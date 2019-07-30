«На соискателя в среднем 19 вакансий». Власти рассказали, что в Минске с работой

Столичные власти рассказали о состоянии рынка труда в Минске в первом полугодии 2019-го. Отмечается высокий спрос на кадры:

- Наниматели заявляют о 19 тысячах свободных рабочих мест, поэтому возможность для трудоустройства в столице имеется. В различных сферах отмечается нехватка квалифицированных кадров. На одного зарегистрированного соискателя работы, который состоит на бирже труда, в среднем приходится порядка 19 вакансий, - говорит председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович.

Но при этом в столице больше увольняется людей, чем принимают на работу.

- В основном в секторе экономики имеется отрицательный баланс движения кадров. Число работников, уволенных организациями города, - 79,3 тысячи - превышает количество принятых - 71,5 тысячи, то есть на 7,8 тысячи человек больше, - приводит цифры Владимир Наумович. - Средний уровень замещения кадров за полгода - 90,2%. Самый низкий - в сфере образования, организациях промышленности, творчества, спорта и развлечений, а также в финансовой и страховой деятельности. Основные причины прекращения трудовых отношений - соглашение сторон и истечение срока действия срочных трудовых договоров. За полгода в Минске под сокращение попали 358 человек. К слову, этот показатель снижается. На 1 июля в Минске зарегистрировано 983 безработных.

Власти планируют перевыполнить план по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места.

- В городе за истекший период открыто 215 магазинов, 147 объектов общественного питания, проведено 53 ярмарки вакансий, а также более 10 тысяч организационно-рекламных мероприятий, - говорит Владимир Наумович. - По итогам полугодия комитет экономики прогнозирует выполнение показателя по трудоустроенным гражданам на вновь созданные рабочие места. Задание - порядка 12 тысяч. Полагаем, что оно будет даже перевыполнено.

Средняя зарплата в Минске за январь - июнь увеличилась на 8,9%. Она составила 1476 рублей, что на 42,5 рубля выше среднего по республике.