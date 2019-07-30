2019-07-30T15:43:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В рейтинге доступности топлива победил Люксембург, Беларусь - в хвосте

Хотя стоимость литра у нас низкая, на среднюю зарплату можно купить только 558 литров топлива АИ-95 - это 29-е место в Европе из 33
Геннадий МОЖЕЙКО
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В рейтинге доступности топлива победил Люксембург, Беларусь - в хвосте.В рейтинге доступности топлива победил Люксембург, Беларусь - в хвосте.
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Эксперты-аналитики составили рейтинг стран с самым доступным для местных жителей бензином. При его составлении были использованы данные из официальной статистики европейских стран о ценах на бензин, а также о средней заработной плате. Специалисты рассчитали, сколько может купить 95-го бензина среднестатистический житель той или иной страны на свою зарплату.

Рейтинг возглавил Люксембург. На среднюю зарплату там можно купить аж 2,9 тысячи литров бензина. При этом цены на топливо в стране относительно невысокие, если сравнивать стоимость бензина в других государствах, а местные жители получают больше, чем в других европейских странах. Норвегия заняла 2-е место. Цены там высокие, но и зарплаты тоже немаленькие. В среднем местный житель сможет купить 2,2 тысячи литров бензина. Далее с незначительным отрывом друг от друга идут Австрия, Ирландия и Великобритания с 1,9 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.

Беларусь оказалась в хвосте списка - заняла 29-е место из 33. Интересно, что при этом мы занимаем 3-е место в рейтинге по дешевизне топлива. Но все упирается в среднюю зарплату. Так, Украина заняла 4-е место в списке стран с самым дешевым бензином, но последнее - в рейтинге доступности этого топлива.

Рейтинг по доступности бензина в Европе. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рейтинг по доступности бензина в Европе.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Даже Россия, которая по объемам добычи нефти входит в тройку мировых лидеров (вместе с Саудовской Аравией и США) и где цена за литр почти самая низкая (после Казахстана), заняла только 16-е место. Там на среднюю зарплату можно купить 927 литров 95-го бензина. Для сравнения: в другом нефтеносном государстве - Норвегии - гражданину доступно уже 2243 литра (в 2,5 раза больше, чем в России).

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