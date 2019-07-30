2019-07-30T12:49:26+03:00
Экономика
КП Беларусь

В июне новую работу не нашли треть уволенных учителей и 40% страховщиков

В Беларуси в последние 8 месяцев увольняют больше работников, чем принимают
Таисия САВИНА
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Самая большая текучка кадров в июне была в промышленностиСамая большая текучка кадров в июне была в промышленностиФото: Виктор ДРАЧЕВ
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По данным Белстата, на работу в июне приняли 59 165 человек, а уволили 63 205. То есть без работы остались 4040 человек. Печальная статистика наблюдается уже восьмой месяц, с ноября 2018-го. За первые полгода 2019 года предприятия потеряли 336 737 работников, а приняли только 295 273.

Самая большая текучка кадров в июне была в промышленности, хотя принятых здесь больше, чем уволенных (12 705 принятых против 12 498 уволенных), наименьшая - в горнодобывающей промышленности: за июль работу нашли 357 шахтеров, а уволились 155.

По количеству уволенных, оставшихся безработными, лидирует сфера финансовой и страховой деятельности - в июне не нашли новую работу почти 40% работников! Ушли с работы 1028 человек, а нашли - всего 622 человека.

На втором месте образование, без работы остался почти каждый третий уволенный работник сферы (приняли 7337 человек, уволили - 10 752). На третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность, потерявшая 12,4% потенциальных работников (приняли 888, а уволили 1014 человек).

В опросе Белстата участвуют не все предприятия: учет по микроорганизациям (менее 15 работников) и малым организациям без ведомственной подчиненности (от 16 до 100 работников) не ведется. То есть за прошлый год вне статистики находились почти 800 тысяч человек.

- В целом это не говорит о том, что увеличивается безработица, - объясняет социолог Елена Артеменко. - Скорее, идет реструктуризация экономики: сокращаются штаты крупных предприятий в пользу малого бизнеса, которые в эту статистику не попадают, поэтому наем на эти предприятия не отражается.

По данным выборочного обследования Белстата, во втором квартале 2019 года фактическая безработица составила 4,4%, в цифрах это 222,5 тысячи человек. Фактический уровень безработицы - это процент безработных от численности трудоспособных людей, а вот зарегистрировались в качестве безработных в 14,6 раз меньше. Белорусские мужчины без работы сидят в два раза чаще женщин.

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