90% рублевых вкладов в банках - безотзывные

По информации Нацбанка, в апреле - июне в белорусских банках стало на 18,5% больше рублевых вкладов, чем год назад. На начало июля 2019 года белорусы держали в банках 7,526 млрд. руб. Причем доля безотзывных рублевых вкладов составила 90,4% от этой суммы, в марте она была 89,6%.

Вклады белорусов в валюте во втором квартале 2019 года тоже росли, в июле на депозитах было $7452 млрд., а в мае 2019 года - $7297 млрд. Если добавить к июльским вкладам валютные инвестиции белорусов в банковские облигации, получим $8,1 млрд, которые физлица держат в банках. Безотзывных валютных вкладов марте этого года было 59,6%, а в июне - 62,9%.

Безотзывные вклады стали популярны после декрета №7 в 2015 году. Документ разделил все депозиты на безотзывные и отзывные.

Если человек положил деньги на безотзывной вклад, он не может требовать финансы досрочно. Получить деньги до истечения срока договора можно только в крайнем случае по решению банка. Например, если они нужны на похороны.

Обычно по безотзывным депозитам банки дают больший процент, чем по отзывным. Например, если вы кладете 1 тыс. руб. на два года на вклад «Личный выбор» в Белинвестбанке, деньги будут лежать под 12,7% годовых, а по отзывному вкладу «Наша поддержка» стандартная ставка составит 7,2% годовых, для держателей «Пенсионной карты» - 7,5%.

Тысяча рублей на вкладе «Универсальный безотзывной» в банке БелВЭБ в течение двух лет будет работать на вас по ставке до 12,7% годовых, на отзывном «Универсальном» - до 7,5%. С заработанных процентов нужно платить подоходный налог 13%, если вы разместите вклад в белорусских рублях до года или в валюте до двух лет.

С 2019 года средняя ставка по новым банковским вкладам в рублях составила 10,5%.