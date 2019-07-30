«Меняла внешность, имитировала акценты, врала, что больна онкологией». В СК рассказали об уникальном мошенничестве

Много лет 44-летняя Елена Модина находилась в розыске в России и Украине. В милиции признаются, что женщину было сложно идентифицировать: она легко меняла внешность, становясь похожей на мужчину. Модина не задерживалась долго в одном месте: обманывала людей, получала деньги - и быстро меняла город или страну. Потерпевшие от ее действий создали группу для общения в соцсети, где делятся своими историями. Сейчас Елена Модина задержана в Беларуси, ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». О том, как именно Модина обводила людей вокруг пальца, и какой суммой ей удалось завладеть, рассказали 30 июля в Следственном комитете Беларуси и МВД.

Женщина легко меняла внешность, в том числе с помощью программ. Фото: Следственный комитет

Елена Модина - москвичка, у нее высшее образование. Два года женщина жила в Минске. Она уже была судима за мошенничество в России.

Чаще всего Елена находила своих жертв с соцсетях: вступала в общение, заводила дружбу - за счет обаяния и навыков профессионального психолога это удавалось ей легко, люди ей доверяли. В переписке Елена Модина представлялась как мужчиной, так и женщиной из Польши, Украины, Латвии, Великобритании. Использовала псевдонимы Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten. «Обработка» длилась несколько месяцев, а потом женщина выманивала деньги, давя на жалость: нужны деньги на лечение рака, чтобы уехать на заработки, купить бытовую технику. В ее арсенале проблем были и такие, где она делала акцент на родственных связях и знакомствах с высокопоставленными чиновниками.

- В ходе общения она узнавала особенности этого человека, связанные с трудоустройством, сексуальной ориентацией, интересовалась заболеваниями, - рассказали в СК.

Если человек рассказывал, что болен онкологией, Елена отвечала, что тоже это перенесла, обещала помочь лекарствами и контактами врачей. Во время общения с людьми ЛГБТ - сообщества говорила, что она знает эту проблему изнутри, потому что сама - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

- Человек легко менял внешность, могла представляться как мужчиной, так и женщиной, подделывала голос и с помощью специальных программ, и без них - у людей даже не возникало подозрений, что с ними разговаривает не мужчина, а женщина. Имитировала несколько акцентов: польский, английский, украинский и другие.

Елена представлялась разными именами, врала о том, что занимает высокие должности. Так, под видом сотрудника посольства Беларуси в Латвии она вошла в доверие к литовцу и предложила ему работу в офисе крупной компании в Лондоне. И под предлогом оформления документов завладела 19 тысячами евро.

Другим потерпевшим она могла представляться предпринимателем, который занимается разведением дорогих собак - под предлогом развития бизнеса она просила у своих жертв деньги и не возвращала их. Один из потерпевших даже взял кредит на 4 тысячи белорусских рублей, чтобы передать ей деньги.

Одна из потерпевших передала Модиной 15 тысяч рублей: Елена представилась мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации, который болеет онкологией. Деньги ей якобы нужны были на лекарства.

Всего с 2017 по 2019 в Беларуси она завладела крупной суммой: 2400 долларов, 18 тысяч белорусских рублей, 38 700 евро. Потерпевшими признаны 8 белорусов и двое иностранцев.

Если вы пострадали от действий мошенницы или что-то знаете о ее преступлениях, сообщите об этом в милицию.