Опубликован закон «об отсрочках»: Те, кто поступил в этом году, уже могут быть призваны в армию?

Сегодня, 30 июля, опубликован закон «об отсрочках», который должен вступить в силу через 10 дней. Закон не коснется тех, кто уже учится. А вот тем, кто только поступил и собрался учиться с 1 сентября, отсрочка может быть и не положена. «Комсомолка» собрала самые волнующие вопросы о новшествах в отношении военного призыва.

1. Кому дадут отсрочку для обучения в вузе?

- Правом отсрочки можно воспользоваться один раз: например, если после школы юноша поступает в вуз, - комментирует консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси Андрей Мурашов. - Если молодой человек захочет получить второе высшее образование, ему надо будет сначала явиться в военкомат и в зависимости от того, годен он или нет, пройти службу либо продолжить обучение. Это касается и тех, кто отучился в колледже, получил для этого отсрочку, а потом захотел получить высшее образование.

2. Тех, кто в этом году поступил в магистратуру, освободят от службы?

- Ближайшая призывная кампания начинается 1 августа и продлится до 30 ноября. Призывная комиссия будет принимать индивидуальное решение по каждому случаю, определяя, имеет ли парень статус магистранта. И если молодого человека призовут в армию, то он может подать заявление с просьбой о службе в резерве.

3. Если юноша призывного возраста с белорусским гражданством живет за границей, его призовут в армию?

- После исполнения 16 лет юноша должен приехать в Беларусь и встать на воинский учет, получить удостоверение призывника и только потом ехать обратно в ту страну, где он живет. Когда ему исполнится 18 лет, он должен прислать в Беларусь через доверенное лицо справку о том, что он учится за границей и получает свое первое образование после школы. Ему по этой справке дадут отсрочку на полный срок обучения. Никаких ограничений во въезде и выезде такому гражданину не будет. Но после получения образования он должен прибыть в военкомат. Если же он не учится, то он должен пройти мероприятия призыва - иначе он будет считаться уклонистом.

4. Призовут в армию тех, у кого паспорт серии PP?

- Весь период действия паспорта серии PP (паспорт для постоянного проживания за пределами страны. - Ред.) молодой человек не состоит на учете в военкомате. Для того чтобы оформить такой паспорт, необходимо в обязательном порядке получить справку военного комиссариата, что он не возражает против выезда. Но такие справки дают только тем, кто не подлежит призыву, - т.е. лицам до 18 лет и тем, кто признан не годным для прохождения службы или освобожден от призыва согласно закону.

5. Если гражданин Беларуси почти всю жизнь прожил за границей, его призовут в армию?

- Закон при наличии двойного гражданства не освобождает гражданина Беларуси от исполнения обязанностей - он подлежит призыву и должен служить. Если, например, человек с рождения живет за границей, плохо разговаривает на государственном языке - русском или белорусском, призывная комиссия будет в индивидуальном порядке принимать решение о целесообразности его направления на службу.

6. Всем ли, кто скрывается от службы в армии, запретят выезд за границу?

- Если юноше вручили повестку, но он не явился в военкомат, или если он сменил место жительства, но не оповестил об этом военкомат, на него накладывается временный запрет на выезд за границу. Но когда он появится в военном комиссариате и сообщит о своем месте жительства, запрет будет снят.

7. Всех ли, кто не служил в армии, не возьмут на госслужбу?

- Только тех граждан, которые не отслужили, не имея на это законных оснований, - т. е. уклонистов. Решение о том, уклонист гражданин или нет, будет приниматься, когда он достигнет 27 лет.

В Минобороны сообщили, что осенью дополнительно призовут 2,5 - 3 тысячи человек, а весной следующего года - 1,5 тысячи.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что не изменилось?

- Молодых людей призывают с 18 до 27 лет.

- Сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее.

КСТАТИ

Минобразования предлагает предоставлять отслужившим военнослужащим общежитие в вузе в льготном порядке, льготное поступление в вуз и внеконкурсное зачисление на некоторые специальности. Однако у молодого человека должен быть высокий балл школьного аттестата и рекомендация от руководства воинской части, сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

- Нами изучалась международная практика, и Минобороны предлагает при увольнении выплачивать пособие на обзаведение (выплата, которая поможет встать на ноги отслужившему. - Ред.), - говорит Андрей Мурашов. - К сожалению, наши предложения не находят поддержки в других гражданских ведомствах.

Кроме того, были предложения включить службу в армии в страховой пенсионный стаж, но их пока тоже так и не приняли.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Зачем нужен этот закон?

Как сообщает пресс-служба президента, закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» принят «в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе». Кроме того, есть и демографические проблемы: уменьшилось количество молодых людей призывного возраста.

Об этом говорил и министр обороны Андрей Равков, выступая перед депутатами, проголосовавшими за законопроект. Он рассказал, что Вооруженные силы испытывают серьезные трудности в комплектовании личного состава. Связано это со снижением количества призывных ресурсов вследствие демографической ситуации в стране, ухудшением здоровья юношей, а также большим количеством отсрочек от призыва на военную службу.

Инфографика "КП"