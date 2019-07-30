«Отказали ноги, лежал в траве»: как в Могилеве нашли дедушку, выжившего трое суток без еды и воды

- Мужчина поступил к нам вчера, 29 июля. Он был обследован и осмотрен тремя специалистами в приемном отделении. Анализы были хорошие, сделали ему и КТ. Ноги к тому времени у него уже работали, - рассказали «Комсомолке» в Могилевской больнице №1. – Приехала его дочка и сказала, что забирает отца домой, она готова с ним заниматься.

83-летний пенсионер пропал в Могилеве 26 июля: он вышел из своего дома, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал.

Работники МЧС и МВД обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски были безрезультатными.

Спасатели изучили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что похожий человек в сторону леса не проходил. Тогда работники Республиканского отряда специального назначения МЧС приняли решение искать мужчину не в лесном массиве, а в лугу площадью 3 квадратных километра. На помощь прибыли дополнительные силы в количестве 20 работников МЧС и 23 сотрудника милиции.

И к счастью, пропавший пенсионер был обнаружен живым!

- Трое суток без еды, воды и средств связи он провел в заболоченных местности, так как у него отказали ноги, и он не мог двигаться, - сообщает МЧС. – Мужчине была оказана первая медицинская помощь, и на носилках он был доставлен к вездеходу, на котором его и передали медикам.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как не потеряться в лесу?

- За эти выходные искали 16 человек, потерявшихся в Могилевской области. Это, в основном, грибники. Слава Богу, всех нашли, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский. – Самый главный совет – зарядить телефон перед тем, как идти в лес, и рассказать родным, куда вы направляетесь. Лучше всего, чтобы в лес шли, как минимум, двое человек. Одеваться нужно ярко, чтобы быть заметным в лесу, взять с собой запас воды, перекус, если необходимо, таблетки. Можете также установить на смартфоне навигатор. У МЧС есть приложение «Помощь рядом» - там много полезных советов.