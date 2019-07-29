2019-07-29T17:12:28+03:00
Минск
КП Беларусь

Выставка узбекской продукции открылась в «БелЭкспо»: футболки за 4 рубля и дегустация вин

В последний день выставки можно очень выгодно приобрести одежду, обувь и хороший алкоголь
Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВФото: Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Выставка узбекских товаров приурочена к визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Ее цель - представить узбекскую продукцию белорусским бизнесменам и укрепить торговые связи между государствами, поэтому до последнего дня выставки в розницу почти ничего нельзя приобрести.

А уже 2 августа узбекские предприятия будут продавать свою лучшую продукцию для всех. В Минск привезли одежду, обувь, алкоголь, фармацевтику, смартфоны и даже автомобили.

Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ

Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ

Мы побывали на выставке в первый день. Заходим и видим большой стенд с дорогим алкоголем.

- Вот же кому-то повезет: у меня будет несколько бутылок сорокалетнего коньяка и кому-то они достанутся за 10 рублей, - смеется представитель винодельческой компании Акбар. - 2 августа на нашем стенде будут продавать алкоголь по себестоимости, без наценок. Все вино будет стоить 4 рубля. Например, это, - Акбар берет бутылку в руки, - заняло первое место на международном винном фестивале, ташкентский завод закупает специально для него бутылки из Франции и оно тоже стоит 4.

Все, кто продают одежду, утверждают, что она состоит только из натуральных тканей. Футболки, поло и кофты за 4 - 6 рублей будут продавать в павильоне Хорезмской области. Кеды - 8 рублей!

Но в некоторых павильонах уже начали торговать одеждой. Махровый халат стоит 12 рублей, а рубашка из стопроцентного хлопка - 30. В скором времени на выставку привезут пальто и меховые шубы. Туфли и осеннюю обувь пока не продают и не известно, будут ли.

Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ

Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ

Удивил группу посетителей представитель узбекской IT-компании, который стоял за стендом турагентства. Он навел камеру телефона на открытку с изображением храма, и на экране картинка ожила: зритель будто приблизился к зданию и облетел его. Такие открытки, скорее всего, также можно будет приобрести. Чтобы все работало, нужно скачать специальное приложение на телефон.

На подходе к выставочному центру стоят автомобили - продукты узбекского автопрома Ravon R2, R3, R4. Даже по буклету понятно, что это ничем не примечательные машины. Двигатель - бензиновый, расход - от 8.2 л. Просто безопасный городской автомобиль, но довольно дорогой - от 7000 долларов.

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