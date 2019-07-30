Лукашенко о выборах: Нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей

30 июля президент встретился с главой ЦИК Лидией Ермошиной.

- Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается (и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов), - сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции, - сказал Александр Лукашенко.

Обсудили и финансирование кампании. Президент заметил, что это немаловажный вопрос. К слову, выборы депутатов в 2016 году обошлись Беларуси в 9,8 миллиона долларов.

- Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем, - сказал президент. - Но тем не менее там будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи - это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средств, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют.

И подчеркнул, что Беларусь придает большое значение международному наблюдению во время избирательных кампаний.

- Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет - приезжайте. Если кому-то надо официальный статус - мы его пригласим. Не надо бежать впереди телеги и просить: «Приезжайте к нам на выборы, посмотрите на наши выборы». Но никому въезд запрещать не будем... Хочешь посмотреть на Беларусь, избирательный процесс - приезжай и смотри. Постулат один - никому не запрещаем, - заявил Александр Лукашенко. - Я не хочу, чтобы даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплеку в моих словах по поводу открытости, честности проведения выборов. Я здесь не вру и не собираюсь кого-то уводить в сторону. Нам сегодня нет необходимости (на имидж надо работать всегда) уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент. Поэтому надо ровно и аккуратно подойти к выборам, провести их достойно.

По словам президента, главное, чтобы все было по закону.

- Порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально, - сказал Александр Лукашенко.

На встрече присутствовала глава Администрации президента Наталья Кочанова. Президент обратил внимание, что, хоть выборы и организовывает ЦИК, Администрация президента оказывает комиссии большую поддержку.

Напомним, в апреле во время традиционного послания к народу и парламенту Александр Лукашенко рассказал, что очередные президентские выборы пройдут в 2020 году, выборы депутатов парламента - в ноябре 2019 года.

К слову, срок полномочий и парламента, и президента истекает в один год - 2020-й. По закону не запрещено совмещать избирательные кампании. Но в Беларуси так не делают.

Как рассказала Лидия Ермошина журналистам после встречи с президентом, она предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.