2019-07-31T12:14:54+03:00
Общество
КП Беларусь

К Победе нас привело братство людей-единомышленников

Некоторые страницы книги судьбы Владимира Ивановича Ворохобко
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Дедушка очень много значил для меня. Он воспитывал, учил, советовал, помогал, иногда ругал. Невыносимо больно писать о нем в прошедшем времени. Но такова жизнь - она не обходится без потерь. Незадолго до кончины дедушка в подробностях вспоминал свою жизнь (особенно военные годы), будто подводя итоги…

Володя родился снежной зимой 1920 года в небольшой деревне Верхнедвинского района. Рос, учился, в 1939 году призвали в армию. Службу нес в танковом полку г. Пятигорска Ставропольского края. Окончив полковую школу, стал танковым радистом, получил звание старшины. Война застала юношу в том же Пятигорске. В первый же день танковый полк отправился на защиту Родины. Ожесточенные бои шли в Смоленске, Ярцево, Можайске и других городах. Было трудно и страшно - голод, холод, потеря друзей. Танкам иногда приходилось передвигаться по трупам убитых - одно из самых жутких зрелищ. Оно врезалось в память навсегда.

В ходе одного из боев танк, в котором находился Владимир, загорелся. Тяжело контуженного старшину вытащил из горящей машины боевой товарищ. Глухой, парализованный Владимир восемь месяцев был прикован к постели. Лежа в бинтах на больничной койке, он мечтал об одном: побыстрее снова попасть на фронт. Увы, врачи признали молодого человека не годным к службе. Он был направлен в поселок Заярск Иркутской области. В тылу Владимир работал в школе военруком.

В 1943 году белорус Владимир Ворохобко встретил русскую девушку Пелагею, ставшую его судьбой. Через несколько лет семья переехала на родину Владимира. Жили, трудились, воспитывали четверых детей. Пелагея Ильинична сорок лет учила малышей. Владимир Иванович сменил несколько профессий: был продавцом, бухгалтером, помощником агронома, бригадиром, председателем колхоза. Но контузия, полученная в годы войны, часто давала о себе знать. И после ухода на пенсию Владимир Иванович получил вторую группу инвалидности. Вскоре он с женой переехал в Новополоцк, где живет одна из дочерей (моя мама).

Дедушка очень любил общаться с фронтовиками. С ними вспоминал невероятно тяжелые дни отступлений, не менее сложное время переломных сражений с врагом, кровопролитные бои на пути к светлому Дню Победы. И не переставали удивляться тому, что с ними было и как они выжили! Помогло прийти к победе братство людей-единомышленников. Братство не по крови, а по духу и делу, по тому святому и дорогому, что сроднило их там, на войне, и роднило в мирное время.

По праздникам дедушка надевал награды. Среди них - медали «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За отвагу», «Ветеран труда», ордена Великой Отечественной войны i и II степеней. Перед уходом из жизни свои медали и ордена дедушка доверил мне. Эти награды и добрую память о нем я буду хранить всегда.

Татьяна Красичёнок, г. Новополоцк.

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