, разводит по разным полюсам. Конечно, мы ищем компромиссы, учимся идти навстречу друг другу. Но так сложно жить, когда в своей семье невозможно спокойно обсудить взгляды, дела и интересы. В последнее время чувствую себя зверем в клетке - вроде и кормят, а вроде и несвободен. Как другие люди с этим справляются? Можно ли научить партнера быть гибким или выход один - развод?

Только не закидывайте меня тухлыми помидорами. Мол, сидела бы и радовалась. Я действительно устала жить на вулкане, но хочу сохранить семью.

Наталия, г. Минск

Фото: pixabay.com

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Чтобы найти компромисс, нужно по очереди исполнять желания друг друга»

Ситуацию комментирует Ирина Скумина, автор книги «Совместимость» и теории «4 управляющих сценариев».

В письме идет речь о счастливом союзе, наполненном любовью (многократное использование местоимения МЫ в этом письме). Поэтому есть смысл работать над отношениями. Однако ситуация, в которой оказалась пара, не из легких. Подробно я рассматриваю сложные отношения мужчины и женщины в своей книге «Совместимость». Она основана на влиянии одного из 4 гормонов на мотивы человека:

- тестостерон - сценарий «Борьба»;

- окситоцин – сценарий «Любовь»;

- дофамин - сценарий «Игра»;

- серотонин - сценарий «Баланс».

Мы имеем дело с парой, в которой и муж и жена имеют большой процент тестостерона, и это их роднит. Но это вспомогательный сценарий. Ссорят их основные, которые не меняются в течение жизни. А это значит, что супругам предстоит много работать над «подстройкой» друг к другу.

Фото: pixabay.com

Мужчина - сценарий «Игра» (дофамин). Женщина - сценарий «Баланс» (серотонин). Проблема в том, что дофамин и серотонин находятся в постоянном противоречии. Женщину-Баланс очень тянет к Мужчине-Игре. Между ними быстро вспыхивает яркий роман, что совершенно не характерно для Женщины-Баланса. Это сбивает Баланс с толку, завораживает, лишает возможности принимать взвешенные решения. Со временем женщина все больше трезвеет и понимает, что новый образ жизни ей не подходит. Она пытается навести порядок в его доме, в его жизни, в его отношениях и т. д. Но Мужчина Игра все больше понимает, что эти нововведения его раздражают. Чем дольше они живут вместе, тем меньше у мужчины свободы и больше паники у женщины.

Фото: pixabay.com

Связка «Баланс и Игра» - это союз Критика и Художника, Администратора и Творца. А у них полно разногласий. Женщину раздражает публика - для мужчины это основной источник энергии и отдыха. Она хочет жить по расписанию, а он предпочитает неравномерность во всем: в графике, в доходах, в работе. Супруга называет это жизнью на вулкане.

Женщина Баланс предпочитает тщательное планирование, а Мужчина Игра приходит от этого в ярость, потому что не в состоянии сосредотачиваться на таких деталях. Она любит порядок, он же склонен создавать балаган и беспорядок везде, где он находится. Женщине, чтобы отдохнуть, нужна тишина, а мужчине - веселье и шум. Ему необходимо восхищение, а ей - поиск и обсуждение недостатков. Женщина Баланс любит «поговорить серьезно», Мужчина Игра нервничает даже от фразы «серьезный разговор». Он любит шутить и балагурить, а она большую часть времени сосредоточенна.

Фото: pixabay.com

Что делать?

Первое, что следует понять, - изменить различие между супругами практически невозможно. Чтобы найти компромисс, нужно исполнять желания друг друга поочередно, найти возможность самостоятельно и отдельно друг от друга удовлетворять свои интересы.

Например, его день рождения празднуйте в шумном ресторане в кругу друзей, а ваш - в тихом месте на берегу. В отпуске старайтесь сбалансировать посещение музеев и карнавалов. Выделите в квартире отдельное место, где муж может устраивать балаган, а вы не будете там ничего трогать. Разный режим дня? Создайте условия, в которых муж будет бодрствовать по ночам, но не мешать при этом вам. И наконец: нет ничего плохого в том, чтобы иногда супруги ходили на мероприятия отдельно друг от друга.

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