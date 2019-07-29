2019-07-29T16:18:06+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лиде открылся инклюзивный кроссфит

На базе учреждения «Лидская комплексная детско-юношеская спортивная школа № 4» смогут тренироваться люди с различными физическими возможностями, в том числе и инвалиды
Алина КАШЕВИЧ
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Уникальный для Беларуси спортзал оборудован специальным инвентарем и тренажерами, которые позволяют людям с инвалидностью поддерживать себя в физической форме.

- С такими физическими нагрузками не будет времени делать селфи у зеркала, - шутит инструктор-колясочник инклюзивного кроссфита Виктор Захарьев. - Кроссфит подразумевает систему круговых тренировок в интенсивном темпе. К каждому находим индивидуальный подход, в зависимости от возможностей человека. В зале все оборудовано так, чтобы люди с инвалидностью не испытывали дискомфорта во время занятий. Например, гребной тренажер - это наш ноу-хау. Нигде такого не найдете, так как мы сами его приспосабливали для людей с ограниченными возможностями.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

- Мы такие же, как и вы, - обращается к людям с ограниченными возможностями руководитель отдела программ сотрудничества Представительства Европейского союза в Беларуси Беренд де Гроот, - И у нас есть чему друг у друга поучиться. Это не должно восприниматься как благотворительность. Люди должны воспринимать это как что-то естественное. Такие проекты показывают нам, в какую сторону нужно развивать наше общество.

- Очень важным является вовлечение всех людей в единый процесс развития, - отмечает координатор проектов ПРООН Кирилл Стежкин. - Есть американские исследования, которые показывают, что общение людей с инвалидностью с людьми без инвалидности увеличивает вероятность их трудоустройства на 4%.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

- Это, конечно, не американские исследования, - говорит руководитель местной ассоциации инвалидов-колясочников Александр Авдевич, - но лидские исследования показали: создание такого зала помогло найти ребятам с инвалидностью свои вторые половинки.

Помимо удобных тренажеров и турников с подъемниками, спортивный зал также оборудован сауной и бассейном. Проведено уже около 100 занятий, в том числе и с людьми с ограниченными возможностями. Первые полгода посещения инклюзивного кроссфита для всех абсолютно бесплатные. В дальнейшем плата не будет взиматься только у людей с инвалидностью.

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