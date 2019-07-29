После вступления в силу «антитабачного запрета» залов для курящих больше не будет

27 июля в силу вступил декрет президента №2, который меняет предыдущие декреты о производстве, потреблении и обороте табачных изделий. Теперь курильщиков действительно поставили в жесткие рамки, как и предполагалось. Надеемся, так дело дойдет и до запрета курить на балконах в жилых домах.

По подсчетам ВОЗ, выполнение мер защиты общественного здоровья с помощью законов о бездымной среде за 40 лет спасет 116 тысяч жизней!

Мы узнали о главных новшествах и запретах, которые коснулись любителей подымить с вступлением в силу «антитабачного запрета».

Теперь курильщиков действительно поставили в жесткие рамки, как и предполагалось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Где теперь нельзя курить?

Итак, отныне под запрет для курильщиков попадают пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, торговые центры, рынки, рестораны и кафе, в том числе и летние террасы; и даже автомобили, если в салоне находятся дети до 14 лет. К слову, вестибюли жилых домов, лестничные пролеты, лифтовые холлы для курильщиков теперь в декрете тоже прописали. И курить там тоже нельзя. Небольшое пояснение: раньше курить в том же лифте тоже запрещалось, но в декрете это прописано не было. Теперь прописано. То есть сейчас нарушителей можно будет официально подвести под Кодекс об административных правонарушениях, а там за курение в неустановленных местах - штраф.

А где можно дымить, чтобы не нарушить закон?

Как нам объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), затянуться сигареткой в кафе и ресторанах можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения. Возможно, это будут даже места на открытом воздухе. То есть зал для курящих - это не то самое место. Их больше не будет.

Жестко, но такая мера уже давно действует у наших соседей - в Польше, Украине и России. Все это сделано, чтобы окружающие не стали пассивными курильщиками. Ведь чаще всего, даже если в кафе и ресторане есть отдельный зал для курящих, вентиляции в этих помещениях для нормального самочувствия некурящих посетителей недостаточно.

Мы не поленились и проверили, как новый «антитабачный закон» работает на деле. Утром 29 июля позвонили в известную сеть столичных кафе, где посетителей-курильщиков обычно обслуживают в зале для курящих.

- Мы еще толком не знаем, что будет с этим залом. Но пока что обслуживаем там наших курящих гостей. Ждем указания сверху и от руководства, - рассказала сотрудница кафе.

Мест для курения стало еще меньше, и теперь запрет распространяется даже на электронные сигареты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Электронные сигареты в общественных местах курить можно?

Новый декрет практически приравнял к обычным сигаретам сигареты электронные. Теперь их разрешено продавать только в магазинах, киосках, павильонах, автомагазинах, объектах почты, но не в открытую. Рекламировать их тоже теперь нельзя. Под табу попали и жидкости для электронных дымилок. Ее больше нельзя продавать в интернете, хотя саму электронную сигарету приобрести там по-прежнему можно. Но только если покупателю уже исполнилось 18.

Кстати, даже в соседней России, где за курильщиков тоже взялись довольно жестко, электронную сигарету в общественных местах пока что курить можно. Напомним, с 1 января 2022 года в Беларуси сигареты должны исчезнуть даже из оборудования над кассами в магазинах. Их будут продавать только в специализированных отделах.

Что с поездами?

До вступления в силу декрета в поездах, которые следуют в Россию и Украину, курить можно было только до границы. Теперь же курить запрещено во всех международных поездах. И как пояснили нам в пресс-службе Белорусской железной дороги, без всяких исключений. Теперь у курильщиков только один законный способ покурить в путешествии - на перронах и станциях вокзалов, и только в специально отведенных местах.

За курение в неустановленном месте предусмотрен штраф в 4 базовых величиныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто будет контролировать и наказывать?

Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти. Что касается наказания, то протоколы об административных правонарушениях будет составлять милиция. За курение в неположенном месте по статье 17.9 КоАП РБ грозит штраф до 4 базовых величин. А это 102 рубля.

Запретят ли «Табакерки»?

По вступившему в силу декрету на вывесках магазинов, торговых центров теперь запрещено использовать слова, сходные или тождественные с наименованием видов табачных изделий. Значит ли это, что вместе с надписью «сигареты» или «табак» на вывесках киосков исчезнут и ларьки под названием «Табакерки»?

Как разъяснили в МАРТ, нюанс с названием есть, но по сути табакерка - это коробочка для хранения нюхательного табака, а не вид табачного изделия. В общем, запрещать название «Табакерка» пока не планируют.

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