«Наши проверяющие в шортах не ходят!»

- Люди у нас такие - сами честные, открытые и другим на слово верят. А оно вот чем обернуться может, - то ли с гордостью, то ли с досадой говорят в Залесье Чечерского района.

Открытость и доверчивость стоила продавцу магазина «Товары для дома» сорока пяти рублей. Женщину обманула мошенница, которая представилась сотрудницей областного центра гигиены и эпидемиологии.

26 июля около трех часов пополудни девушка в шортах и белой майке зашла в магазин и заявила, что она должна провести проверку. В руках у нее была синяя папка. Мошенница держалась уверенно, указывала продавцу на «нарушения». В конце концов потребовала 45 рублей «штрафа». Продавец поверила, что проверка настоящая и отдала деньги. Девушка в шортиках не оставила ни документа, где были бы перечислены обнаруженные нарушения, ни квитанции, подтверждающей, что она приняла от продавца «штраф» наличными - она просто испарилась. Осталось только изображение неизвестной на записи видеокамеры наблюдения.

- Нет, наши сотрудники в таком виде на проверки не ходят! - посмотрев на фото мошенницы, категорически заявляет главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко. - Хотя формы, как в России, у нас нет, но дресс-кода мы придерживаемся. И как бы ни было жарко, сотрудники центра гигиены и эпидемиологии не пойдут на проверку ни в шортах, ни в топах, ни в шлепанцах, ни в рваных джинсах.

Александр Александрович объяснил, как определить, что в торговую точку пришел настоящий представитель санстанции.

- Во-первых, наш сотрудник предъявит служебное удостоверение. Если работники торговой точки усомнятся в подлинности удостоверения, они могут позвонить в ЦГиЭ и уточнить, работает ли здесь такой человек и направляли ли его с проверкой на этот объект. Во-вторых, если он пришел с плановой проверкой, у него должно быть предписание с подписью руководителя, в котором изложен перечень вопросов, подлежащих проверке. Если проводится мониторинг общедоступных мест, предписание у проверяющего тоже будет. И самое главное - наши проверяющие не берут штраф наличными! Они фиксируют нарушения в протоколе, согласно которому потом принимается решение о санкциях.

Как рассказал Александр Тарасенко, благодаря бдительности сотрудников торговых точек несколько лет назад в Гомельском районе поймали молодого человека, который тоже пытался выдать себя за сотрудника ЦГиЭ.

Фальшивую проверяющую гомельская милиция нашла. Оперативники уголовного розыска Советского РОВД Гомеля обнаружили ее в областном центре и задержали. Молодая женщина живет в Борисовском районе Минской области, ей 29 лет.

-Она подозревается в том, что, представляясь сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии, под видом проверки торговых заведений, завладела деньгами, которые уплачивали работники магазинов в качестве штрафа за выявленные «нарушения»,- рассказали в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сейчас правоохранительные органы проверяют девушку на причастность к другим подобным фактам мошенничества на территории Гомельщины.