2019-07-30T17:18:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минск с 2020 года начнет летать Wizz Air?

Об этом заявили в Департаменте по авиации. Правда, впереди еще много согласований. Получится ли довести дело до конца?
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Минск с 2020 года начнет летать Wizz Air?В Минск с 2020 года начнет летать Wizz Air?
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- Венгерская авиационная администрация направила в адрес Департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна - лето 2020 на линию Будапешт - Минск венгерского перевозчика Wizz Air, - цитирует belta.by директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артема Сикорского. - В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию.

Напомним, Wizz Air - венгерская лоукост-авиакомпания, одна из крупнейших в мире. Работает главным образом на рынке Центральной Европы. Слухи о ее приходе в Беларусь ходили уже давно. Однако на деле не так все просто.

Специалисты называли сразу несколько препятствий для прихода в Беларусь лоукост-авиакомпаний. Во-первых, отсутствие коммерческого интереса из-за низкого пассажиропотока. Во-вторых, высокие тарифы на обслуживание, которые устанавливает Национальный аэропорт «Минск». В-третьих, обязательное согласование своих цен с белорусским перевозчиком - авиакомпанией «Белавиа». Сейчас из Минска в Будапешт летает только «Белавиа» - 4 раза в неделю. Минимальная цена билета туда-обратно – 199 евро.

Напомним, ранее министр транспорта Анатолий Сивак (сейчас он возглавляет Мингорисполком) так высказывался о появлении в нашей стране авиакомпаний с дешевыми билетами: «Нет поводов, чтобы в Беларусь летали лоукосты». А вот что говорил о лоукостерах директор минского аэропорта Дмитрий Меликян: «Не надо из людей делать изгоев». По его мнению, дешевые европейские авиакомпании не соответствуют высоким стандартам нашего аэропорта.

Насколько раз в Беларусь пыталась зайти российская бюджетная авиакомпания «Победа» - это дочка российского «Аэрофлота». И каждый раз неудачно: москвичи не смогли договориться с нашим аэропортом и нашей «Белавиа» о тарифах.

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